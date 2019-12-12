Eğitimde yaşanan rezaletin düşündürdükleri

Artık gizlenir saklanır tarafı kalmadı.

Doğa Koleji’nin düştüğü durum, her gün gazete ve televizyonlarda baş haber!

On binlerce öğrenci, binlerce öğretmen ve çalışan zor durumda.

Aylardır maaş ödenmiyor, okulların çoğunda öğretmenler derse girmiyor.

Satıldı, satılacak…

Milli Eğitim Bakanlığı devrede, cumhurbaşkanlığı devrede, sorun bir türlü çözülemiyor.

İşin artık tam rezaleti çıktı.

Sıkıntı içinde olan sadece Doğa Koleji mi?

Özel okulların yarıya yakını sallantıda!

Adam, inşaatçı…

Devlet ihalelerini alıp bol para kazandığı dönemde, heves etmiş, bir de özel okulum olsun demiş.

Hava atacak ya…

İnşaat işi bitince, inşaatta batma noktasına gelince, sahip olduğu okulda da sıkıntı başladı.

Yakında onun ve diğer benzerlerinin de kokusu çıkar.

Yanlış politika, beklenen sonuç

Hiçbir şey sebepsiz değildir.

Bugün eğitimde sıkıntılar yaşanıyorsa, yanlış politikalar nedeniyledir.

Sadece eğitimi değil, bu işin içine sağlığı da katın!

Sağlıkta da sıkıntılar diz boyu.

İşte Kocaeli’ndeki 15 özel hastanenin 2’si kayyumda.

Eğitim ve sağlıkta bu sıkıntılar neden yaşanıyor?

Yaşanıyor, çünkü eğitim ve sağlık “devlet hizmeti” olmaktan çıkarıldı, “süpermarkete” dönüştürüldü.

Süpermarketten eğitim ve sağlık hizmeti alanlar da “müşteri” oldu.

“Öğrenci” ve “hasta”, “müşteriye” dönüştürüldü.

“Paran kadar sağlık, paran kadar eğitim” modeli başladı.

Özetle, eğitim de, sağlık da ticarileştirildi.

Çekilen sıkıntılar, bundan!

Hiç eğitim ve sağlığın ticareti olur mu?

İşte Doğa Koleji’nin durumu ortada.

Veliler dişinden tırnağından artırdığı parayı götürüp özel okula yatırmış, özel okulu işleten şirket batmış, şimdi öğrenciler sokakta!

Böyle bir sistem olur mu?

Böyle bir eğitim sistemine, “devlet hizmeti” denebilir mi?

Devlet, bunun neresinde?

İnşallah bu yaşananlar, doğru yolu bulmamız konusunda bize ders olur.

Temsil edenlerin sorunu… Milletin sorunu…

Temsili demokrasilerde…

Milleti temsil edenlerin, “sorun” çözmesi gerekir.

Görevleri bu!

Millet, bu nedenle kendilerini seçiyor.

Oysa bizde, bırakın milletin sorunlarını çözmesini, kendileri sorun hale geldi.

Temsil edenlerin sorunu, milletin sorununun önüne geçti.

Sıkıntı burada!

Dava arkadaşlığından, davalığa…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül…

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu…

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan…

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek…

Bir zamanlar “dava arkadaşı” idiler.

Birbirlerine toz kondurmuyorlardı.

Şimdi…

“Davalık” oldular.

Nereden, nereye…

Vakıf üniversiteleri

Arsa, devletten…

Kredi, devletten…

Ama üniversite eğitimi paralı.

Bizim bildiğimiz, vakıflar “hayır kurumları”dır.

“Hayır hasenat”, bunun neresinde Allah aşkına?

Zekât, fakirlik ve bir soru

Klasik bir sözdür, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında söyledi:

“Her Müslüman zekât verse, fakir kalmaz.”

Tabii önemli olan her Müslüman’ın zekât vermesi mi, yoksa Müslümanların “zekâtsız” yaşayabilir ekonomik seviyeye getirilmesi mi?

Zekâtını veren versin, ama önemli olan insanların “başkalarının vereceği paraya ihtiyaç duymadan” yaşayabilmesi.

Bir iktidar ne zaman yıkılır?

İbn-i Haldun…

14.yüzyılın ünlü İslam düşünürü, tarihçisi, devlet adamı…

27 Mayıs 1332’de Tunus’ta doğdu, 17 Mart 1406’da Mısır’da öldü.

1377’de “MUKADDİME” adlı bir kitap yazdı.

Ünlü düşünür, kitabında, “Bir iktidar ne zaman yıkılır?” sorusuna bakın nasıl cevap veriyor:

“Beşinci evre, ölçüsüzlük ve israftır. Bu aşamada hanedan (iktidar) kendisinden öncekilerin birikimlerini sorumsuzca şatafat ve gösterişe harcar. Bunun yanı sıra en yakınındaki aile efradına da oldukça cömert davranır. Bu yüzden etrafına toplumun en karaktersiz, en kötü insanlarını çeker. Bunlara, liyakat sahibi olmadıkları için altından kalkamayacakları görevler yükler, sorumluluklar verir. Kapılarını halka kapatır, insanlardan uzaklaştıkça söz dinlemez olur, etrafına etten duvar örer, iyileşme umudu tükendiği için kendi içine çökerek yıkılır.”