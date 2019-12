Maskeli de olsa, maskesiz de olsa KATİL KATİLDİR!

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, termik santrallerle ilgili bir açıklama yaptı… Açıklama çok uzundu…

Özü şuydu;

Son günlerde yazılı ve sözlü basında sıkça duyduğumuz “Termik Santrallere filtre takılsın mı takılmasın mı?” tartışmalarına şahit olmaktayız.

Görmekteyiz ki; halk olarak üzerimize oynanan, kömür karası ve sermayeyi destekleyen kirli bir oyunun içine çekilmeye çalışılmaktayız.

Bilmekteyiz ki; oyunun senaryoları, kökleri dışarıda olan enerji lobisinin sermaye baronları ve işbirlikçileri tarafından yazılmaktadır.

ZEHİR SAÇAN CANAVARLAR

Filtreli de olsa Termik Santraller zehir saçan canavarlardır. Büyük halk hareketleri ile karşılaşan Enerji Lobisinin Kirli Baronları, planladıkları kirli oyunlarını sonuçlandırabilmek için; Türkiye’nin farklı illerindeki en eski ve en kirli 15 adet kömürlü termik santrale 4. kez baca filtresi takılmasını erteleyen yasayı mecliste önce kabul ettirip sonra cumhurbaşkanının veto etmesiyle halkımızın algısını yanıltmaya filtreli termik santralleri daha şirin göstermeye çalışmaktadır

ZENGİN KAYNAKLAR

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların etkin ve yoğun biçimde kullanımı ile hem ekonomik hem de çevresel odaklı çok ciddi ve yaygın sorunlarımızın üstesinden gelinebilir. Ayrıca, Elektrik enerjisinde talep artışı, özelikle sanayide enerji verimliliğinin sağlanması ve şebekede sistem kayıplarını önleyici yatırımların yapılmasıyla minimum düzeylerde tutulabilir.

ZEHİRİN KAYNAĞI

Kömür yakıtlı tüm santrallerin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi kapatılması ve yapılması planlanan yenilerinin de inşa edilmemesi gerekmektedir.

Termik santrallerin bırakın filtresiz olmasını, filtreli olsa bile bir zehir kaynağı olduğu bilimsel bir gerçektir.

Maskeli de olsa maskesiz de olsa katil katildir.

Halkımıza çağrımız şudur ki;

Termik santrallere filtre takmak filtreli sigara içmeye benzer.

Çevre için, iklim için, sağlık için bu oyuna gelme… “

EMO Kocaeli Şubesi’nin bu açıklaması ciddiye alınmalı.

KOCAELİ’NİN HAVASI KİRLİ

Şunu da unutmamak lazım…

Kocaeli’de binlerce sanayi kuruluşu var…

Kocaeli, havası kirli şehirlerin başında geliyor…

Dilovası denince, akla kanser hastalığı geliyor…

Sadece Dilovası değil, Kocaeli’nin tamamında hava kirliliği mevcut…

TEMİZ HAVA SATIŞI

Hava kirliliğinin nedeni, sanayi kuruluşlarının fazlalığıdır…

Demek ki fabrikalar, bacalarına filtre takmıyor…

Takıyorsa da, yetersiz…

Böyle giderse, Hindistan’da olduğu gibi, Türkiye’de de “temiz hava” parayla satılacak…

***

Baklavalar sanatçı Haluk Levent’ten

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde mücadele ve eylemlerine devam eden Uzel Makine işçileri, önceki gün bir kez daha İstanbul’da Uzel Makina önündeydi. Uzel Makine işçileriyle Real ve Makro Direnişçileri de sınıf dayanışmasındaydı. Ünlü sanatçı Haluk Levent, eylemde olan işçilere baklava ikramında bulundu. Bilindiği gibi ilimizde Real AVM’de kapanmış, işçiler mağdur olmuştu.

***

GTÜ’nün önemli başarısı

1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından ‘Times Higher Education’ (THE) ‘Young University Rankings’ ‘Genç Üniversiteler 2019 genel sıralamasında 201-250 bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Listede Türkiye’den 14 üniversite yer aldı. Devlet üniversiteleri arasında birinci olan GTÜ, vakıf ve özel üniversitelerin de dahil olduğu genel değerlendirmede ise 5. sıraya yerleşti… GTÜ’yü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Hong Kong University of Science and Technology, ‘En Başarılı Genç Üniversite’ seçildi.