Korkuyorlar

Ülkemizde son yıllarda kadına karşı işlenen cinayetler, şiddet ve taciz olayları çok arttı. Artmaya da devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir kadınımız eşi, sevgilisi veya sapık biri tarafından öldürülmesin veya tacize uğramasın. Son olarak yirmi yaşındaki hayatının baharında genç bir kızımız Ceren Yıldırım cezaevi firarisinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ceren Yıldırım son olmayacak.

Türkiye’deki kadın cinayetlerinin giderek artmasının nedenlerinden biri toplumun ve siyasi iktidarın kadınlara bakışlarından kaynaklanmaktadır.

Eğer sizler, bir kadını kendinize biat eden bir köle olarak görürseniz, kadınlara yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız

Eğer sizler, çalışan bir kadının annelik görevlerini yapmıyor diye çalışmasına karşı çıkarsanız ve işsizliğin nedeninin çalışan kadınlar olduğunu söylerseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız.

Eğer sizler, makyaj yapan kadının kaportası bozuktur derseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız.

Eğer sizler, tacize uğrayan bir genç kız için, “Mutat” saatin dışında sokakta ne işi olabilir derseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi durduramazsınız. Hani bir savcımız tacize uğrayan bir kız için mutat saatin dışında sokakta ne işi vardı deyip, tacizcisini serbest bırakmıştı ya. Savcıya göre mutat saatin dışı akşam sekiz otuz. Yani bu savcıya göre bir kadın akşam sokağa çıkmamalı.

Eğer sizler, tacize uğrayan bir kızın tacizcisiyle evlenmesini hoş görürseniz, kadına yapılan şiddeti ve tacizi önleyemezsiniz, durduramazsınız.

Kadınlarımıza karşı yapılan şiddet ve taciz olaylarından İçişleri ve Adalet bakanları da rahatsız. Bunu verdikleri demeçlerinden anladık. Ancak ne derece samimiler?

Bu bakanlarımız samimi olsalardı, kadınlara yapılan şiddet ve taciz için Şili’de şili’li kadınların yaptıkları danslı protesto eylemleri, dünyanın her yerinde olaysız, müdahalesiz yapılırken Türkiye’de kadınlarımız İstanbul Kadıköy’de danslı protesto eylemlerinde güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalmazlardı. Ne yazık ki kadınlarımız kendilerine karşı yapılan şiddet ve tacizleri protesto etmek için yaptıkları danslı gösteride kadın polislerimiz tarafından dövüldü, yerlerde sürüklendiler. Kadın polisler kendi hemcinslerine böyle yaparlarsa erkek polisler durur mu? Eylemde 22 kadın yaralandı, gözaltına alındılar. Yaralananlardan biri de Kadın Dernekleri Genel Başkanı Canan Güllü.

Kadın polisler anneleri yaşındaki bir kadını darp ediyorlar.

İçişleri ve Adalet Bakanlarını göreve çağırıyorum. Eğer samimi iseler, Canan Güllü’yü ve diğer kadınlarımızı darp eden polisleri ortaya çıkarır ve gereğini yaparlar.

Bu kadınlarımızın elinde silah yoktu, kesici alet yoktu, sopa yoktu. Masumane bir eylem yaptılar.

Bir ülkede açlık, yoksulluk, yolsuzluk artmışsa, o ülkeyi yönetenler en ufak bir eyleme izin vermezler ve bu eylemlerden korkarlar.