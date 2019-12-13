2019 yılında Google’da en çok hangi başlıkları aradık?

Arama motoru Google, hayatımızın vazgeçilmezi oldu…

Bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda, hemen Google’ye danışırız…

Eskiden bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda kütüphaneye gider, araştırma yapardık..

Ama şimdi, bütün bilgiler elimizin altında…

Peki 2019 yılında Google’da en çok hangi başlıkları aradı?

Medya takip kurumu Ajans Press, Google’da en çok hangi başlıkların arandığını açıkladı…

Açıklamayı birlikte okuyalım;

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Medya takip kurumu Ajans Press, 2019 Google Arama Trend’leri araştırmasını inceledi.

Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, 2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü.

İkinci sırada “Geleceğe Nefes” projesi yer alırken en fazla arama yapılan üçüncü başlık ise “YSK” oldu.

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En fazla arama yapılan diğer başlıklar ise sırasıyla,

“Deprem”,

“Sigara Fiyatları”,

“Dolar Kuru”,

“Askerlik Son Dakika”,

“EYT”,

“İstiklal Marşı 10 Kıta” ve

“Notre Dame Katedrali” oldu.

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2019 yılı içerisinde en çok aranan kişiler kategorisinde ilk üç içerisinde yer alan isimler ise Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu ve Neslican Tay olarak kayıtlara geçti.

2019 yılı “Nasıl Yapılır?” arama trendlerinde başı “Revani Nasıl Yapılır” çekerken, “Bekçilik Başvurusu” ve “Kestane Nasıl Yapılır” en çok aranan diğer başlıklar arasında yer almayı başardı. Dünyada 2019 yılında en çok aranan üç başlık ise India vs South Africa, Cameron Boyce ve Copa America oldu.

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Yukarıdaki verileri incelediğimizde, toplumun nelere öncelik verdiğini de görüyoruz…

Bakalım 2020 yılında Google’da en çok hangi başlığı arayacağız…

B aşkan Yasin Özlü’nün MHP’yi ziyaret etmesi

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, bir otelin yıkım kararının durdurulması için Bahadır Bostancı adlı kişiden 30 bin lira rüşvet istediği iddia edildi. Gazetemiz bu haberi Perşembe günü yayınladı. Rüşvet haberlerinin çıktığı gün Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyareti, dikkat çekti. Bu ziyaretin daha önce programlanmış bir ziyaret mi olduğu, yoksa rüşvet isteme olayına adı karışan Ünlü’ye destek mi olduğu anlaşılamadı.

Kandıra’nın eğitim

sorunu TBMM’de

Kandıra’da fen lisesi olmadığı için, aileler çocuklarının sağlıklı bir eğitim alması için İzmit merkez ve çevre ilçelere taşınıyor. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kandıra’nın eğitim sorunlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Türkan, şu iki soruyu sordu,

1- Kandıra İlçesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir fen lisesi yapımı düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise inşaata başlangıç ve okulun planlanan hizmete giriş tarihi ne zamandır?

2-Kandıra İlçesi eğitim yatırımı programları kapsamında önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapımı planlanan ilk-orta öğretim ve lise sayısı kaçtır? Program dahilinde belirlenen inşa ve hizmet takvimi nedir?

Bakalım Bakan Selçuk, bu iki soruya ne cevap verecek.

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Kocaeli Tokatlılar

Ankara’da ödül aldı

Tokat’ta yayın yapan Gündem Gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 19'uncusu Ankara’da gerçekleştirilen 'Tokat Enleri' Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin, yılın en başarılı sivil toplum kuruluşu seçildi. Turan Şahin ödülünü TBMM idari amiri Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın elinden aldı. Gecede konuşma yapan Şahin, "Doğduğumuz kentler nasıl önemliyse, doğduğumuz kentlerde o kadar kıymetli” dedi… Şahin’in konuşması çok anlamlıydı. Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açıkçası pek faaliyetlerini göremedik. Buna rağmen yarışmada birinci olmaları çok garibime gitti.

Balıkhan esnafı KÖPRÜ istiyor!

İzmit Halkevindeki balıkçılar sahildeki Balıkhan’a gönderildi… Balıkhan’a giden balıkçı esnafı hiç mutlu değil… Büyükşehir’e sitem eden esnaflar, “Yetkililere geçen defa da seslendik. Balıkhan’da lavabomuz bile yok, seçim öncesi köprü de yapacağız dediler, o da yok, buraya direk gelen ulaşım aracı da yok. Bu halimize neden çare yok” diyorlar… Yani anlayacağınız Balıkhan’a taşınan esnafa bir dokun, bin ah işit…