Bu cahilliğe ne dayanır ?

Geçen gün internette bir yazı gördüm: Konusu İzmit’in çınarları. Bu çınarlar hakkında birinin görüşleri alınmış.

O birisi “Yürüyüş Yolu” denilen yerden bahsediyor ve şunları söylüyor: “Bu yol sayesinde temiz hava almış oluyoruz. Her gün burada 2-3 defa yürürüm. Kentin nefes alınabilecek tek yeri burası “

Bu yol sayesinde kendisi gibi herkes temiz hava alıyormuş!

Şu cahilliğe bakınız; bunları söyleyene “Böyle söylüyorsun ama bu arabalardan çıkan zehirli gazlar, onların gürültüsü ne oluyor!” demeyen muharririn cahilliğine ne demeli ? Sanki benim bir zamanlar Orman Bölge Şefliği yaptığım Kastamonu’da bir ormanda konuşuyorlar.

Hey Allah’ın cahili! Oradan her gün binlerce motorlu araç geçiyor. Gürültüden vazgeçtim, senin bu arabalardan kirletici gazlar ve zehirli tozlar çıktığından hiç mi haberin yok. Görmeyip kokusunu da mı almıyorsun?

Ama bir yönden sana hak veriyorum. Çünkü senin algını bozmuşlar. Senin gibi en cahil kişilerin de bildiği gibi belediyelerin birinci görevi halkın sağlığını koruyucu tedbirleri almaktır. Ama yüksek binalar arasında, üstünden 24 saat binlerce motorlu aracın geçtiği iki yol arasında bir ağaçlıklı yolu “Yürüyüş yolu “ olarak tanımlayan bir başka belediye, dünyayı dolaşsan bulamazsın. Tanganika’da bir kentte bile “böyle bir yerde yürümeyin. Yürürken daha fazla nefes alacağınız için kirli hava akciğerlerinizin içine kadar işler” denilip halk uyarılır.

Ama bize işlemez ! Halkımız bunları umursamaz. Bu umursamazlığa bağlı olarak belediye “burada yürüyen insanların daha fazla zehirlendiği konusunun yanından bile geçmez. Öyle ki “çocuğumu Yürüyüş Yolu’nda gezdirmeyeceğim de nerede gezdireyim” diyen anneler türer. İzmit’in insanları zehirlenmeye bebeklik çağında buradan başlar.

Sen orada gezmenin büyük zevkini (!.) tadarken motorlu araçların ekzozlarından senin akciğerlerinin en uç noktalarına kadar ulaşan zehirli tozlar çıkıyor. Üstelik frenlerin, lastiklerin ve asfaltın aşınmasından oluşan tozlar da söz konusu. Frenlerin kullanımından bakır (Cu), molibden (Mo) ve antimon ( Sb), lastiklerin aşınmasından çinko (Zn), kurşun (Pb) ve titanyum (Ti) çıkıyor. (1)

Amerika Çevre Koruma Ajansı, araçlardan atılan 180 (yüz seksen) dolayında organik bileşik tanımlamıştır. Bunlardan 80 (seksen) kadarı kanserojenik madde listesindedir (2).

Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre taşıtlardan kaynaklanan hava kirlenmesi sonucunda her yıl yarım milyon kişi yaşamını yitirmekte, beş milyon kişi solunum hastalıklarına yakalanmaktadır (3). Tabii bunlardan da haberin yok.

Sen bu yolda temiz hava almaya devam et..

Şimdi, bunları okuduktan sonra Belediyenin “Yürüyüş Yolu”, benim “Zehir yolu “ dediğim bu yolda hızlı adımlarla 5-6 kere yürüyüp derin derin nefes al ki akciğerlerin bayram etsin !.. Göreyim seni!

Kaynak:

(1): Sessoa. M et All. 2010.Barriere verdi per contenere il trasporto di composti tossici presenti nel particolato emesso da traffico veicolare. Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Trieste, Federal University of Technology, Department of Chemistry, Akure, Nigeria (XII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali Taormina, 26-30 Settembre 2010)

(2): Pekey B,.2011.(6-7-8 Mayıs). Kocaeli'de hava kalitesi ve hava kirliliği. (TMMOB.Kocaeli Kent Sempozyumu II.'de sunulmuş tebliğ)

(3): Keleş.R.,.2013.100 soruda Çevre sorunları ve Çevre Politikası