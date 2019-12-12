Merhaba dostlar…

Çarşamba akşam haberleri izliyorum. 8 Temmuz 2018 tarihinde Muratlı ile Çorlu arasında yaşanan tren kazasında babası ile beraber ölen Oğuz Arda Sel’in dedesi “Adalet istiyorum” diyordu.

“Adalet”

Öyle kavramlar vardır ki, çok sık kullanmamıza rağmen tek bir kelime hatta cümle ile anlamını bulmakta güçlük çekeriz. Konusu itibarı ile ve yaşamımızdaki uygulama alanı ile bu güçlüğü en çok hissettiğimiz kavramlardan biridir “Adalet”.

Eski çağlardan beri düşünürler, insanlık için söz sahibi bilge kişiler, toplum ve din liderleri adalet kavramıyla çok yakından ilgilenmişlerdir.

Yunan düşünür Platon’a göre adalet, en yüce erdemlerden biridir ve devletin temel davranış kuralıdır.

Çinli düşünür Konfüçyüs “Devletin hazinesi adalettir” der, Hint lideri ve devlet adamı Gandi, “Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız,” diye seslenir. Peygamberimiz Hz. Muhammed, “Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır,” der

Acımasız orduların kumandanı Timurlenk bile, ”Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir,” sözü ile adeta kazandığı zaferlerin altında yatan gerçeği açıklamıyor mu?

Ve Mahkeme salonlarında Hâkimlerin arkasında kocaman harflerle yazılmış “Adalet Mülkün Temelidir” sözü.

Peki! Adaleti halka kim verir?

Tabii ki mülk yani devlet verir. Devleti de sevabı ile vebali ile bizim seçtiğimiz siyasiler yönetir. Adaletsizlik olduğu zaman, adaleti bulamadığımız zaman bizim adaleti arayacağımız yer doğal olarak siyasi yöneticilerdir.

Oğuz Arda Sel’in dedesi de 1 yıldır adalet bulamadıkları mahkeme kapısı önünde devleti yönetenlere sesleniyordu;

“9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini görsünler ondan sonra karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Nerde adalet? Taa İstanbul’dan geliyoruz aynı şeyler tekrarlanıp duruyor. Suçlu bulunmasın diye ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Her seferinde hoş geldiniz hadi güle güle diyorlar. Diyoruz ki bilirkişiler bilen kişiler olsun. Bilirkişiler kimin elinde?

Rektörün elinde. Rektör kimin elinde?

Siyasilerin.

Bilirkişilere ne oldu? Kimse bu davaya bakmak istemiyor. 25 kişi öldü bu neyin davası? Bu ülkede adalet mekanizması işlemiyor. İnsanlar adalet diyor, insanlar ölüyor. Kimse bakmıyor, herkes önüne bakıyor işine bakıyor. Türk halkının itibarı ne olacak beyler, insanlar ölüyor.

Cumhurbaşkanım torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı, çuval gibi diktiler! Beni alın zindana atın. Çekin şu pis ellerinizi adaletin üstünden”.

Bu sözler beni eziyor, üzüyor. Ya sizi! Ezmiyor, üzmüyor mu?

Adalet sistemi iyi olan ve sağlıklı işleyen devletler toplumsal sıkıntılarını kolay aşarlar. Haksızlığa uğrayan kişinin başvurabileceği bir yer olması, devletlerin ayakta kalmasını sağlar. Ayrıca haksızlığa uğradığını düşünen insanlar, başvuracağı makamın hakka uygun şekilde karar vereceğine inanmalıdır. Bunu sağlayacak olan da devlettir. Mağdur kişinin hakkının verilmesi adalete uygun olandır.

Adalet! ahlak ve din kurallarıyla da çok yakından ilişkilidir.

Her vatandaşın adil, tarafsız, bağımsız yargılandığı, her vatandaşın eşit, huzurlu, barış içinde bir düzende yaşadığı, evinde, yolda ve işinde kendisini güvende hissettiği, karakol, mahkeme kapısı korkusu ve endişesi yaşamadığı bir ülkede “Adalet vardır” diyebiliriz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Karamürsel Şubesi harika bir etkinlik gerçekleştiriyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şubesi Başkanı Münteha Purut liderliğinde 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 14.00 da Karamürsel merkez ışıklarda bulunan “Eski Mezarlık “ alanı içinde bulunan yolların ve mezar taşlarının temizliğinin yapılacağı güzel bir etkinlik düzenledi.

Karamürsel’de yaşayan her ailenin muhakkak bir büyüğü Tarihi mezarlık alanında yaşıyor. Ailelerin geçmişlerine sahip çıkması, genç nesillere atalarını hatırlamaları için mezar başlarında bir Fatiha Süresi okuması adına düzenlenen etkinliğe tüm Karamürsel halkı davetlidir.

Yönetim kurulunu bu hassas davranışlarından dolayı kutluyorum. Ve eminim ki bütün Karamürsel çoluk çocuğu ile Eski Mezarlıkta bulunacaktır.