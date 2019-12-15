Aleviler, Doğan Demir’in ihanet ettiğini düşünüyor!

Sevgili okurlar…

AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi adında bir parti kurdu…

Türk siyasi hayatına hayırlı, uğurlu olsun…

Partinin 154 kurucusu var…

Bunlardan ikisi Kocaeli’den…

Biri Gebzeli Ömer Faruk Başaran…

Diğeri Derinceli Doğan Demir…

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Doğan Demir, CHP’lidir…

CHP Derince İlçe yönetiminde yer aldı…

Sonra ilçe başkanlığına aday oldu, seçimi kazanamadı…

Kocaeli Alevi Kültürleri Derneği Kocaeli Şube başkanlını yaptı…

Sonrasında Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı oldu…

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Doğan Demir’in Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı sıfatıyla Ahmet Davutoğlu’nun partisinde kurucu listede yer alması, Alevi derneklerini ayağa kaldırdı…

Peş peşe tepkiler geldi…

Tepkilere dayanamayan Doğan Demir, genel başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldı…

GELECEK PARTİSİ VE DOĞAN DEMİR HAKKINDA AÇIKLAMA

Hacı Bektaş Velı̇ Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Doğan Demir’in Davutoğlu’nun partisinde yer almasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı…

Bu açıklama gazetemize mail olarak gönderildi…

Bu açıklamayı Doğan Demir ile ilgili olduğu için köşemde yer verdim.

Açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum;

İSTEKLERE KAYITSIZ KALDILAR

“Anadolu topraklarının kadim halklarından olan biz Aleviler yüzyıllardır inancımızı yaşayabilmek ve yaşatabilmek için gelmiş geçmiş bütün iktidarlarla çok büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Yolumuz uğruna çok asimile edilmeye çalışıldık, çok katledildik, topraklarımızdan göç etmeye zorlandık.

Gelin görün ki muktedirler ne Cumhuriyetten önce ne Cumhuriyet döneminde ne de parlamenter sistemin etkisizleştirildiği bu yeni sistemde, biz Alevileri hiçbir zaman dikkate almadı ve sürekli ötekileştirdi, toplumu kutuplaştırarak iktidarlarını böyle ayakta tutmaya çalıştılar.

17 yıldır tek başına iktidar olan siyasal iktidar, Alevilerin tüm isteklerine sürekli kayıtsız kaldığı gibi kendi cephesinden inancımızı tarif etme şuursuzluğunu göstermektedir.

Gelinen bu noktada iktidarın attığı her adımda yanında olan Başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu sayesinde bir parti daha siyasete atılmıştır.

GEÇMİŞİ UNUTABİLİRLER, AMA...

Adı Gelecek Partisi!

Siz geçmişinizi unutmuş hatırlamıyor olabilirsiniz, ama biz unutmadık unutturmayacağız.

Biz Aleviler;

Cemevlerine yasal statü dedik; siz irfan merkezleri dediniz,

Biz Madımak Müze olsun dedik, siz katillerin adını anıta yazdınız,

Biz zorunlu din dersleri kalksın dedik, siz üzerine iki zorunlu ders daha eklediniz,

Biz Laiklik dedik, siz Laiklik bizim için bir araçtır dediniz,

Biz Diyanet kaldırılsın dedik, siz bütçesini her sene artırıp İmam Hatip Liselerini çoğalttınız,

Biz eşit yurttaşlık hakkı dedik, siz kulaklarınızı ve gözlerinizi kapattınız,

Biz barış dedik, siz patlamalardan sonra şu kadar Sünni vatandaşımız öldürülmüştür diyerek ayrımcılık yaptınız

Biz barış dedik, siz bombalardan sonra oylarımız arttı dediniz,

Biz ÖSO Alevileri katlediyor dedik, siz selam olsun onlara dediniz,

Biz İŞİD Alevileri katlediyor dedik, siz İslam’ın yaramaz çocukları dediniz,

Biz evlerimize çarpı atılıyor yapanları bulun dedik, siz çocuklar yapmıştır dediniz, hiç birini bul (a) madınız,

Biz dergahlarımız gerçek sahiplerine iade edilsin dedik, siz müftülük sayesinde bir çok dergahımıza el koydunuz,

Şimdi gelmiş parti kurduk “Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışıdır’’ diyorsunuz. Buna kim inanır, geçmişte neydiniz ki, gelecekte ne yapacaksınız?

KENDİ TOPLUMUNA İHANET ETMİŞTİR

Kurduğunuz bu partinin programı ile bir Alevi Dernek başkanını yanınıza alarak Alevilerin oylarına talip olmanız geçmişte Alevilere yaptıklarınızı unutturmayacaktır.

Bunun örnekleri tarih sayfalarında çoktur ve hiçbir karşılığı olmamıştır.

Alevilerin bin bir güçlükle kurduğu ve büyüttüğü Alevi Kültür Dernekleri’nin Genel Başkanlık makamına getirdiği Doğan Demir, yukarda yazdıklarımızı unutmuş olabilir mi?

Ama görünen o ki kendi siyasi geleceği için unutmuş görünüyor.

Kendi toplumuna ihanet eden bir kişiden medet umuyorsanız, o da yeni kurulan partinin acizliğini gösterir.

“ALEVİLER, KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİL”

Alevilerin tarihinde ihanet edenlerin yeri bellidir.

Biz Aleviler yıllardır verdiğimiz onurlu mücadelemize, bize ihanet eden Hızır Paşalara rağmen devam ettik ve edeceğiz. Aleviler hiç kimsenin, hiçbir siyasi oluşumun arka bahçesi değildir, olmayacaktır.

Hacı Bektaş Velı̇ Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezı̇”

DOĞAN DEMİR’E BÜYÜK TEPKİ

Hacı Bektaş Velı̇ Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezı̇’nin açıklamasını yukarıda yayınladım…

Sert bir açıklama…

Açıklamada Ahmet Davutoğlu’nun Alevilerle ilgili söylemlerine yer verilmiş, Doğan Demir’in kendi siyasi geleceği için farklı bir yola girdiği ifade etilmiş…

Demir’in Alevilere ihanet ettiği belirtilmiş.

Anlaşılan, Alevi zümresi, Doğan Demir’i kolay kolay affetmeyecek…

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne de destek vermeyecek…

KOCAELİ İL BAŞKANI KİM OLACAK?

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu “Gelecek Partisi”nin Türk siyasi hayatına nasıl bir hareket getireceğini zaman gösterecek.

Başbakan iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Ahmet Davutoğlu, muhtemelen mağdurları oynayacaktır.

Şimdi bütün gözler Ahmet Davutoğlu’nda…

Bakalım nasıl bir performans gösterecek?

Bakalım Gelecek Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı kim olacak?

Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un alabileceği konuşuluyor…

AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek, yine AKP eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un da ismi geçiyor…

Gelişmeleri takip ediyoruz.

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Haluk Levent’ten Hürriyet’e teşekkür!

Ünlü Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP’ın Kocaeli temsilcileri, engelli iki oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veren Nermin Teyzenin evini yenileyen İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti. Evin yeni halini oldukça beğenen Haluk Levent’in ekibi sosyal medya üzerinden “Ailemizin gıda ve eşya ihtiyacını karşıladık. Evin tadilatını üstlenen ve ailemizin daha sağlık bir evde yaşamasını sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkür” ederiz mesajı yayınladı.