KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN “VEKİL” KAZA YAPARSA?

Millete HİZMETKAR olmak için “Milletin vekili” olanlar, giderek “Milletin efendileri” oluyorlar!

Milletvekili olan kişi, bu ülkede pek çok kişinin rüyasında bile göremediği maaş, yolluk, harcırah alıyor. Ailesiyle birlikte bedava sağlık hizmeti alıyor. Ulaşımda, iletişimde ve daha birçok alanda ayrıcalıklara sahip.

Milletin vekilleri şimdi, kendi oylarıyla kendilerine yeni ayrıcalıklar sağladılar!

· Araçlarına “kırmızı-mavi” ışık sistemi kurdurup, normal vatandaşa yasak olan “güvenlik şeridinden” geçebilecekler!

· Hız sınırını aştıklarında trafik cezası ödemeyecekler. Zaten, “çakar lambası” olan milletvekiline hiçbir trafik polisi ceza yazma cesaretini gösteremeyecek!

· Ama en önemlisi; “kırmızı ışıkta geçme özgürlüğüne” sahip olacaklar! Eğer buna “özgürlük” derseniz!

Şimdi, İNSAF ile düşünelim;

Vekil hazretleri, kırmızı ışıkta geçti ve tam o sırada yol hakkı kendisinde olan bir vatandaşın aracına çarptı, hasar verdi hatta vatandaş ağır yaralandı veya öldü!

Milletin vekili, millete verdiği zararın bedelini ödeyecek mi?

Bu soruya net bir yanıt yok!

DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ’nde; “Hiç kimseye, zümre veya sınıfa ayrıcalık verilemez!”

Bu hüküm, bizim Anayasamızda da var!

Var da; “Okuyan, anlayan, savunan” var mı?

Japonya’da veya herhangi bir Avrupa ülkesinde bir siyasetçiye böyle bir “İMTİYAZ” verilebilir mi?

Trafikte “ayrıcalık” hiçbir “uygar” ülkede akla bile getirilemez bir rezalettir!

Bu ülke için de UTANÇTIR!

PARLAMENTOYA HAKARET Mİ DEDİNİZ?

Vatandaş, “kendisine hizmet etmesi için görev verdiği” kişilerden oluşan ve “tüm ULUSUN ortak temsil yeri” olan MECLİS’in bir olumsuz kararı üzerine “tepki” verse; “Meclis’in manevi şahsiyetine hakaret” suçuyla ağır cezada yargılanabilir!

Peki, o Meclis’te “vatandaşı ve ulusu temsilen” yer alan Milletvekilleri Meclis’in manevi şahsiyetine saygılılar mı?

O Meclis çatısı altında “Meclis İç Tüzüğü ve Demokratik kurallar içinde” görev yapmaları gerekirken, “ağır hakaretler ve kimi zaman fiili saldırganlıklarla ya da; kimi HİLELERLE o yüce Meclis’in manevi şahsiyetine hakaret etmiyorlar mı?

İşte son örnek; Bir iktidar milletvekili, muhalefet milletvekiline; “EŞEK GİBİ ANIRIYORSUN” diyor! Öteki de yanıtlıyor; “ANIRAN BABANDIR!”

Bu düzeysiz suçlamalar aynı zamanda “MECLİS’E HAKARET” değil mi?

Vekili oldukları vatandaşın, ulusun ve ülkenin “ortak çıkarları” yerine, parti liderinin emri ile oy kullanmaları Meclis’e hakaret, en azından “Vekalet aldıkları” vatandaşa ihanet değil mi?

İşte, “Termik Santral Filtre imtiyazı” örneği henüz akıllardan silinmedi!

“Halkın sağlığına ve DOĞA’YA ihanet” örneği böyle bir yasaya oy vermek, sonra da Cumhurbaşkanının vetosu ile yasa iptal edilince “REİS’e ÖVGÜLER” düzmek, hem kendi kişiliklerine hem Meclis’e hem de vatandaşa hakaret değil mi?

Son örnek ise, HİLELİ OY KULLANMAK!

Kendisi Londra’da olan AKP Milletvekili Alpay Özalan adına oy kullanan milletvekili kimdir?

Elbette, böyle bir sahtekarlıkla kişiliğini ayaklar altına alan bir kişi delikanlıca ortaya çıkıp; “bu kirli işi ben yaptım” diyemez!

Eski bir esnaf sözüdür; Alırken gözünü aç, yerken düşünme!”

İyi de, vatandaşa “kendi iradesi ile vekilini seçme hakkı” veriliyor mu?

Her partinin bir patronu var!

Onlar, önümüze ne koyarlarsa, kendimize yakın gördüğümüz liderin ya da partinin adaylarına NOTER gibi oy veriyoruz!

Seçerken “haydi hayırlısı” diyoruz ama yaşarken yakınsak da çözüm bulamıyoruz!

Milletin vekilleri, “vekil” olmalarını borçlu oldukları siyaset patronlarının talimatlarıyla hareket ediyorlar!

Bu talimatları onaylamayan, vatandaşa ve ulusa saygılı, ülke çıkarlarını düşünen milletvekillerini bu torbanın içine katmıyorum!

Gerçek bir demokratik düzende yaşayabilmek umuduyla…