Kullar'da bambaşka bir gün yaşadık!

Ahmet Akay ile birlikte spor servisindeyiz. İşimizi bir an önce bitirmek istiyoruz. Zira, içimiz kıpır kıpır kaynıyor. İlkokul çocuklarının pikniğe gideceği gibi, heyecan yaşıyoruz. Dillere destan olan Kullarspor yönetimini ve tesislerini ziyaret edeceğiz. Kullarspor ise bir gün sonra kritik Gebze maçına çıkacak. Gazetemizin özel aracıyla Kullar’a gidiyoruz. 80’li yıllarda muhabirlik yaparken sık sık gönderildiğim Kullar’da, hakemlik de yaptım, gözlemcilik de. Babam da yıllardır hakemlik yaptı ve gözlemcilik görevlerini burada ifa etti. Yüreğimiz biraz da bu nedenle kıpır kıpır…

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Kullar Kent Meydanı’na geliyoruz. Kullar Meydan taraftar grubu malum. Ateşli ve hareketli. Beni bile ‘tu kaka’ ilan etmişlerdi. Ama benim için her yer Kocaelispor toprağı diyerek, bu ziyarete de, hiçbir art niyet taşımadan, hatta koşa koşa gittim. Meydan Cafe yeni yapılmış. Müthiş bir yer. Restaurant tipi bir mekan. Tam da merkezde ve her yer Kırmızı Siyah… İlimtepe Kullar birlikteliği, gelecek için umut veren ve yüreği ısıtan bir çalışma… Keşke sayıları artsa… Kafede bizi sevgili Kullarlılar karşılıyor. Altıntaş proje adamı… Ve hep ihanete uğrayan bir insan… Onun adına üzülüyoruz ama, onun düşüncelerinin hayata geçmesi için de yardımcısı olmaya hazırız… Yıllar sonra onu yeniden kamuoyuyla barıştıran biri olarak kendime de burada pay çıkarıyorum…

PROJE ÜRETMENİN YANI SIRA, YERİNE GETİRMEK DAHA ÖNEMLİ…

Anlattıklarından özetle, tam profesyonel bir yapı oluşmuş. Marka bir aşçı ve mükemmel bir kafe şekline gelmiş bir restoran. Gerçekten M.Fahri Altuntaş Başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Merkezde büfe, pazar yerinde çay ocağı, mükemmel oluşumlar. Futbolcu kardeşlerimizle güzel bir kahvaltıdan sonra tesislere geçtik. Çoğu profesyonel takımda olmayan mükemmel bir tesis. Son derece bakımlı, yine yazıyorum ve inatla yazıyorum, ‘profesyonel’ bir yapı. İçimden dedim ki, Altınordu’dan eksiği yok, fazlası var. Son derece özenle düzenlenmiş müthiş bir tesis. Sahalar harika… Kulübün kurumsal yapısı mükemmel… Bundan 4 yıl önce gece yarısı telefonla sohbet ettiğimiz Fahri başkanın söyledikleri, hayal gibiydi, ama beni inandırmıştı. Demek ki boşuna inanmamışım. Anlattıklarının da ötesinde bir şey bu. Mükemmel bir tesis ve altyapı… Bence bu hikayeyi kitap haline getirip, federasyonun örnek göstermesi gerekir. Geçen sene 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde başlayıp, bir yıl içinde BAL’a çıkmak ve merkezin tek takımı olmak, her baba yiğidin harcı değil. Bunu bütün ulusa, örnek bir proje olarak gösteriyorum. Ben daha önceden de yazdım, BAL’da olan İlimtepe Kullarspor, merkez takımı olmalı. Hatta Kocaelisporumuzun pilot takımı olarak çalışması hayata geçirilmeli ve desteklenmeli. Biz niye gidip Beşiktaş, Galatasaray alt yapısından oyuncu alalım ki… İşte Kullar gençliği…

TEK KELİMEYLE HELAL OLSUN…

Geleceğin yıldızı olma yolunda, kurumsal bir yapıyla devam ediyorlar. Tek kelimeyle helal olsun. İyi ki varsınız. Tarih sizleri eminim ki yazacak. İlimtepe Kullar’a destek olmanın önemine, sık sık değinmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi oluşturan ve destek olanlardan Allah razı olsun. Bir teşekkür de Başiskele Belediye başkanına ve yönetim kuruluna. Kurumsallaşma yolunda verdiği desteklerden dolayı ve doğru projelerin yanında olduğu için bir spor sever olarak çok teşekkür ediyorum. Daha çok destek vermesi gerektiğini de belirtmek gerekiyor. Doğru projeler, doğru yerde, doğru insanlara verilen desteklerle olur. Bunun hepsi Kullarspor’da var. Hepsiyle gurur duydum. İyi ki varsın İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü… İyi ki varsın Başkan Altıntaş ve diğer çocuklarımız. Geleceğinizi inşa etmeye devam edin. Her zaman, doğrularınızda yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmayın. Yalnız değilsiniz…