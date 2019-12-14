Kahve Yemen’den’,Katır Sudan’dan!

Ey millet,gözünüz aydın ,

HELAL GIDA,et yiyeceksiniz !

Piyasadaki pahalılığa çözüm ;

Türkiye Büyük Milletinden geldi.

TBMM, hafta içinde çok önemli bir karar aldı;

“ Sudan’dan at,katır,eşek ithaline “ izin verildi.

Anlayacağınız;

Sudan’dan at,katır,eşek ithaline izin TBMM Komisyonundan geçti !

Anlaşmayla “ 500 ton at,eşek ve katır ile 500 ton katırında aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edileceği “ hükmü var.

Ne güzel…

Sıfır Vergi !

Bedavaya, Sudandan At,Katır,Eşek ETİ ve bunların sakatatlarını yiyeceğiz demek!

Çorbacıya gittiğinizde;

-Bol sarımsaklı bir At-Eşek,katır çorbası,

Ver,diyeceğiz !

Memleket’te “HELAL GIDA” teşkilatı var ya,

Sudan’dan gelecek at,katır,eşek ve sakatatlarını yemek HELAL olacakmış !

Bir türkümüz var;

“Kahve Yemen’den gelir…”

Muş yöresine ait,sözleri Evren Seçkal’a ait..

Öyküsü:

Kahve Yemenden gelmekte.İstanbul’da bir dükkan sahibi ZAM konusunda zorlanmakta..Dükkanının camına bir kağıda “ Kahve Yemenden gelir,yolları ırak,Beş para yetmez on para bırak” diye,yazı yazar.

Kahve almaya gelen müşteri bu yazıyı okur,canı sıkılır ve kağıdın altına:

“Kahve Yemenden gelir yolları sapa,Beş para yetmiyorsa dükkanı kapa ! “

Diye yazar…

Ne günlere kaldık?

Çin’den kuzu ciğeri,

Bulgaristan’dan Dana ciğeri dereken

Memleket’te bunca YILKI atı,katır,eşek (!)varken,

Sudan’dan;

At,Katır,EŞEK’leri millete yedirmek için TBMM de İTHAL izni veriliyor!

Yahu,sayın Milletvekilleri,bu kararı alan TBMM Komisyonu,

Siz Millet’ten utanmıyorsanız Kasaplardan da korkmuyorsunuz?

Adamlar ,normal katışıksız etleri insanlara son zamlardan sonra zar-zor satıyorlar.

Şimdi Sudan’dan ithal edilmesine karar verdiğiniz “GÜMRÜKSÜZ” at,katır, eşek etlerini kime sattıracaksınız?

Eczanelerde İLAÇ diye değil,

ET-Balık Kurumu, ya da KASAPLARA !

Vah benim vatandaşım vah!

“Eşek Su’dan dan gelene kadar dayak yemeyi mi”

Yoksa, evindeki Katırı mı yemeli?

Sudan’dan “at,eşek,katır” ithaline izin veren TBMM üyelerine;

Vatandaş olarak,

Yemenden gelen Kahveyi satan dükkan sahibinin

“Beş para yetmez on para bırak “

Sözlerinin altına:

“-Kahve beş para etmiyorsa,dükkanı kapat ! “

Cevabı gibi bir cevapla;

Ey sayın Milletvekilleri;

Si,z de bu Millet’i, At,Katır,Eşek eti ve 500 ton at katır,eşek SAKATATI yemeye muhtaç ediyorsanız,

“Bırakın o MİLLETVEKİLLİĞİ’ni ,gidin geldiğiniz yere !”

Demek gerekmiyor mu ?