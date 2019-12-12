Ayakkabı - Cami gündemine dair…

Günlerce gündemi meşgul edince, benim de bir tarafından değinmek istediğim bir konu var. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabı ile girmesi... İzmit’e bağlı Fethiye Köyü’ne giden Hürriyet, ekibiyle beraber kendi iddiasına göre ardiye, bir kesime göre cami olan yere girerek tartışmaların fitilini de ateşledi. Esasında tartışmalar, bu fotoğrafların belediye tarafından servis edilmesiyle ortaya çıktı. Yani fotoğraflar paylaşılmasa, konu gündeme bile gelmeyecekti.

Burada bu fotoğrafların bilinçli olarak mı servis edildiği konusunda bir parantez açmak gerekiyor. Öyle ya, bu konu üzerine birileri balıklama atlayacak ve CHP’ de buradan prim yapacak. Çünkü ilk görülen fotoğraflara baktığınızda Başkan Hürriyet’in gerçekten camiye girdiği ve ayakkabılarını çıkarttığı fotoğraflar değildi, bunlar sonradan servis edildi. Bu kısmı şimdilik pas geçerek şu ayakkabıyla halıya basma işine dönelim…

Evet, Başkan Hürriyet ve beraberindekiler köyde camii olarak kullanılmayan bir yere ayakkabılarla girmişler. Burada sanırım herkes hemfikir olmuştur. Daha önce ibadethane olarak kullanılan ve sonrasında cami yapılınca buna ihtiyaç kalmayan yapı, köy halkınca sosyal amaçla kullanılmaya başlanmış. Burada kafaları karıştıran ise görünümünün halen daha camii motifleri ile süslü olarak kalması. Yine halının da orijinal haliyle kalması cami olduğu hissini kuvvetlendiriyor. Her şeyi geçtim, burada bazı işçilerin kaldığı söyleniyor. Ki bu konuda Fatma Kaplan Hürriyet de “bakın burada yatak var, camide yatağın ne işi var” diye soruyor. Yine de sayın başkan, yatağın olduğu yani insanların yattıkları yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bilmiyor olmamalı. Burada Başkanın etrafında bulunanlar ile köy muhtarı ve köy sakinlerinin de büyük kabahati var. Madem artık camii değil, ne diye camii görünümünde kullanılıyor? Peki siz ne kadar lüks bir yaşam içindesiniz ki halılara ayakkabılarla basıyorsunuz? Eskiden camiydi şimdi yine aynı haliyle farklı amaçla kullanılıyor gibi bir yaklaşımı da doğru bulmak mümkün değil. Hangi amaçla kullanılıyorsa mekan ona göre dizayn edilmeli. En azından cami motifleri, yazılar ve halılar, saygısızlık olmasın diye kaldırılmalıydı. Madem insanlar kalıyor, ortam ona göre ayarlanmalıydı.

Açıkçası bu iş kimseye bir şey kazandırmadığı gibi, toplumu da gereksiz gerginliğe sevk etti. Artık icraların tartışıldığı hizmet belediyeciliğinin öne çıkması temennisiyle, bu tür tartışmalara bir daha girmemeyi ümit ediyorum.

***

Zirve halka açılmalı!

Kış ayının kendini iyice hissettirdiği günlerdeyiz. Kar kalınlığı Kartepe zirvede hatırı sayılır seviyeye ulaştı. Sanırım birkaç haftaya pistler de açılır, kayak sezonu başlar, turistler ilçemizi doldurur. Gerek büyük şehirlere yakınlığı, gerekse doğal yapısı Kartepe’yi bu sene de tercih sebebi yapacaktır.

Ancak bu konuda her daim dile getirip dikkatleri çekmek istediğim bir nokta var. Kartepe’nin zirvesinde kayak yapmak sade vatandaş için o kadar da kolay değil… Zirvenin bir sahibi var ve onun istediği ücreti öderseniz adam akıllı kayak yapabilir, tesislerden faydalanabilir ya da kurda kuşa yem olma korkusu yaşamadan ailece eğlenebilirsiniz. Kullanım hakkını elinde bulunduran firmanın uyguladığı fiyat politikası ne yazık ki halkın çoğu kesimine çok yabancı. Üstelik alternatifi de yok…

Belediyelerin de bu konuda çok pasif kaldığını düşünüyorum. Belki uygulanan yüksek ücret tarifesine yaptırım olmayabilir ama kayak alanlarında alternatif yaratılabilir. Çevre düzenlemesiyle, bakımlı pistleriyle, yeme-içme yerleriyle, piknik alanlarıyla vatandaşın cüzi miktarlar ödeyerek faydalanabileceği tesisler yapılabilir. Olmadı başka alanlar başka kişilere kiralanabilir. Zaten böyle bir yol izlenmezse şu an yaşanan tekelleşme Kartepe’yi yalnızlığa sürükleyebilir.

Kartepe ismi markalaşacaksa, önce kayak merkezi konusunda akıllıca planlama ve yatırım yapılmalı. Bu sayede hem vatandaş kendi ilçesini ve marka değerini sahiplenecek, hem de yönetenler “hizmet” denen şeyin ne olduğunu göstermiş olacak…