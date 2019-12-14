Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

Kahve Yemen’den’,Katır Sudan’dan!
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Ey millet,gözünüz aydın ,

HELAL GIDA,et yiyeceksiniz !

Piyasadaki pahalılığa çözüm ;

Türkiye Büyük Milletinden geldi.

TBMM, hafta içinde çok önemli bir karar aldı;

“ Sudan’dan at,katır,eşek ithaline  “ izin  verildi.

Anlayacağınız;

Sudan’dan at,katır,eşek ithaline izin TBMM Komisyonundan geçti !

Anlaşmayla “ 500 ton at,eşek ve katır ile 500 ton  katırında aralarında bulunduğu hayvanların  sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edileceği “ hükmü var.

Ne güzel…

Sıfır Vergi !

Bedavaya, Sudandan At,Katır,Eşek ETİ ve bunların sakatatlarını yiyeceğiz demek!

Çorbacıya gittiğinizde;

-Bol sarımsaklı bir At-Eşek,katır çorbası,

Ver,diyeceğiz !

Memleket’te “HELAL GIDA” teşkilatı var ya,

Sudan’dan gelecek at,katır,eşek ve sakatatlarını yemek HELAL olacakmış !

Bir türkümüz var;

“Kahve Yemen’den gelir…”

Muş yöresine ait,sözleri Evren Seçkal’a ait..

Öyküsü:

Kahve Yemenden gelmekte.İstanbul’da bir dükkan sahibi ZAM konusunda zorlanmakta..Dükkanının camına bir kağıda “ Kahve Yemenden gelir,yolları ırak,Beş para yetmez on para bırak” diye,yazı yazar.

Kahve almaya gelen müşteri  bu yazıyı okur,canı sıkılır ve kağıdın altına:

“Kahve Yemenden gelir yolları sapa,Beş para yetmiyorsa dükkanı kapa ! “

Diye yazar…

Ne günlere kaldık?

Çin’den kuzu ciğeri,

Bulgaristan’dan Dana ciğeri dereken

Memleket’te bunca YILKI atı,katır,eşek (!)varken,

Sudan’dan;

At,Katır,EŞEK’leri millete yedirmek  için TBMM de İTHAL izni  veriliyor!

Yahu,sayın Milletvekilleri,bu kararı alan TBMM Komisyonu,

Siz Millet’ten utanmıyorsanız Kasaplardan da korkmuyorsunuz?

Adamlar  ,normal katışıksız etleri insanlara son zamlardan sonra zar-zor satıyorlar.

Şimdi Sudan’dan ithal edilmesine karar verdiğiniz “GÜMRÜKSÜZ” at,katır, eşek etlerini  kime sattıracaksınız?

Eczanelerde İLAÇ diye değil,

ET-Balık Kurumu, ya da KASAPLARA !

Vah benim vatandaşım vah!

“Eşek Su’dan dan gelene kadar dayak yemeyi mi”

Yoksa, evindeki Katırı mı yemeli?

Sudan’dan “at,eşek,katır” ithaline izin veren  TBMM üyelerine;

Vatandaş olarak,

Yemenden gelen Kahveyi satan dükkan sahibinin

 “Beş para yetmez on para bırak “

Sözlerinin altına:

“-Kahve beş para etmiyorsa,dükkanı kapat ! “

Cevabı gibi bir cevapla;

Ey sayın Milletvekilleri;

Si,z de bu Millet’i, At,Katır,Eşek eti ve 500 ton at katır,eşek SAKATATI yemeye muhtaç ediyorsanız,

“Bırakın o MİLLETVEKİLLİĞİ’ni ,gidin geldiğiniz yere !”

Demek gerekmiyor mu ?

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL