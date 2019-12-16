Adalet ve Adliye binası bu kentin birinci meselesi olmalıdır!

Eğer bir ülke insanları hakkında karar vermek istersinez o ülkedeki Adliyeleri incelemeniz yeterlidir.Adliyeler aslında toplumun içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal durumun bir aynasıdır. Bizim adliyeleri dolaşın, günde 40-50 dosyaya bakan mahkemeler, adliyede bile birbirleri ile kavga edebilen, adeletten sürekli şikayet eden insanları görürsünüz.

Bakanlık her ne kadar arabuluculuk,uzlaşmacılık gibi müesseselerle yargının yükünü azaltmaya, ihtilafları uzlaştırarak çözmeye çalışmakta ise de, bunların hiç birisi yargının yükünü azaltmaya yetmiyor.Çünkü sorun üreten toplumsal yapıyı düzeltmek için gereğini yapmıyor, yapamıyor. Bu yüzden yargı giderek artan bir iş yükü altında kıvranıyor, gereği gibi adalet dağıtamıyor.

Siyasetin yargıya müdahale edebilme özelliği ise giderek yargının bağımsızlığını daha derinden zedeliyor. Aslında siyaset soylu ve özverili bir kamu hizmetidir. Ama ucundan bile olsa siyaset yargıya /yargılamaya karıştığında virüse dönüşür ,yargı hastalanır.bu da işin bir acı tarafı .

Devasa boyutlara gelen yargının sorunlarını bu sütunda tartışmamız imkansız iken bu kentte hala adam gibi bir Adliye binamız bile yok.Kocaeli Adliyesi’nin fiziki olarak yetmediğini herkes görüyor.Mahkemeler artık tek ve çift numaralı işlere bakan hakimler olarak ikiya ayrılmış durumda.Mahkeme salonları mahkemeler tarafından dönüşümlü olarak kullanılıyor.İnsanlar Adliyede bu yüzden mahkemelerinin salorlarını bulamıyor.Bazen bu nedenle duruşmaları kaçırıyor,kendilerini savunamıyorlar.

Eski tümen komutanlığının bulunduğu alanın Adliye için tahsis edildiğini,ancak ödenek yokluğundan binanın yapımının ertelendiğini biliyoruz. İcra daireleri ve icra mahkemeleri büyükşehirin büyük paralar harcıyarak atıl bıraktığı binaya taşınmış durumda. Şimdi iş mahkeleleri için yer arandığını duyuyoruz.

Siyasetin Adliyenin işleyişini denetlemekten çok,yapılması gereken hukuki düzenlemelerin yanında yakışır adliye saraylarının yapılmasına çalışması girekir. Bu kentte büyükşehir belediyesi iktidarda. İktidar sürekli bu kentten bakan çıkartıyor da bir adliye binası yapmaktan mı aciz durumda. Bu kent ülkenin vergi yükünün büyük bir bölümünü karşılıyor, kirli hava nedeniyle bedel ödüyor, ulaşım,trafik, düzensiz sanayileşme nedeniyle yaşanabilir özelliklerini yitiriyor. Ama bu kente hakettiği kadar yatırım yapılmıyor. Bu kentte ciddi işletmeler var. Ciddi adli ihtilaflar görülüyor. Bu kent gerçekten ADLİYE SARAYI denilebilecek bir adliyeye acilen ihtiyaç duyuyor. Bu konuda sivil tkoplum kuruluşları, iktidar ve muhalefet partilerinin yetkililerinin acilen devreye girmesi ve acilen yeni binanın yapılmasını sağlamaları gerekir.

Hukukun üstünlüğüne, hukuk önünde herkesin eşitliğine dayanan bir düzende kimse başına buyruk kararlar veremez. Kararlar yasalara dayanılarak verilir. İnsanları, insanlar değil kanunlar cezalandırır.Ama buraya gelene kadar da insanların özgürce yargıylanacağı, mahkemelerin uygun ortamdaki fiziki alanlarda çalışmasının sağlanacağı, çağdaş bir adliye binasına ihtiyaç vardır.Bu kentin birinci önceliği daha yeni yapılan valilik binasını yenilemek değil.Hızla yeri belirlenmiş, arazisi tahsis edilmiş olan adliye binasını yapmak ve adliye çalışanları ile adliyeyi bu garabetten kurtarmak gerekir. Kocaeli gibi bir kent gerçek bir adliye sarayına kavuşturulmalıdır.