Vali Hüseyin Aksoy, silah ruhsatı alanları araştırmalı!

MHP Kocaeli İl Başkanlığı, önceki gün youtube kanalına düşen rüşvet iddiasıyla sarsılmıştı… İddiaya göre Bahadır Bostancı adlı vatandaş, otel ruhsatının çıkarılması için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira rüşvet verdi.

Ruhsat işi olmayınca, verdiği parayı da geri alamayınca, il sekreteri İzzet Erdem ile yaptığı konuşmayı cep telefonuna aldı…

Sonrasında da bu görüntüleri yayınladı…

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, apar topar basın toplantısı yaptı…

İddialarla ilgili, “ Videoda ismim geçiyor, ama sesim ve görselim yok” diyerek kendisini sıyırmaya çalıştı…

Vidoda görüntüsü olan İzzet Erdem ise görüntülerin montaj olduğunu söylüyor…

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MHP İl Sekreteri İzzet Erdem, yayınlanan videoda ilginç şeyler söylüyor…

Silah ruhsatıyla ilgili söylediği şeyler, çok düşündürücü…

Silah ruhsatı alınması için Valiliğe isim listesi gönderildiğini söylüyor…

Bunun 15 bin lira karşılığında yapıldığını ifade ediyor…

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Gizli çekim yapılan videoda silah ruhsatı üzerinden Kocaeli Valiliği’ni de zan altında bırakılıyor… Aslında, Vali Hüseyin Aksoy, silah ruhsatı olayını mercek altına almalı…

Son yıllarda alınan silah ruhsatlarını inceletmeli…

Sonucu da kamuoyuyla paylaşmalı…

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MHP İl Sekreteri İzzet Erdem için “MHP’nin kara kutusu” deniyor..

Vidodakiler montaj veya değil…

Bu önemli değil…

Önemli olan MHP İl Sekreteri İzzet Erdem’in söylemleri…

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Erdem’in bu söylemleri iyi irdelenmeli, iyi araştırılmalı…

Sanırım bu gizli çekim videosu, MHP için bir milat olur…

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Din adamından U DÖNÜŞÜ!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yanındaki ekibin ‘camiye ayakkabıları ile girdi” iddiası sosyal medyada yankı buldu…

İddiayı ortaya atan İzmit Belediyesi AKP’li meclis üyesi Şener İnce, büyük tepki gördü…

Bu iddianın yalan olduğu anlaşılınca, herkes çark etmeye başladı…

Çark edenlerden biri de yapan Körfez İlçe Müftülüğünde görevli vaiz Şenol Köprülü…

Köprülü, sosyal medya hesabından yaptığı ‘Bu hayvanları camiye kim soktu’ paylaşımı tepkilere neden oldu…

Köprülü de olayın yalan olduğunu anlayınca, yine sosyal medya hesabından özür diledi…

Vaizin bu yaptığı, insana imam-cemaat meselesini hatırlatıyor…

Bunun için, din adamları din adamlığını bilecek…

Önce sosyal medya hesabından ahkam kesip, sonra özür dilemek zorunda kalmayacak…

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Cebi bırak kitaba bak

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Hasan Zerey, önderliğinde bir grup öğrenci tramvayda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, “cebi bırakın, kitap okuyun” dediler. Türkiye, kitap okumada dünya ülkeleri arasında alt sıralarda… Bu tür sosyal etkinlikler, Türkiye çapında yapılırsa, etkili olabilir. Damlaya damlaya göl olur misali, bu tür etkinliklerle kitap okuma seviyesi adım adım artırılır.

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Gürer sordu, Bakan yanıtladı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı’na vakıf ve devlet üniversitelerinde öğretim görevlisine düşen öğrenci sayısını sordu.

Bakan Ziya Selçuk, Vakıf Üniversiteleri’nde 44 öğrenciye bir öğretim görevlisi düştüğünü açıkladı. Devlet Üniversitelerinde öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısını açıklamadı…

“Geçtiğimiz yıl Bakan, devlet üniversitelerinde 52 öğrenciye 1 öğretim üyesi düştüğünü açıklamıştı. Bakanın bu yıl yanıt vermekten kaçınması, dikkatlerden kaçmadı.

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En çok yabancı uyruklu öğrenci hangi üniversitede?

Ajans Press’in Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’ye birçok farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenciler okumaya geldiği görüldü. Böylelikle, yabancı uyruklu öğrencilerin en çok Eskişehir Anadolu Üniversitesini tercih ettiği gözlenirken, 6 bin 661 kişi olduğu kaydedildi. En çok yabancı uyruklu öğrencisi bulunan diğer üniversiteler ise 6 bin 648 ile İstanbul Üniversitesi, 5 bin 782 ile Karabük Üniversitesi, 5 bin 430 ile Uludağ Üniversitesi, 5 bin 176 ile de On Dokuz Mayıs Üniversitesi olarak kayıtlara geçti.