Türkiye, nereden nereye geldi…

Eskiden, devlete yüksek vergi vermek, “gurur” vesilesiydi.

Mükellef kendisi telefon ederdi gazeteye, şu kadar vergi verdim diye.

Ödediği verginin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmasını da engellemezdi.

“Vergi rekortmenleri” listesi gazetelere dağıtıldığında, bakardık, adının açıklanmasını istemeyen mükellef sayısı üçü beşi geçmezdi.

Şimdi öyle mi ya…

Kocaeli’nde, “Gelir vergisi” listesindeki ilk 100 kişiden 64’ü, ismini gizlemiş.

“Kurumlar vergisi” listesindeki ilk 100 şirketten ismini gizleyenlerin sayısı ise 41.

Bu da gösteriyor ki, artık vergide “isimsiz rekortmenler” dönemi başladı.

Bakmışsınız, gelecek yıl, isminin açıklanmasını istemeyenlerin sayısı 80-90’ı bulmuş.

Birkaç yıl sonra da, yüksek vergi verip de isminin açıklanmasını isteyen kimse yok!

İş buraya doğru gidiyor.

Peki, bunun sebebi ne?

Çalışıp didinip, iyi gelir elde edip, yüksek vergi ödeyenler, neden “isminin açıklanmasını istememeye” başladı?

Neden “isminin açıklanmasını istemeyenler”in sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor?

Uzmanlar incelemiş, işte sonuçlar:

MAFYA KORKUSU: Vergi rekortmenleri listesi, iyi para kazananların isimlerini resmen ilan etmiş oluyor. İşadamları, isimlerinin açıklanmasıyla mafyanın peşlerine düşeceğinden endişe ediyor. Servetlerini riske etmek istemiyorlar.

AKRABA KORKUSU: İşadamları, ismi açıklandığında, eş dost ve akrabalarının para istemelerinden korkuyorlar.

NAZAR KORKUSU: Bazı mükellefler, çok para kazandığının duyulmasını istemiyorlar, duyulursa kendilerine nazar değeceğine inanıyorlar.

FAZLA RÜŞVET KORKUSU: Hükümete yakın işadamları, kazandıkları paranın göze batmasını istemiyorlar. İşlerini yaparken kendilerinden daha fazla rüşvet istenmesinden korkuyorlar.

Tamam, bu korkular var da, ortaya çıkan bu durum normal mi?

Bu korku dün yoktu da, neden bugün var?

Bu korku neyin yansıması?

Sizi bilmem, ama bence bu durum, ekonomideki ve toplumsal yaşamdaki önemli bir hastalığı işaret ediyor.

Yaşadıklarımız hiç de normal değil.

Şu hale bakın, işadamları başarılarını (vergi vermek başarıdır) gizler hale geldi.

Şimdi bölünme sırası sağda

Siyasette ilginç gelişmeler oluyor.

Eskiden sol bölünürdü, şimdi bölünme sırası sağda.

Hatırlayın, bölünen sol, geçmişte ne seçimler kaybetmişti.

1994 yerel seçimleri…

İstanbul’da 5 parti seçime girdi.

Sandıklar açıldı; RP yüzde 25.2, ANAP yüzde 22.1, SHP yüzde 20.3, DSP yüzde 12.4, CHP yüzde 1.4 oy aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna böyle oturdu.

Yüzde 25.2 ile…

Solda bulunan üç partinin SHP, DSP ve CHP’nin oylarını topla, yüzde 34.1.

Yine 1994 Ankara yerel seçimleri…

Sol, üç parça halinde seçime girdi.

SHP, DSP, CHP…

Refah Partisi adayı Melih Gökçek, yüzde 27.3 oyla belediye başkanı seçildi.

SHP adayı yüzde 26.9, DSP adayı yüzde 7.8, CHP adayı yüzde 2.1 oyda kaldı.

Oysa sol, tek adayla seçime girse, toplam yüzde 36.8 oy alıp seçimi kazanacaktı.

Bu konuda o kadar çok örnek var ki!

Aradan beş yıl geçti, yeni bir seçim geldi, sol 1999 seçimlerine de “ders almamış” olarak girdi ve yine kaybetti.

Fazilet Partisi, İstanbul’da Ali Müfit Gürtuna’yı aday gösterdi.

DSP’nin adayı Zekeriya Temizel, CHP’nin adayı ise Adnan Polat idi.

Fazilet Partisi, yüzde 27.5’le seçimi kazandı.

DSP yüzde 20.2, CHP yüzde 13.9 oy aldı.

Gördüğünüz gibi, iki sol parti tek adayla seçime girse, yüzde 34 oy oranıyla seçimi kazanacaktı.

Kavga ettiler, inatlaştılar, kaybettiler…

Ankara’da da aynı durum yaşandı.

Fazilet Partisi, yine Melih Gökçek’le seçime girdi, yüzde 33.8 oy aldı.

CHP yüzde 32 oy oranında kaldı, DSP’nin oy oranı ise yüzde 10 idi.

Sol, bir kez daha kaybetti.

Her neyse…

Sol “bölünme hastalığından” çok çekti, şimdi bu hastalığa sağ yakalanmış görünüyor.

Sayalım mı?

AK Parti…

Saadet Partisi…

Yeniden Refah Partisi…

Gelecek Parti…

Eli kulağında olduğundan Ali Babacan’ın partisini de buraya ekleyelim, kaç yapıyor, beş!

Milli Görüş orjinli tam beş parti var.

“Ülkücü hareket” tarafı da üç parça!

MHP, İyi Parti, BBP…

Sol şu anda tek partiyle, CHP ile temsil ediliyor.

DSP’nin gücü ortada, bu nedenle saymıyorum.

Bakalım bu tablo, partilerimize bir şey anlatacak mı?

Sol, bu fırsatı değerlendirebilecek mi?

Sağ, geçmişte solun başına gelenlerden ders çıkarabilecek mi?

Bekleyip göreceğiz.

Hasan Saral, Babacan’ın partisine geçecek mi?

Hasan Saral…

Saral İnşaat’ın ortağı…

AKP’nin tanınır isimlerinden biri…

Bir süre önce AKP’den istifa eden, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün de arkadaşı…

Geçenlerde telefon etti, “Çoğu kişi beni istifa edip Ali Babacan’ın kuracağı partiye geçeceğimi sanıyor… Abi yaz, ben Erdoğan ölene kadar AK Parti’deyim” dedi.

Yazdım.

3 görüş

*”Bildiği halde susmak, bilmeden konuşmak kadar çirkindir.”

*”Özgürlüğüne sahip bir fakirlik, zengin bir esaretten iyidir.”

*”Başarı bir seyahattir, hedef değil. Mutluluk, gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Yolun sonunda da olsa, ona varıldığında yol bitmiş ve vakit de geçmiş olur. Mutlu olmanın zamanı ise bugündür, yarın değil.” Hz. MAVLÂNA