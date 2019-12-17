Simitçiyi kurtaracağınıza Yıldız Sunta’yı kurtarsaydınız ya!

Sevgili okurlarım, ülkemizde çok garip şeyler oluyor.

Çok garip kararlar alınıyor, çok garip uygulamalar yapılıyor...

Olup bitenin akılla, mantıkla ilgisi yok.

Şu “simitçi”nin, yani Simit Sarayı’nın “500 milyon dolarla” kurtarılması olayı…

“500 milyon dolar” dediğimiz, bugünkü kurla 3 milyar 250 milyon lira.

Büyük para, çok büyük para!

Neymiş, Simit Sarayı’nın 500 milyon dolar borcu varmış…

Neymiş, bu şirketin kurtarılması gerekirmiş…

Ülkemizi yönetenler, böyle düşünmüşler ve gerekli talimatı vermişler.

Hemen arkasından Ziraat Bankası, bu kadar devasa borcu olan Simit Sarayı’nın çoğunluk hisselerini satın aldı.

Yani?

Yani Simit Sarayı’nı kurtardı.

Ekonomik kriz, ortalığı kasıp kavururken…

Türkiye’nin belli başlı sanayi şirketleri, büyük sıkıntı yaşarken…

Konkordato kararı aldırtan ve iflas eden şirket sayısı her geçen gün artarken…

Pek çok işyeri, “çarkını döndüremediği için” kapısına kilit vururken…

500 milyon dolar borcu olan “simitçi”nin kurtarılması, inanın “şaka” gibi!

“Yıldız Sunta” bağıra bağıra kapısına kilit vurdu, kimsenin gıkı çıkmadı

8 ay önce…

Kocaeli iş dünyası, “Yıldız Sunta kapısına kilit vurdu” haberiyle sarsıldı.

Aslında bu haber salt kentimizi değil, ülkemizi de ilgilendiriyordu.

Çünkü Yıldız Sunta, ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından biriydi.

Sektörünün öncüleri arasındaydı.

Bir süredir “ödeme sıkıntısı” içindeydi.

Çalışanlarına ve tedarikçilerine düzenli ödeme yapamıyordu.

Darboğazdaydı, el uzatılsa bu darboğazı aşabilecek durumdaydı, olmadı.

Firmanın sahibi, kentimizi yönetenlere durumu bildirdi, devletimizi yönetenlerden destek istedi, sonuç alamadı.

Baktı olacak gibi değil, bütün kapılar kapalı, şalteri indirdi, üretimi durdurdu, kapısına kilit vurdu.

570 çalışanını sokağa bıraktı.

Ahmet Yıldız, böyle feryat etmişti

Fabrikasını kapatmak zorunda kalan Ahmet Yıldız, avukatı aracılığıyla kamuoyuna açıklama yapmıştı.

İnsanın içini burkan bir açıklama…

Ülkemizi yönetenlere sitem dolu bir açıklama…

Şöyle:

“Ahmet Yıldız olarak benim artık dayanacak gücüm kalmadı, işçinin mağdur olmasına da yüreğim el vermiyor. Hükümetten destek alamadık, bu sebeple tüm işçilerimizi işten çıkarmak zorunda kalıyoruz. Eğer toparlarsak söz veriyorum önce çıkardığımız işçilerimizi geri alacağız…”

Ahmet Yıldız’ın yaşamı sanayicilikle geçmişti, şalteri indirirken, üretimi durdururken, işçileri sokağa bırakırken içi kan ağlıyordu.

Hayatının en zor kararını vermişti, ama çaresizdi.

570 işçi ne demek?

570 aile…

Çarpın dörtle beşle, neresinden baksanız 2500-3000 kişi.

Bir de tedarikçileri düşünün.

Nakliyecisini, yemekçisini, hammadde üreten ve satanları…

Neresinden baksanız, Yıldız Sunta 15-20 bin kişinin ekmek kapısıydı.

43 yıllık şirkete acımadılar

Yıldız Sunta, öyle 3-5 yıllık uyduruk bir şirket, uyduruk bir üretim tesisi değildi.

Ülkemizin “gözbebeği” sanayi kuruluşlarından biriydi.

43 yıllık geçmişi vardı.

1976’da Gaziantep’te kurulmuş, 1998’de İzmit Fabrikası üretime başlamıştı.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyordu.

MDF, MDF LAM, SUNTA, SUNTA LAM, LAMİNAT PARKE, KAPI PANELİ ve GLOSSLAM üretiyordu.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı üretim tesislerinden biriydi.

Pek çok ülkeye ihracatı vardı.

Uzun yıllar sektördeki yüzde 20’lik payını korumuştu.

2000 yılından itibaren çok defa “ilk 500 firma” arasına girmişti.

Simitçiye 500 milyon dolar, üretene zırnık yok

Sevgili okurlarım, Türkiye “üretimsizlikten” bu hale geldi, ama biz üretenlerin değerini hâlâ anlayabilmiş değiliz.

Baksanıza, hükümetten yeterli desteği göremeyen üretim tesisleri bir bir kapılarına kilit vuruyor.

Size Yıldız Sunta’nın durumunu anlatmaya çalıştım, kim bilir ülkemizde kaç Yıldız Sunta var.

Yıldız Sunta, hükümetten en fazla 40-50 milyon dolarlık bir destek görseydi kendini kurtaracaktı.

570 işçiyi kapı dışarı etmeyecek, üretimini sürdürecek, ihracat yoluyla ülkemize döviz kazandırmaya devam edecekti.

Sahibi Ahmet Yıldız ne diyor, “Hükümetten destek alamadık…”

Ama aynı hükümet, Yıldız Sunta’dan 40 milyon doları esirgeyen hükümet, simitçiyi kurtarmak için 500 milyon dolar harcıyor.

40 milyon dolar nerede, 500 milyon dolar nerede?

Bunun bir mantığı var mı, söyler misiniz Allah aşkına?