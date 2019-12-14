Davutoğlu Türk siyasetinde ne yapar?

75 siyasi partimiz vardı, iki gün önce 76 oldu.

Ahmet Davutoğlu’nun “Gelecek Partisi” de siyaset hayatımıza katıldı.

Hayırlı olsun!

Davutoğlu, önceki gün basın toplantısı düzenledi, birlikte yol yürüyecekleri arkadaşlarını tanıttı, mesajlar verdi:

*Korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek bir araya geldik.

*Üç nesil bir aradayız, çok acılar çektik.

*Geçmişe ağıt yakmaya değil, yeni şeyler söylemeye geliyoruz.

*Susmaya değil, konuşmaya geliyoruz.

*Geleneğe bağlı, özgürlükçüyüz.

Davutoğlu, konuşmasındagenellikle klasik konulara vurgu yaptı.

*”Atatürk” vurgusu…

*”Eşit birey” vurgusu…

*”Ana dil” vurgusu…

*”Katılımcı ortak akıl” vurgusu…

*”Özgür medya” vurgusu…

*”Din-siyaset ilişkisi geçmişte kalmıştır” vurgusu…

*”Alevi yurttaşlara eşitlik” vurgusu…

*”Özgür medya” vurgusu…

*”Adalet, ehliyet, liyakat” vurgusu…

*”Dini ve seküler hiçbir yapının devlet içinde yapılanmasına izin verilmeyecek” vurgusu…

*”Paralel yapılar devlette asla olmayacak” vurgusu…

*”Sağlık ve eğitim toplumun geleceğidir” vurgusu…

*”İnsan odaklı kalkınma” vurgusu…

*”Dikta rejim karşıtlığı” vurgusu…

*”Nefret dili kullanılmayacak” vurgusu…

*Seviyeli nazik dil” vurgusu…

*”Şeffaflık” vurgusu…

*”Hesap verilebilirlik” vurgusu…

*”Siyasi etik olarak, aile ile birlikte, şeffaf mal varlığı” vurgusu…

*”Siyasetin finansmanında şeffaflık” vurgusu…

*”Yeni anayasa” vurgusu…

*”Tam özgürlükçü demokratik parlamenter rejim” vurgusu…

*”Demokratik hukuki düzen” vurgusu…

*”Güçler ayrılığı garanti altına alınacak” vurgusu…

*”Güçlü TBMM” vurgusu…

*”Güçlü dış politika” vurgusu…

Vurgu yapmadığı konular

Ahmet Davutoğlu, bütün bu bilinen konulara vurgu yaptı da, ülkemizin temel sorununa vurgu yapmadı.

Örneğin…

*Çalışmaya, üretmeye…

*”Borç ekonomisi”ni bırakıp, “üretim ekonomisi”ne geçmeye…

*İnşaatla kalkınma modelinden vazgeçmeye…

*Başka ülkelerin çiftçileri yerine, kendi çiftçimizi desteklemeye…

*”Dinsel eğitim”i bırakıp, “bilimsel eğitim”e geçmeye…

*”Toplumsal kamplaşma”yı sona erdirmeye…

Dikkatli dinlediğimi sanıyorum, konuşmasında bu konulara hiç değinmedi.

Söylemler iyidir de…

Vurguladığı konular, vurgulamadığı konular…

İster vurgulamış olsun, ister vurgulamamış olsun…

Söylemler iyidir de, önemli olan eylem!

Siyasi partilerin kuruluş bildirgelerine bakın, hepsinden “bal” damlar.

Yapacağız edeceğiz, Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağız, toplumu refaha ulaştıracağız…

Ve iddia ederim, partilerin yola çıkarken söylediği sözlerin, ortaya konulan ilkelerin tamamına yakını birbirinin aynıdır.

Hiç kimse “yoğurdum kara” demez.

Kulağa hoş gelecek şeyler söyler.

Dediğim gibi, önemli olan “eylem”dir.

“Güç” sahibi olduktan sonra alınan kararlar, yapılan uygulamalardır.

“Bir insanın karakterini öğrenmek istiyorsan eline güç ver” denir ya…

Bu kural siyasi parti liderleri için de geçerlidir.

Ahmet Davutoğlu’nun partisi ne yapar?

Söylemleri, klasik…

Kurucular kurulu, vasat…

Yarattığı heyecan, zayıf…

Avantajı, yok…

Dezavantajı, çok…

“Dezavantajı çok” dedim.

Türk kamuoyu, Ahmet Davutoğlu’nun kim olduğunu biliyor.

“Bir de şunu deneyelim” demez, çünkü dışişleri bakanı ve başbakan olarak denedi.

Bugüne kadar halkımızın yakındığı bütün konularda, çözülemeyen bütün sorunlarımızda Ahmet Davutoğlu’nun da imzası var.

Seçmen, Ahmet Davutoğlu’na neden “kredi” açsın ki?

Kredi açılmasını gerektirecek ne gibi farklılığı var?

Hadi sıralayın, şu şuşu deyin!

Erdoğan, AKP’yi kurup yola çıkarken “Ben milli görüş gömleğini çıkardım, bizi Refah Partisi ile karıştırmayın” diye yola çıkmıştı.

Ahmet Davutoğlu’nun böyle bir söyle mi de yok.

“Tövbe” bile etmiş değil.

Bana, seçmenin, AKP yerine Ahmet Davutoğlu’nun “Gelecek Partisi”ne oy vermesini gerektirecek üç şey söyler misiniz?

Söyleyemezsiniz…

“Gelecek Partisi”nin işlevi, olsa olsa kafası karışık bazı AKP’lilerin oylarını almak olur.

Bekleyip göreceğiz.