MHP’deki rüşvet skandalında biz görevimizi yaptık

Sevgili okurlarım, geçtiğimiz hafta kent siyasetinin baş gündeminde, “MHP’de yaşanan rüşvet skandalı” vardı.

11 Aralık gece yarısı, sosyal medyada, “rüşvetin belgesi” olarak gizli çekilmiş bir video görüntüsü dolaşmaya başladı.

Görüntüyü rüşveti veren Bahadır Bostancı çekmişti, karşısındaki de MHP Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem’di.

Konuşmalarından anlaşılan…

Bahadır Bostancı, otelinin ruhsat sorununu çözmesi için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin lira vermiş, verilen söz yerine getirilmeyince parasını geri istemiş, ama aradan aylar geçmesine rağmen alamamıştı.

İl Sekreteri İzzet Erdem’le bunun tartışmasını yapıyorlardı…

Konuşmalarda “15 bin liraya silah ruhsatı alınıyor” ifadeleri de geçiyordu.

Dakikalarca devam eden bir çekim…

Ertesi gün, Bahadır Bostancı gazetemize geldi, “rüşvet skandalı” konusunda yaşananları bütün ayrıntılarıyla anlattı.

Yine aynı gün Aydın Ünlü, basın toplantısı düzenledi, videoda isminin geçtiğini, ancak sesinin ve görüntüsünün olmadığını söyleyerek, “Bu olayla benim ve partimin ilgisi yok” açıklamasını yaptı.

Arkasından kasette sesi ve görüntüsü olan İzzet Erdem, “Bu kaset düzmece” iddiasında bulundu.

Kasette adı geçen Av. Havva Köse ise, yaptığı açıklamada “kendisinin ve partisinin komplo ile karşı karşıya bulunduğunu” söyledi.

Bu arada mağdur olduğunu söyleyen Bahadır Bostancı, önce savcılığa suç duyurusunda bulundu, ertesi gün gidip ifade verdi, ifadesinde Aydın Ünlü ve İzzet Erdem tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Her zaman “okurun haber alma hakkına” saygı duyan gazetemiz, bütün bu olup bitenleri, tarafların açıklamalarını, her gün sizlere ulaştırdı.

Önemli bir haberdi.

Bir parti il başkanının, hem de iktidar ortağı olan bir partinin il başkanının, “rüşvet aldığı” iddia ediliyordu.

Gazetemiz, haberin duyulduğu ilk günden itibaren olup biten ne varsa sizlere ulaştırdı, gazetecilik görevini yerine getirdi.

Hiçbir şeyi gizlemedi, hiçbir şeyin üstünü örtmedi.

Diğer yandaş gazeteler gibi, “haberi görmemezlikten” gelmedi.

MHP’liler, olup biteni sağduyuyla izledi

Zor günler, sınav günleridir…

Bu olay, MHP kamuoyu için de bir sınavdı.

İl başkanları hakkında “rüşvet” iddiası vardı, acaba bu iddiayı nasıl karşılayacaklardı?

“Bizim başkan böyle bir şey yapmaz” deyip, bireysel veya toplu tepki mi göstereceklerdi, yoksa susup oturacaklar mıydı?

Doğrusu, partililerin tepkisini merak ediyorduk.

Bugün, 7’inci gün.

*12 ilçe başkanından ve ilçe yönetim kurulu üyelerinden hiç biri, İl Başkanı Aydın Ünlü’ye sahip çıkmadı.

*Yine Milletvekili Saffet Sancaklı, il başkanının yanında yer aldığını bildiren bir açıklama yapmadı.

*İki kişi hariç, hiçbir parti üyesi, “Bizim başkanımıza haksızlık yapılıyor” demedi.

*Kaç belediye meclis üyeleri var bilmiyorum, içlerinden sadece bir kişi, İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz, Aydın Ünlü’yü destekleyen bir açıklama yaptı. Aydın Ünlü’nün yanında yer alan diğer kişi ise, kendisine “kanka” denecek kadar yakın olan Erkan Azeri idi.

*”Rüşvet skandalı” patlar patlamaz, iki il yönetim kurulu üyesi, Doğan Bekiroğlu ve Mustafa Bozkurt, görevlerinden istifa etti.

Özetlersek…

Rüşvet aldığı iddia edilen Aydın Ünlü’ye; yüzlerce parti yöneticisi ve binlerce parti üyesi içinden sadece iki kişi destek çıktı.

Biraz önce ismini yazdım, İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz ve Erkan Azeri…

Bu tablo, “rüşvet iddiasının MHP’de nasıl karşılandığını” ve “Aydın Ünlü’nün partideki durumunu” çok net gösteriyor.

Böyle bir olay diğer partilerde yaşansaydı

Ben, böyle bir rüşvet iddiasının, bugüne kadar Kocaeli’ndeki siyasi partilerde yaşandığını hatırlamıyorum.

Yaşanmadı…

Bu nedenle, bu rüşvet iddiası, kentimizin siyasi tarihi için çok önemli.

Yazdıklarımız, tarihe not olarak düşülecek.

Sabah gazeteye gelirken düşündüm…

Acaba bu olay diğer partilerimizde yaşansaydı, ne olurdu?

Yani diğer parti il başkanlarının rüşvet aldığı iddia edilseydi…

Adım gibi eminim…

Eğer Mehmet Ellibeş’in rüşvet aldığı iddia edilseydi, AKP, il başkanını bir gün dahi o koltukta oturtmazdı.

Eğer Cengiz Sarıbay’ın rüşvet aldığı iddia edilseydi, CHP, il başkanını o gün görevden alırdı.

Eğer Şanbaz Yıldız’ın rüşvet aldığı iddia edilseydi, İyi Parti, il başkanını derhal görevden alırdı.

Ama görüyoruz ki, bugün 7’inci gün, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü hâlâ görevde!

Sanırım MHP Genel Merkez yöneticileri, iddianın ciddiyetini ve önemini henüz kavrayabilmiş değil.

Kavrayamadığı için de, iddiayı araştırmak üzere, MYK Üyesi Erkan Azeri’yi görevlendirmiş.

Dalga geçer gibi…

Erkan Azeri kim?

Aydın Ünlü’nün kankası…

Rüşvet iddiası konusunda koskoca Kocaeli’nden Aydın Ünlü’nün yanında duran iki kişiden biri…

İddiayı tarafsız gözle araştıracak, soruşturacak durumu yok!

Büyük olasılıkla “kumpas” deyip geçecek.

Dün bizimkiler iyi başlık atmış:

“MHP’de komedi gibi soruşturma”

Aynen öyle!

Top, yargı ve MHP Genel Merkezi’nde

Sevgili okurlarım, biz görevimiz yaptık.

Böylesine önemli bir konunun araştırılmasını, gündemde kalmasını sağladık.

Bundan sonra da, gelişmeler oldukça bu gelişmeleri elbette sizlere duyuracağız.

Ama artık top, yargıda ve MHP Genel Merkezi’nde!

Ortada bir iddia var.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün“rüşvet aldığı” iddia ediliyor.

Rüşveti veren Bahadır Bostancı’nın gizli çektiği video ve savcılığa suç duyurusu var.

Karşı taraf, “Bu kumpas, komplo” diyor.

Savcılık, videonun “gizli” çekilmiş olmasına bakmaksızın, bu olayı araştırmalı.

“Video gizli çekilmiş, hukuki delil sayılmaz” deyip, konuyu kapatmamalı.

Daha önce de yazdım, bir kez daha görüşümü belirteyim.

“Gizli çekim, hukuki delil sayılmaz” kuralı, “özel hayatın mahremiyetini korumak için” konulmuş.

Burada “özel hayat” filan yok, “rüşvet iddiası” var.

Rüşvetin de “mahremiyeti” olmaz herhalde!

Konu araştırılmalı, rüşvetse rüşvet denilmeli, komplo ise komplo…

Buna göre de yasa ne diyorsa, o yapılmalı.

MHP Genel Merkezi’nin tutumuna gelince…

Kendi bilecekleri bir iş, 8 yıldır il başkanı olan Aydın Ünlü’yü görevde tutmaya ister devam ederler, isterlerse de değiştirirler.

Ama olayı “tarafsız bir gözle” inceletsinler.

Erkan Azeri’nin yaptığı soruşturma, hiçbir partilinin vicdanını tatmin etmez.

“Rüşvet iddiasını Erkan Azeri soruşturmuş” denince, zaten herkes gülüp geçiyor.

Evet, top yargıda ve MHP Genel Merkezi’nde!