Almanya'da danışman ile çalışmak

Almanya’ya yerleşmek için gelindiğinde ilk aylarda bir dünya prosedürün içinde buluyorsunuz kendinizi. Ev bulma, ikamet kaydı, banka hesabının açılması, Almanya’nın vergi sistemine dahil olmanız, sağlık sigortası kaydınız, oturum kaydı süreçleriniz gibi birçok prosedürel işlemler içinde buluyorsunuz kendinizi. Almanya’da her şey evinize posta yoluyla gelmektedir. “Her şey” diyorum; çünkü banka hesabı açtırdığınızda banka kartınızın şifresi dahi evinize posta yoluyla gelmektedir. Bu sebeple size gelen postaları saklamanızı öneririm.

Bu bürokrasi süreçleri içerisinde en önemli olanı, oturum izni sürecidir. Çalışma / oturum vizesi ile gelmeniz, oturuma başvurmayacağınız anlamına gelmemektedir. Size verilen vizenin süresi dolmadan “Ausländerbehörde (Immigration Office, Yabancılar Dairesi veya Göçmenlik Ofisi)”den randevu alarak istenilen evrakları hazırlayıp oturum izni için başvuru yapmanız gerekmektedir. Biz çalışan olarak geldiğimiz için randevumuz, geldiğimiz tarihten 3 ay sonrasına idi. Bu, şunun içindir: çalışan olarak oturuma başvurduğunuzda sizden 3 aylık bordronuzu da istemektedirler. Almanya’ya çalışmak için gelindiğinde Mavi Kart (Blue Card) için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

· Pasaport ve ön yüzünün 1 fotokopisi (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Almanya vizeniz ve 1 fotokopisi (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Orjinal diploma / sertifikalarınızın kopyası ve tercüme edilmiş hallerinin fotokopisi

· Anabin çıktısı (Yabancı eğitim diplomalarının / sertifikaların değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlayan bir veritabanıdır. Yani, diplomanızın yeterliliği konusunda yardımcı olmaktadır. Linkini Kaynak 1’de bulabilirsiniz.)

· 1 biyometrik fotoğraf (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Özgeçmişinizin (CV) kopyası ve tercümesinin fotokopisi

· Almanya’daki sağlık sigortası şirketinizden alacağınız onay mektubu ve fotokopisi (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Başvuru formu (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· 3 aylık maaş bordronuzun fotokopisi

· Kira kontratınızın fotokopisi (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Ev sahibiniz tarafından evinde oturduğunuz için doldurulacak form

· Belediyede yaptırmış olduğunuz ikamet belgesinin fotokopisi (Evli iseniz eşiniz için de gerekli)

· Eğer evli iseniz evlilik sertifikanızın fotokopisi (Türk vatandaşı olarak bize verilen evlilik cüzdanları zaten Almanca ve Fransızca tercümelidir. Evlilik sertifikası ise Formül B olarak geçmektedir ve evlilik cüzdanlarının orjinal halidir. Bu evlilik sertifikası da hali hazırda Almanca ve Fransızca tercümelidir.)

· Başvuru ücreti (110 Euro) (Evli iseniz eşiniz için de ayrıca 110 Euro ödemeniz gerekmektedir.)

· Çalıştığınız şirketten orada çalıştığınıza dair onay mektubu

Yukarıdaki bu belgelerin orjinal halleri de başvuru sırasında yanınızda olmalıdır.

Neden Danışman ile Çalışmalıyız?

Biz, bu süreç için bir profesyonel danışman ile çalışıyoruz ki; bizce bir bilen ile çalışmak her zaman daha avantajlı. Çünkü; ülkeye yeni gelen birisi olarak yasaları da, süreçleri de tam olarak bilemiyorsunuz. Yabancılar Dairesi’nde her memur İngilizce bilmiyor; siz de İngilizce bilen bir memura denk gelip gelemeyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bizim de henüz iletişim kuracak kadar akıcı Almancamız yok. Almanca bilmeyen bir memura denk geldiğinizde danışmanınız, sizin için memurla tüm iletişimi sağlamaktadır. Danışman kullanmanız ve sizin yerinize iletişim kurması, oturum sürecinizi asla olumsuz etkilememektedir; aksine sürecinizin daha doğru olmasına katkı sağlar. Eğer yasalara ve sürece tam anlamıyla hakimseniz ve Almancanız da iletişim kuracak kadar kuvvetli ise bu süreci, kendiniz de yönetebilirsiniz.

Danışmamızın ismi, Susann Wohlers’dir. Kendisi, vize dahil şuana kadarki tüm süreçlerimizde yardımcı olmuştur ve oturum süremiz için yardımcı olmaya devam etmektedir. Titiz çalışan, alanında profesyonel, tüm bu süreçlere hakim bir danışman olmasının yanı sıra insani açıdan da çok sıcak kanlı ve dünyalar tatlısı birisidir. Sürecin stresini mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyor. “Globus Immigration & Relocation” isimli göçmenlik ve yer değiştirme (immigration and relocation) hizmetleri sunan şirkette yönetici ortağıdır (managing partner). Buradaki “yer değiştirme” yi açacak olursak bu, bir ülkeden başka bir ülkeye taşınmak anlamında kullanılmaktadır.

Biz, danışmanımız ile Almanya’ya gelmemizi sağlayan şirket vesilesiyle tanıştık. Almanya’ya gelmeden önce Polonya’dayken bizim tüm vize sürecimizle de ilgilendi. Polonya’daki Almanya Konsolosluğu’ndan bizim için randevu aldı, evrak süreçlerimizle ilgilendi ve eksiksiz olması için birlikte sıkı çalıştığımız bir süreç yaşadık. Vize süreçlerinde itiraf etmeliyim; en sevmediğim kısım, tercüme işlemleriyle uğraşmaktır. Teşekkür etmeliyim ki; dokümanlarımızın tercüme süreçleriyle biz uğraşmadık. Diplomalarımızın ve sertifikalarımızın Almanca tercümelerini yaptırarak, posta yoluyla evraklarımızı Polonya’ya yolladı. Almanya’ya geldik; ama hala peşini bırakmadık. J

Şirketin Hizmet Alanları

Size biraz bu şirket hakkında bilgi vermek isterim: Globus, 15 yıldan fazla süredir Frankfurt haricinde Almanya’nın 20 şehrinde daha şubeleri bulunan, Almanya'nın her yerinde ulusal ve uluslararası transferlere, yeni işe alınan çalışanlara, kısa vadeli görevlendirilen çalışanlara göç ve yer değiştirme hizmetleri sunan ve kaliteli hizmet veren bir şirkettir.Birlikte çalıştığımız Susann Wohlers de dahil olmak üzere toplamda üç yönetici ortağı bulunmaktadır.

Eğitimli, deneyimli, çevik, güvenilir, tek bir dil değil; aksine birden fazla dil konuşabilen bir kadroya sahiptirler. Göç (immigration) konusunda A’dan Z’ye vize süreci, iş izni süreci, oturum izni süreci, Mavi Kart (Blue Card), ICT Kart (Intra – Corporate Transfer Card – Kurum İçi Transfer), AB ehliyeti dahil olmak üzere tüm bu süreçlerde kapsamlı şekilde hizmet vermektedirler. Yer değiştirme (relocation) konusunda ise oryantasyon turları, ev bulma süreci; müşterilerin okul bulmaları da dahil olmak üzere spor ve eğlence kulüpleri, doktor bulmaları konusunda yardımcı olmaktadırlar. Çocukları küçük yaşta olan aileler için yeni bir ülkeye geldiklerinde en büyük kabus, çocukları için uygun bir anaokulu veya kreş bulma sürecidir. Size çocuklarınız için anaokulu / kreş seçme ve çocuklarınızı okula kaydetme gibi süreçler dahil olmak üzere yardımcı olmaktadırlar. Ülkeye yeni gelen birisi olarak ilk aylar yerleşme prosedürleriyle geçer ve sonrasında o ülkenin dilini öğrenme adımına geçersiniz. Dil kursu arıyorsanız, size uygun dil kursu bulma konusunda da yardımcı olmaktadırlar.

İş izni, oturum izni gibi süreçler; Alman göç yasaları ve prosedürlerine hakim olmayı gerektiren önemli süreçlerdir. Susann gibi anlayışlı, güvenilir ve sevecen birine denk geldiğimiz ve onunla çalıştığımız için şanslıyız. Çünkü; bu süreçlerde bile insanların umutlarıyla oynayıp umut tacirliği yapan ve dolandıran şirketler de mevcut. O sebeple bu süreçlerinizde bir danışman ile çalışıyorsanız güvenilir ve de profesyonel olmaları, çok önemlidir. Asla, size “kesin iş bulacağım” veya “garanti vize alacağım” diyenlere paranızı kaptırmayın. Hiç bir şirket sizden işe alma karşılığında para istemez. Almanya’ya gelme yoluna çıkmış ve bu gibi konularda bizim gibi bir danışman ile çalışmak isteyenler varsa Globus Immigration & Relocation şirketini (şirketin web sitesine Kaynak 2’den ulaşabilirsiniz) tavsiye ederim. Her işlemlerimizi sıkı bir şekilde takip ettiği, her sorumuzu karşılıksız bırakmadığı için ve bize sabırla destek verdiği için Susann’a sonsuz teşekkür ediyorum.

Bir sonraki ay, yeni yazımda tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın...

Pınar Kaya

* Kaynak 1:https://anabin.kmk.org/

* Kaynak 2:https://globus-ir.com/