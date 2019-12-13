Rüşvet iddiası, kirlenen siyaset ve MHP

Özellikle yazmadım.

Otursun diye bekledim.

Herkes eteğindeki taşları döksün…

Konu artık olgunlaştı, yazılacak kıvama geldi.

Çarşamba sabah toplantısında arkadaşlar, sosyal medyada dolaşan o videodan söz ettiler.

“Gece yarısından beri yayında… Gizli çekilmiş… Bir kişi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira rüşvet verdiğini, sorunu çözülmeyince parayı geri istediğini, ama alamadığını iddia ediyor… Görüntüde Aydın Ünlü değil, İl Sekreteri İzzet Erdem var” diye anlattılar.

“Açın bir de ben izleyeyim” dedim, beraber bir kez daha izledik.

Uzun bir çekim.

Konuşmalar son derece net.

Görüntüde, başından sonuna İzzet Erdem var.

“Otel” adı geçiyor…

“Ruhsat almadan” söz ediliyor…

“Parayı verenin adının Bahadır” olduğu anlaşılıyor…

Paranın Aydın Ünlü’ye verildiği konuşuluyor…

“Havva Hanım” ifadesi de dikkat çekiyor…

Sorunun çözümü için önce 50 bin lira istenmiş, sonra iş 30 bin liraya bağlanmış…

Sonuçta, söz verildiği halde otele ruhsat alınamamış, otel kapatılmış, vatandaş verdiği 30 bin lirayı geri istiyor.

Bahadır adlı vatandaş parasını geri alabilmek için pek çok kez partiye gelip gitmiş, ama alamamış.

Görüntülerden bu anlaşılıyor…

Bahadır ile İzzet Erdem, görüşme boyunca bunu tartışıyor.

Tamam “gizli çekim yapmak” yasal değil, ama…

Benzer olayları, gazetecilik yaşamımızda sıkça yaşıyoruz.

“Efendim, gizli çekim yapılmış, konuşulanların hukuki bir değeri yok”!

Tamam, yasalarımız “gizli ses ve görüntü kaydını” suç saymış.

Buraya noktayı koyun, suçsa suç…

Ama ya konuşulanlar ne olacak?

“Gizli video çekmek suç” diye, o videodaki konuşulanların tamamı “yok hükmünde” sayılabilir mi?

Videoyu izledikten sonra, insanda şöyle bir kanaat oluşuyor:

“Adam başka çare bulamamış, parasını geri alabilmek için böyle bir yola başvurmuş…”

Hem “para verdiğini kanıtlayabilmek”, hem de “sözünde durmayan karşı tarafı rezil edebilmek” için…

Her neyse!

Bu olay, bence “videoda anlatılanlar, videodaki iddialar” yönüyle ele alınmalı.

“Çekimler gizli yapılmış” deyip, olayın üstünü kapatmak, doğru değil.

Toplum vicdanını sızlatır…

“Gizli çekim” yönüyle ayrı, “videoda anlatılanlar” yönüyle ayrı, “hukuki süreç” işletilmeli.

Kaldı ki, bu gizli çekimde, kimsenin “mahremiyetini”, “özel hayatını” ortaya döken bir durum yok.

“Rüşvetin mahremiyeti” mi olur?

Eğer bu olaya bu yönüyle bakılmazsa, “rüşvet alıp vermek de kişisel mahremiyet” kapsamına alınmış olur.

Bu da “rüşvet alanlar ve verenler, hukuken korunuyor” anlamını taşır.

Gazeteniz KOCAELİ, olmasaydı…

Kamuoyu, üç gündür bu olayı konuşuyor.

Tabii gazeteniz KOCAELİ sayesinde…

Emin olun, elinizde tuttuğunuz şu gazete olmasa, “Montaj… FETÖ’nün işi” deyip, bu çok önemli “rüşvet iddiası” olayının üstünü de kapatacaklardı.

Aydın Ünlü’nün ilk gün yaptığı üç beş cümlelik açıklamayla işi bitireceklerdi.

“Ham hum şaralop” deyip, olayın üstünü kapatacaklardı.

Bizim dışımızda bu olayı deşeleyen, bu olayı her yönüyle ele alıp işleyen, bir başka gazete olmadı.

Olamaz da zaten…

Yaşananlar MHP yöneticileriyle ilgiliydi, eee MHP de iktidarın ortağıydı…

Yazsalar, kim bilir AKP’yi kızdırırlardı, “mamalarından” olurlardı.

Şunu unutmayın, elinizde tuttuğunuz gazete, bu kentin tek “bağımsız ve özgür” gazetesi!

Bu kentte ne olup bitiyorsa, ancak ve ancak gazeteniz KOCAELİ’den öğrenebilirsiniz.

Bunu, yeri geldi, bir kez daha belirteyim istedim.

Kim ne söylediyse, yazdık

Bu “rüşvet iddiası” olayında dört kişinin ismi var.

*BAHADIR BOSTANCI: İşini gördürmek için rüşvet verdiğini söyleyen apart otel sahibi.

*AYDIN ÜNLÜ: Rüşvet aldığı iddia edilen MHP il başkanı.

*İZZET ERDEM: Rüşvet pazarlığında bulunduğu iddia edilen MHP il sekreteri.

*Av.HAVVA KÖSE: Yine rüşvet pazarlığında bulunduğu iddia edilen MHP il yönetim kurulu üyesi.

Bahadır Bostancı diyor ki, “Otelimin ruhsat sorununu çözmek için benden önce 50 bin lira istediler, sonra 30 bin liraya anlaştık. Ben parayı Aydın Ünlü’nün masasının üstüne koyarak kendilerine teslim ettim. İşimi görmediler, paramı geri istedim, aylarca vereceğiz diye oyaladılar, vermediler… Beni dolandırdılar, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Paramı geri istiyorum…”

Aydın Ünlü’nün rüşvet iddiasıyla ilgili söyledikleri ise şöyle:

“Söz konusu video ile şahsımın ve partimin bir ilgisi yok. Video ile ilgili ihmali olan varsa, onlar hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanacaktır. Bu, partimiz üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Karanlıktan gelen seslere aldırış etmeyiz, etmeyeceğiz. Gizli çekilen videoda adım geçiyor, ama ne sesim ne görüntüm var.”

MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ise bakın neler söylüyor:

“Gizli çekim yapılmış bir konu. Videoda sesimin bir kısmı gidip geliyor, birileri girip çıkıyor odada ve bir kısmı da değiştirilmiş. Güzelce hazırlanmış bir montaj. Benim yasa dışı bir şeyim yok. Benimle ilgili ne rüşvet ne de rüşvet aldığım var. Ben bir tek yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara. Bana verilen bir şey yok. Aldığım verdiğim bir şey yok. “

Ve gelelim Havva Köse’nin söylediklerine.

“Yapılmak istenen bir komplodur. Burada hedef MHP’dir. MHP’nin zarar görmesidir. Bunu asla izin vermeyeceğiz. Videoyu izledim ve bazı bölümlerinde montaj olduğunu gördüm. Bu kişinin arkasında MHP’ye düşmanlık duyan birileri var. Bu oyunu o kişiler oynuyorlar. Ama yasal yoldan tüm hakkımızı arayacağız ve bu kumpasın kuranları, yargı karşısında ceza almasını sağlayacağız. Partime zarar verecek hiçbir eylemde bulunmadım, bulunulmasına da izin vermem. Beni bilenler bilir, partimin zarar görmesine izin vermem. Burada mesele şahıs meselesi değim parti meselesidir.”

Olayda adı geçen 4 kişinin söyledikleri böyle.

Şimdi yapılması gereken

Bu olay, çok önemli bir olay!

Ortada, bir iddia var.

Ortada, gizli de çekilse bir video var.

Gerek videoda, gerekse de rüşvet verdiğini söyleyen Bahadır Bostancı’nın gazetemize yaptığı açıklamalarda ve savcılığa verdiği ifadede önemli iddialar var.

“Otel ruhsatı çıkarma karşılığında 30 bin lira verildiği” iddia ediliyor.

Yine iddialar arasında, “500 bin liralık vergi borcunun para karşılığı silindiği” var.

“Hâkime, savcıya para yedirme” de açıklamalar arasında.

Bir de “15 bin lira karşılığında silah ruhsatı çıkarılıyor” konuşması geçiyor videoda.

Bunlar yenilir yutulur iddialar değil.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, bu olayları enine boyuna incelemeli.

Dediğim gibi, “Gizli çekim, yasalara aykırı” deyip bu olayın üstü kapatılırsa, toplum vicdanı kanamaya devam eder.

Olay araştırılmalı, kimin ne suçu varsa ortaya çıkarılmalı.

Kocaeli kamuoyu bunu bekliyor.