KARDAN VE DONDAN ZARAR GÖREN BİTKİLERİN KORUNMASI

Saygıdeğer Okuyucularım;

Aralık Ayından itibaren kardan ve dondan zarar görebilecek bitkileri, koruma altına almalıyız. Bahçede saksı içinde olup dondan zarar görecek bitkiler varsa sera içlerine, kapalı balkonlara veya müsaitse ev içlerine alarak don tehlikesi geçene kadar buralarda muhafaza edilmelidirler. Açık balkonlarda veya balkon altlarında korumaya alınan bitkilerin üzerine naylon örterek dondan zarar görmeleri önlenmelidir. Bahçelerde toprağa dikili olan bitkileri de kardan ve dondan koruma için naylon veya dondan koruyucu diğer örtülerle sararak don tehlikesi geçene kadar bu şekilde muhafaza altında tutulmalıdırlar. Ayrıca bu bitkilerin dip kısımlarına gübre, talaş, yaprak çürüntüsü ve ot gibi maddeler koyarak kök kısımlarının da dondan zarar görmemesi için tedbir alınmalıdır.

Balkon ve balkon altlarında muhafaza altına alacak olan bitkileri mümkün olduğu kadar Güney kısımdaki balkon altlarında muhafaza edilmesi daha faydalı olacaktır. Ayrıca bu bitkilerle ilgili önemli bir konuyu da sizlerle paylaşmak isterim.Bütün bu bitkilerin budamaları, Sonbahar ve Kış Aylarında yapılmamalıdır. İlkbahar Aylarında don tehlikesi geçtikten ve üzerlerindeki sarılı örtüleri açıldıktan sonra budamaları yapılmalıdır. Aksi halde Kış Aylarında yapılan budamalarda bu bitkiler, soğuklardan ve donlardan daha fazla etkilenecek ve daha fazla zarar göreceklerdir. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir. Soğuklardan ve donlardan zarar görecek olup koruma altına alınması gereken bitkilerin listesini aşağıda paylaşıyorum:

· Gelin duvağı - Begonvil

· Beyaz çiçekli İzmir yasemini

· Bütün sardunya çeşitleri

· Skas

· Melisa çeşitleri

Ayrıca Kış Ayları soğuk geçen senelerde limon, portakal ve mandalina gibi bitkiler de sarılarak soğuklardan ve don olaylarından korunmalıdırlar.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe