Dikkat! 2020’den itibaren fatura düzeni değişiyor

Artık hızla değişen teknoloji paralelinde ona uygun olarak yaşamımıza yeni kavramlar giriyor. E yaşam yaşamamızın her alanında bizi etki altına alıyor. Bu alanlardan biride ticari yaşam. 2020’den itibaren E fatura yanında bir E-Arşiv Fatura uygulaması başlıyor.

Bu konuyu ticaretle uğraşan vatandaşlarımızın bilgisi ne düzeyde bilmiyorum. Takip ettiğim kadar onların odalarının bu konuları kapsayan bir eğitim çalışması yok. Varsa da ben duymadım. Nasıl olsa muhasebeciler bu işi takip ediyor şeklinde düşünmek yetmez. Evet, muhasebeci arkadaşlar bu konuda sürekli eğitim alıyorlar. Ancak faturaların düzenlenmesi işi onların işi değil öncelikle bu konuyu belirtmek isterim.

E-Arşiv Fatura Nedir?

Evet, E-Arşiv Fatura nedir ve kimler düzenlemek zorundadır. Bu iki şekilde yanıtlamak mümkün.

1-) E Fatura düzenleyen mükellefler, E Faturaya tabi olmayan mükelleflere E-Arşiv Fatura düzenlemek zorundadırlar.

2-) E Faturaya tabi olmayan mükellefler belli faturaları E-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

Bugünkü yazımızı geniş kesimi ilgilendirdiğini düşündüğümüz 2. Sınıflamaya girenlerle ilgili açıklamaları kapsamaktadır.

E Fatura düzenlemek zorunda olmayanların E-Arşiv fatura yükümlülükleri

Bu mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren mükellef olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi, fatura düzenlediği kişi vergi mükellefi olması halinde 5.000 TL’yi aşması durumunda faturayı E-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadır.

Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde toplam tutar dikkate alınacaktır. Örneğin aynı kişiye 2.000 TL, 1.000 TL, 2.000 TL gibi üç fatura kesilse bile aynı günde olduğundan toplamının 5.000 TL’yi geçip geçmediğine bakılacaktır. Aynı şey 30.000 TL içinde geçerlidir. (30.000 TL vergi mükellefi olmayanlara düzenlenenleri kapsar.)

Bu tutarların altından kalan faturalar yine eskisi gibi kağıt fatura olarak düzenlenmeye devam edecektir.

Bu mükellefler getirilen bu zorunluluk, E-Arşiv Fatura uygulamasına bir başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmemektedir.

Belirtilen faturaların düzenlenmesi işlemi, sadece gelir idaresi tarafından oluşturulan ve ücretsiz olarak tüm mükelleflerin kullanımına açılan E belge portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Düzenlenen bu faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri vergi usul kanunu düzenlemeleri uyarınca eskisi gibi olup, söz konusu belgelerin e belge portalından elektronik olarak indirilmesi ya da kayıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.