Gerçekten, silah ruhsatı için partilere 15 bin TL mi ödeniyor?

Önceki gün Kocaeli gündemine bomba gibi düşen video hem MHP’yi, hem de ili karıştırdı. Gizli çekimle elde edilen bilgiler herkesi hayrete düşürdü.

Videoda bir işletmecinin, mekanına ruhsat alınması ya da mekanının kapatılmaması için MHP’den yardım istediği, bunun karşılığında da 30 bin TL ödediğini anlatılıyordu.

MHP İl Sekreteri İzzet Erdem’in görüntülerinin yer aldığı videonun başında silah ruhsatının nasıl alınabildiği anlatılıyordu. Erdem’in ifadelerine göre, İl başkanlığına 15 bin TL bağışlanır, bunun dışında 10 bin TL’ye silah alınır, 5 bin TL’ye ruhsat harcı yatırılır, il başkanları bir liste yapıp her ay valiye birkaç ruhsat imzası attırır” deniyordu. Bu ifadeleri ben de tüm Kocaeli gibi şaşkınlıkla dinledim.

İzzet Bey, “Bunu bütün partiler yapar, CHP yapamaz sanırım, onlar hariç” gibi bir şeyler de söyledi. Bunu karşısındaki kişiye neden anlattı bilmiyorum ancak, siyasilerin bu cesaretine hayran kaldım. Bu iddialar yani İzzet Erdem’in anlattıkları doğru mu, değil mi bilemiyorum… Fakat bu anlatılanlardan sonra Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un da bir açıklama yapması gerekiyor.

Sayın Aksoy, her ay kaç silah ruhsatı talebini onaylıyor ve bunların kaçı siyasi partilerden liste halinde geliyor?

Ortalığı karıştıran video krizi aslında yenilir yutulur bir şey değil.

GÜNAH KEÇİSİ İZZET ERDEM Mİ?

Bu videonun sosyal medyada yayılması ve akabinde yerel, ulusal yayın organlarında haber olmasının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü bir basın toplantısı düzenledi.

Önceki gün sabah saatlerinde haber merkezimize ulaşan bilgiye göre “MHP 14.30’da basın toplantısı yapacak” dendi ve söz konusu basın toplantısı yapıldı. Aydın Ünlü’nün bu toplantıyı İl Sekreteri İzzet Erdem ile birlikte yapacağını hatta kaseti inkar edip “bu bir montajdır” diyeceğini tahmin ediyorduk.

Ancak durum bizim tahminlerimizin tam tersine gelişti. Gizlice videosu çekilen İzzet Erdem basın toplantısında yoktu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, “Bu kaset montajdır” demedi. Bu videonun benimle ve partimle bir alakası yoktur. Benim adım kullanılmış ancak görüntüm ve sesim bu videoda yoktur. Dünya nimetlerini önemsemedim. Benim dünya nimetleriyle işim olmuş olsaydı o videoyu çeken, beni de çekerdi. İl Yönetim Kurulu üyemizin videosunun benimle ve partimizle ilgisi yoktur. Konuyla ilgili, partimizin ilgili kurumları gerekeni yapacaktır” dedi.

Görünen o ki, İzzet Erdem’i sıkıntılı günler bekliyor. Partinin günah keçisi ilan edilmeye çalışılan İzzet Bey’in bundan sonraki tutumu merakla bekleniyor.

Gelelim videoyu çeken kişiye. Otel işletmeciliği yapan Bahadır Bostancı, Yahyakaptan’da ruhsatı olmadan işlettiği otelin kapatılmaması için MHP İl Başkanına 30 bin TL verdiğini söylüyor. Bu iddiasını ise çektiği video ile delillendirmek istiyor.

Bahadır Bostancı’ya ulaşmak için elime geçen numaraları ararken, onun eski çalışma arkadaşlarından biriyle konuştum. Durumu anlattığımda, “Aaa o videoyu yayınladı mı sonunda” dedi. Bahadır Bey’in MHP’ye para ödediğini, ödemesine rağmen işini gördüremediğini de anlattı.

İşin özeti, ortada ciddi bir itham var. Bu iddialar doğruysa sorumlularının bulunarak gerekli cezayı çekmesi MHP camiası için çok önemli.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk siyasi tarihindeki yeri ve önemi malum... Türkiye için önemli bir değer olan MHP’yi Kocaeli’de itibarsızlaştıranlar ve buna göz yumanların engellenmesi gerekiyor. Siyasi partilerin il başkanlıkları, genel merkezin aynasıdır. Bunu unutmamak ve bu bilinçte siyaset yapmak gerekir.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. O zamana kadar kimseyi suçlamak ve töhmet altında bırakmak istemem. Ortaya atılan iddiaların biran önce netleşmesi dileğimle…

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Kanser hastası Barış için İzmit seferber oldu

Barış Çetin, henüz 11 yaşında. Hemşire Nesrin Çetin’in oğlu… Barış, bundan iki yıl önce beyin zarı ve kemik tümörü ameliyatı oldu. Altı ay kemoterapi gördü. Hastalığın takibi devam ederken, geçtiğimiz Ekim ayında hastalığı nüksetti. Kafa kemikleri ve yüz kemiklerinde kötü hücreler mevcut. Yeniden bir yıllık kemoterapi süreci başladı. Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olan Barış, şu an okuluna devam edemiyor. Tam bir kitap kurdu olan Barış, günde 300 sayfa kitap okuyor. Okulunda da çok başarılı olan evladımızın, yapılan deneme sınavlarında Türkiye birincilikleri dahi var. İyileşip okuluna devam etmek istiyor. Yapılan ve çok maliyetli olan ilk ameliyatı, hemşire olan annesinin çektiği krediler ile yapılmış be iki yıldan bu yana maaşı ile ödemeye çalışmakta.

Arabaları olmayan ailenin Barış için tek isteği, onu tedavi sürecinde evden alıp hastaneye, hastaneden alıp eve götürecek gönüllüler. Bununla ilgili olarak Biz İzmitiz Grubunun kurucusu Hüseyin Erol, facebook grubundan paylaştığı bir yazıyla gönüllüleri temin etti bile. Yoğun bir geri dönüş alan Hüseyin Erol, “Bu hizmeti veren kurumlarımız var. Ancak 11 yaşındaki bir çocuğun ambulans bekleyerek saatlerce hastane köşesinde kalmasını istemedik. Bu yüzden böyle bir çalışma başlattık ve inanılmaz bir destek gördük” diyerek, destek veren Tüm Kocaelililere teşekkür etti.

Hüseyin Erol

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Organ bağışı her gecen gün artıyor

Bundan 10 yıl öncesini göz önüne alırsak kentimizde organ bağışında bulunan kişi sayısının arttığını söylemek mümkün. Sağlık çalışanlarının yarattığı farkındalığın ardından, insanlar artık organ bağışlamaya daha sıcak bakıyor.

Gazetemiz çalışanlarından Miray Baklacı’da onlardan biri. Geçtiğimiz günlerde Derince Araştırma Hastanesi’ndeyken organlarını bağışlama kararı alıp bunu uygulayan Miray, “hemşire organ naklini tüm detaylarıyla aklımda soru işareti kalmayacak şekilde anlattı… Daha önceleri organ nakli denince aklıma gelen ilk şey, kesilip biçilen bir vücuttu. Şimdi ise organ nakli bekleyen binlerce çocuk, binlerce genç, binlerce yetişkin insan geliyor. Bir insanın yaşamasına vesile olacağını bilmek bana ayrı bir haz veriyor” diyor.

Bu işin en zor kısmı, yakınını kaybetmiş aileye, “organ bağışında bulunur musunuz?” sorusunu sormak. Çünkü, kişi öldükten en geç 72 saat sonra naklin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir başka yaşamı kurtarmak için bu zor görevi yerine getirmek ise sağlıkçılara kalıyor. Kimi zaman tepkiyle karşılaşsalar da, kimi zaman hakarete uğrasalar da, sağlıkçılar bu ulvi görevi yerine getiriyor. Zamana karşı bir yarış yaşandığı için, organ bağışında bulunmak önem kazanıyor. Bu arada, siz önceden bağışta bulunmuş olsanız dahi, organlarınız alınmadan önce yine ailenin rızası alınıyor.

Bu bilgilendirmenin ardından mesai arkadaşımız Miray Baklacı’yı da aldığı bu karardan dolayı kutluyorum.