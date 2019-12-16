Transfere karşıyım, karşıyım, karşıyım…

Ben bunu söyledikçe ve yazdıkça, takım kazanıyor…

Bana inat yapıyor…

Ama tabii ki mutlu oluyorum…

Endişem ise artıyor…

Yine öyle 3-5 yıllık balon başarı ve sonrası hüsran mı olacak diye?..

Çünkü 90’dan sonraki efsane takımın arkasından yaşadıklarımız…

Deprem sonrası yaşadıklarımız…

2007 şampiyonluğundan sonra yaşadıklarımız…

2010’u kahrolduğumuz yıllarda yaşadığımız efsane skorlar ve sokak çocuklarına alay konusu olmamız…

Bunları yaşadıktan sonra, şimdi öyle 3-5 yıl içerisinde Süper Lig’e çıkarak, 20 kişi yabancının arasında çocuklarımızın oynaması için boynu bükük bakışlarımızı şimdiden hâyâl edebiliyorum…

Bunun için…

Madem bu kadromuz 4-5 atıp ezip geçiyor…

O halde transfere gerek yok diyorum…

Mevcut takımı da bozmayalım istiyorum…

Bilmem anlatabildim mi?..

2.yarı iki finalimiz var, ikisi de deplasmanda!..

İstatistikler ortada… Ezip geçen bir takımımız var… Oyun sistemi gole yönelik ve Sivasspor’un Süper Lig’deki sistemine çok çok yakın… Yani atıyor, rakibini açıyor, sonra da gelsin kontra goller ve 5-6’lık galibiyetler…

Bunu 90’larda Kocaelispor yapıyordu…

Bunu 3 yıl önce Osmanlıspor yapıyordu!..

Bunu bu sezon Sivas yapıyor!..

Ve de Selahaddin Dinçel’in Kocaelispor’u !..

Sonuçta da farklı galibiyetler geliyor…

Bunu yapmak tabii ki zor değil, ama takımınız iyi bir kondüsyona sahipse bu olur…

Aksi halde, hava cıva…

Sefa mı, cefa mı, karar veremedim?..

Kocaelispor’un yakın tarihine bakınca, şimdilerde en eski isimlerden biri olarak kalan Sefa Narin, yine yedek kulübesinin yolunu tuttu. Naklen yayınlar sırasında açılan canlı sohbetlerde, belli bir grup trollük yapıyor ve Sefa’yı acımasızca eleştiriyor. Sefa’nın da bir an önce kendini toparlayarak, olayı çözmesi ve yine alıştığı gibi sabretmesi lazım.

İşte Körfez’in gerçek evlatları!..

Biri, dedesinden ve babasından Kocaelisporlu olarak büyütülen, Çukurbağ Baç doğumlu sıkı Kocaelisporlu Kubilay Yağcıoğlu… (Oğlum)… Diğeri Kocaelispor tarihinde (Bülent Uygun ve Saffet dahil) en koyu iz bırakan İstanbul Karagümrüklü Serdar Topraktepe (Manevi evladım)… Her biri benim canım… Onları böyle yan yana görmek ise bu hayattaki en büyük dileğimdi… Bunu da yaşadım ya… Ölsem de gam yemem…

Geçmiş olsun Erol Kaçmaz!..

Erol Kaçmaz kardeşimiz dün bir rahatsızlık geçirdi ve Allah korudu… bizim işimiz böyle… Tempolu ve sağlığı kesinlikle arka plana itmeniz gereken bir meslek yapıyoruz… Spor Servisi olarak geçmiş olsun diyoruz…