Karamürsel’deki eski mezarlık S.O.S. veriyor!

Mezarlık; Arapça ziyâret kökünden gelen “ziyaret mekânı” anlamındaki mezâr kelimesinden Türkçe ekle türetilmiş bir yer adıdır.

Mezarlıkların oluşması defin geleneğiyle ilgilidir ve Kur’an’a göre bu geleneği başlatan Hz. Âdem’in oğlu Kābil’dir…

Mezar daha çok toprak üstünde kalan yapısıyla önem taşır ve ziyaret edilebilmesi için üzerinde yerini ve ait olduğu kimseyi belirleyen bir alâmetin bulunması gerekir; bu sebeple dayanıklılığından dolayı genellikle taş kullanılmıştır. Geleneğin ne zaman başladığı hakkında kesin bilgi yoktur.

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Mezarın baş ve ayak ucuna “şâhide” veya “mezar taşı” (halk arasında “hece taşı”) denilen taşların dikilmesi İslâm’ın ilk dönemlerinden beri devam eden bir gelenektir.

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Mezarlık alanları için tercih edilen bir yer de dağların yamaçları ve etekleridir. Önceleri genellikle meskûn sahaların dışında bulunan mezarlıklar yerleşim alanlarının genişlemesi sonucu şehirlerin içinde kalmıştır.

MEZARLIKTAKİ SERVİ AĞACI

Osmanlı mezarlıklarına bugün de olduğu gibi daha çok servi ağacı dikilmiştir. Bilimsel araştırmaların amonyak çıkışını önlediğini gösterdiği servi ihtiva ettiği reçine sebebiyle havaya hoş koku yayması, çevreye estetik bir görünüm vermesi, yaz kış yeşil kalması ve uzun ömürlü olması gibi sebeplerle seçilmiş, mezar taşı süslemeleri dahil Türk görsel sanatlarında insana ölümü en rahatsız etmeyecek şekilde hatırlatan bir simge sayılmıştır.

KARAMÜRSEL’DE MEZAR BAKIMI

Yukarıda size mezar ve mezarlıklarla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şubesi, başarılı çalışmalara imza atıyor…

Dernek yönetimi, önceki gün de ilçedeki mezarlıkları mercek altına aldı…

ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut ve dernek üyeleri önceki gün Karamürsel Alp’in anıt mezarının da bulunduğu eski mezarlık içindeki yolları ve mezar üstlerindeki pislikleri, yaprakları temizleyerek, ebediyete intikal etmiş büyüklerine birer Fatiha okudular.

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Eski mezarlığın temizliğine ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut’un yanı sıra CHP Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık, Turizm Derneği Başkanı Mehmet Akdeniz, Kayacık Mahallesi Muhtarı Serkan Türkmen, ADD üyeleri ve Karamürsel halkı katıldı.

NAZMİ OĞUZ’UN MEZARI BAKIMSIZ

Birçok Karamürsellinin katıldığı temizlik sırasında Kocaeli’nin duayenlerinden merhum Nazmi Oğuz’un Kabristanın bakımsızlığı dikkat çekti.

Mermerleri kırılmış, mezar çökmüş Karamürsel Belediyesi’nin alanı kaldırabilmek adına atıl şekilde bırakması, temizliğe katılan herkesi üzdü…

Nazmi Oğuz, çok hayırsever biriydi…

Birçok kişiye faydası oldu…

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Karamürsel’in nerede ise her ailesinin bir büyüğü, eski mezarlık alanında yatıyor.

Nazmi Oğuzun yanı sıra Karamürsel’in yetiştirdiği İlhan Çınar’ın mezarı da bakımsızlıktan içler acısı durumda.

Yazılar silinmiş bulmakta güçlük çekiliyor.

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Mezarlıklar, bizim tarihimizi gösterir…

Bu yüzden mezarlıklara gereken önemi vermeliyiz…

Bu özverili çalışmalarından dolayı ADD Karamürsel Şubesi’ni ve etkinliğe katılan herkesi kutluyorum.

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Engelli öğretmenlerin atamaları yapılacak

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a engelli öğretmen atamalarını sordu. Bakan Ziya Selçuk da, “Engelli öğretmenlerle ilgili sorular var; elbette çok özel bir durum ve bizim açımızdan da çok önemli bir durum. 2003'ten beri 23.590 engelli çalışanımız var ve bunların 7.728'i öğretmen kadrosunda ve şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız bunu öncelikle söylemek isterim” dedi… Bakan’ın söylediğine göre şubat ayında yani ikinci yarıyıl döneminde 750 engelli öğretmenin ataması yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun.

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2 saat 46 dakikamızı sosyal medyada geçirdik

Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 46 dakika olarak kayıtlara geçti. Listede birçok ülke yer alırken, Filipinlerin 4 saat 12 dakika ile en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke olduğu saptandı. Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren ülkeler ise 3 saat 34 dakika ile Brezilya, 3 saat 31 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü. Buna karşın sosyal medyada günlük en az süre geçiren ülke Japonya olarak gözlenirken, sosyal medyada geçirdikleri sürenin sadece 36 dakika olduğu kaydedildi.