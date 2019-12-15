Huu, huuuuuu bekle bizi komşu!..

Kocaelispor tam gaz yoluna devam ediyor…

Dün de zayıf, ama son haftalarda patlama yaşayan rakibine ‘Liderin’ kim olduğunu gösteren Kocaelispor, ‘İmparator’ lakabı takılan ve bu lakaba hakikaten yakışan teknik direktör Selahaddin Dinçel’in cesaret veren oyunuyla (Ümit Yıldız gibi), rakibini hapsetti…

HHH

Rahat bir galibiyet elde eden Dinçel ve takımın oyunu için bir şey yaz(a)mıyorum…

Matematiksel olarak skor üzerinden yürürsek, bu galibiyet, bu galibiyet çok anlamlıydı…

Neden mi?..

Yıllardır bu işi yapan tecrübeli biri olarak, ilk yarının son maçını ve ikinci yarının ilk maçını içeride oynayan takımların bir rehavete kapıldığına inanırım…

Hafta içerisinde de ikimizin arasında kalacak çok özel bir görüşme yaptığımız Selahaddin hoca, bu önlemini iyi almış…

Rehavete kapılmamaları için oyuncularını iyi motive etmiş...

Dün 2.Lig’e dev bir adım attık…

Ama unutmayın…

Daha 16 maç var…

HHH

Diğer 18’lik grupların aksine, 17’lik ‘Topal Grup’ta, mir hafta dinlenecek olma şartı, şampiyonluğa oynayan takımlar için gerçekten de handikaptır… Tam seri yakalarsınız, sonra bir dinlenirsiniz ve dönüşte de berabere kalırsanız yandı gülüm keten helva…

Bu açıdan da dün iç sahada ilk yarıyı tamamlayan ve tatile giren Kocaelispor, ikinci yarının ilk maçında da sahasında Payas takımını konuk edecek ve bu takımın da yenilmesi halinde, artık 15 maç geriye saymaya başlayacak…

Ben, Körfez’in artık kolay kolay takılacağına inanmıyorum…

Fikstüre bakacak olursak…

Karşıyaka bize gelecek…

Biz Fethiye ve Turgutlu’ya gideceğiz…

Bizim için finaller bunlar olacak gibi gözüküyor…

Dünkü galibiyet ve ilk yarıdaki performans için herkese teşekkür ediyoruz…

Galiba yavaş yavaş 2’nci Lig diyebiliriz…

Sakaryaspor da çıkamazsa, seyreyleyin gelecek sezonu)…