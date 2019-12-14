Kahve Yemen’den’,Katır Sudan’dan!

Ey millet,gözünüz aydın ,
HELAL GIDA,et yiyeceksiniz !
Piyasadaki pahalılığa çözüm ;
Türkiye Büyük Milletinden geldi.
TBMM, hafta içinde çok önemli bir karar aldı;
“ Sudan’dan at,katır,eşek ithaline “ izin verildi.
Anlayacağınız;
Sudan’dan at,katır,eşek ithaline izin TBMM Komisyonundan geçti !
Anlaşmayla “ 500 ton at,eşek ve katır ile 500 ton katırında aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edileceği “ hükmü var.
Ne güzel…
Sıfır Vergi !
Bedavaya, Sudandan At,Katır,Eşek ETİ ve bunların sakatatlarını yiyeceğiz demek!
Çorbacıya gittiğinizde;
-Bol sarımsaklı bir At-Eşek,katır çorbası,
Ver,diyeceğiz !
Memleket’te “HELAL GIDA” teşkilatı var ya,
Sudan’dan gelecek at,katır,eşek ve sakatatlarını yemek HELAL olacakmış !
Bir türkümüz var;
“Kahve Yemen’den gelir…”
Muş yöresine ait,sözleri Evren Seçkal’a ait..
Öyküsü:
Kahve Yemenden gelmekte.İstanbul’da bir dükkan sahibi ZAM konusunda zorlanmakta..Dükkanının camına bir kağıda “ Kahve Yemenden gelir,yolları ırak,Beş para yetmez on para bırak” diye,yazı yazar.
Kahve almaya gelen müşteri bu yazıyı okur,canı sıkılır ve kağıdın altına:
“Kahve Yemenden gelir yolları sapa,Beş para yetmiyorsa dükkanı kapa ! “
Diye yazar…
Ne günlere kaldık?
Çin’den kuzu ciğeri,
Bulgaristan’dan Dana ciğeri dereken
Memleket’te bunca YILKI atı,katır,eşek (!)varken,
Sudan’dan;
At,Katır,EŞEK’leri millete yedirmek için TBMM de İTHAL izni veriliyor!
Yahu,sayın Milletvekilleri,bu kararı alan TBMM Komisyonu,
Siz Millet’ten utanmıyorsanız Kasaplardan da korkmuyorsunuz?
Adamlar ,normal katışıksız etleri insanlara son zamlardan sonra zar-zor satıyorlar.
Şimdi Sudan’dan ithal edilmesine karar verdiğiniz “GÜMRÜKSÜZ” at,katır, eşek etlerini kime sattıracaksınız?
Eczanelerde İLAÇ diye değil,
ET-Balık Kurumu, ya da KASAPLARA !
Vah benim vatandaşım vah!
“Eşek Su’dan dan gelene kadar dayak yemeyi mi”
Yoksa, evindeki Katırı mı yemeli?
Sudan’dan “at,eşek,katır” ithaline izin veren TBMM üyelerine;
Vatandaş olarak,
Yemenden gelen Kahveyi satan dükkan sahibinin
“Beş para yetmez on para bırak “
Sözlerinin altına:
“-Kahve beş para etmiyorsa,dükkanı kapat ! “
Cevabı gibi bir cevapla;
Ey sayın Milletvekilleri;
Si,z de bu Millet’i, At,Katır,Eşek eti ve 500 ton at katır,eşek SAKATATI yemeye muhtaç ediyorsanız,
“Bırakın o MİLLETVEKİLLİĞİ’ni ,gidin geldiğiniz yere !”
Demek gerekmiyor mu ?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz