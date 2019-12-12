Kullar’da büyülendim arkadaş

Kullar’da unutulmaz bir gün yaşadık…

M.Fahri Altıntaş bu işi aşmış…

Bırakın BAL’lı amatörleri, ülkenin bir çok süper lig kulübünde böyle bir tesis yok…

Yani her şey hazır, artık profesyonel olma zamanı gelmiş…

Ve tabii ki M.Fahri Alıntaş-Metin Özkan birlikteliğinin önüne geçilmesi mümkün değil…

HHH

Ahmet Akay ile birlikte spor servisindeki işimizi bir an önce bitirmek istiyoruz. Zira, dillere destan olan Kullarspor yönetimini ve tesislerini ziyaret edeceğiz. Kullarspor ise bir gün sonra kritik Gebze maçına çıkacak. Gazetemizin aracıyla Kullar’a gidiyoruz. 80’li yıllarda, muhabirlik yaparken sık sık gönderildiğim Kullar’da hakemlik de yaptım. Babam da yıllardır hakemlik yaptı ve gözlemcilik görevlerini burada ifa etti. Yüreğimiz kıpır kıpır…

HHH

Kullar Kent Meydanı’na geliyoruz. Kullar Meydan taraftar grubu malum. Ateşli ve hareketli. Beni bile ‘tu kaka’ ilan etmişlerdi. Ama benim için her yer Kocaelispor toprağı diyerek, bu ziyarete de, hiçbir art niyet taşımadan, cesaretle ve hatta koşa koşa gittim. Meydan Cafe yeni yapılmış. Müthiş bir yer. Restaurant tipi bir mekan. Tam da merkezde her yer Kırmızı Siyah…

İlimtepe Kullar birlikteliği, gelecek için umut vereceği ve yüreği ısıtan bir çalışma…

Keşke sayıları artsa…

HHH

İyi ki varsın başkan Altıntaş, Metin Özkan ve diğer çocuklarımız. Geleceğinizi inşa etmeye devam edin. Her zaman, doğrularınızda yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmayın.

Yalnız değilsiniz…

NOT: Yazının tamamını yarın gazetemizde okuyabilirsiniz…