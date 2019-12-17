Kocaeli’nin nüfus yoğunluğu 83 yılda ne kadar artış gösterdi?

Türkiye’nin, dolayısıyla Kocaeli’nin nüfusu sürekli artıyor…

Nüfus arttıkça, ihtiyaçlar artıyor, hayat daha da çekilmez hale geliyor…

Türkiye'nin 1935 yılında Nüfus Yoğunluğu 21 kişi iken, 2018 yılında 107 kişi olmuş.

Yani 5 katlık bir artış var…

1935 yılında, Türkiye’nin nüfusu 16 milyon 158 bin 018 kişi idi…

Şimdi ise 80 milyona yaklaştı…

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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı",

Türkiye genelinde;

1935 yılında 21 kişi iken

2018 yılında 107 kişi oldu.

Türkiye’de yıllara göre nüfus yoğunluğuna bakıldığında;

1940 yılında 23 kişi,

1945 yılında 24 kişi,

1950 yılında 27 kişi,

1955 yılında 36 kişi,

1960 yılında 36 kişi,

1965 yılında 41 kişi,

1970 yılında 45 kişi,

1975 yılında 52 kişi,

1980 yılında 58 kişi,

1985 yılında 65 kişi,

1990 yılında 73 kişi,

2000 yılında 88 kişi,

2007 yılında 92 kişi,

2008 yılında 93 kişi,

2009 yılında 94 kişi,

2010 yılında 96 kişi,

2011 yılında 97 kişi,

2012 yılında 98 kişi,

2013 yılında 100 kişi,

2014 yılında 101 kişi,

2015 yılında 102 kişi,

2016 yılında 104 kişi,

2017 yılında 105 kişi,

2018 yılında 107 kişi oldu.

KOCAELİ’DE NÜFUS YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Kocaeli ilinde 1935 yılında 40 kişi iken 2018 yılında 528 kişi oldu.

Kocaeli’de yıllara göre nüfus yoğunluğuna bakıldığında

1940 yılında 45 kişi,

1945 yılında 49 kişi,

1950 yılında 56 kişi,

1955 yılında 62 kişi,

1960 yılında 75 kişi,

1965 yılında 84 kişi,

1970 yılında 106 kişi,

1975 yılında 132 kişi,

1980 yılında 165 kişi,

1985 yılında 205 kişi,

1990 yılında 258 kişi,

2000 yılında 334 kişi,

2007 yılında 398 kişi,

2008 yılında 413 kişi,

2009 yılında 421 kişi,

2010 yılında 432 kişi,

2011 yılında 443 kişi,

2012 yılında 453 kişi,

2013 yılında 464 kişi,

2014 yılında 477 kişi,

2015 yılında 493 kişi,

2016 yılında 507 kişi,

2017 yılında 521 kişi,

2018 yılında 528 kişi oldu.

KOCAELİ, İSTANBUL’A BENZİYOR

Yukarıda nüfus yoğunluğunu sizlerle paylaştım.

1935 yılında Kocaeli’nin nüfusu 335 bin 292 kişi iken, şimdi 1 milyon 900 bin kişi…

Kocaeli’nin 1935 yılında nüfus yoğunluğu 40 kişi iken, 2018 yılında 528 kişi oldu…

Kocaeli’nin 1975 yılındaki nüfusu 375 bin iken, bugün 1 milyon 900 bin…

Yani anlayacağınız Kocaeli’nin nüfusu her geçen yıl artıyor…

Başka bir deyişle Kocaeli, her geçen yıl İstanbul’a benziyor…

Sabah saatleri ve akşam saatlerinde İzmit’e giriş ve çıkışta büyük bir trafik sıkışıklığı var…

Eğer önlem alınmazsa Kocaeli, her geçen yıl, daha da yaşanmaz hale gelecek…

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MHP’nin köpek sevgisi

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve MHP'nin son yerel seçimlerde Körfez Belediye Başkan aday adayı olan eğitimci-idareci Azmi Cihat Hatipoğlu, iyi anlaşıyorlar… İkili, yolda giderken gördükleri bir sokak köpeğini severek, şefkat gösterisinde bulundular… Bu görüntüleriyle, hayvan severlerin beğenisini topladılar…

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PTT’nin pulları Tokat motifli

PTT AŞ tarafından Tokat’a özgü yazma motiflerine yer verilerek hazırlanan altı değerli “Yazma Motifleri” konulu resmi posta pulları dün tedavüle sunuldu. Resmi posta pulları (19x26 mm boyutunda)10 Kuruş, 50 Kuruş, 1 Türk Lirası, 2,40 Türk Lirası, 8,40 Türk Lirası, 19 Türk Lirası bedelle PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı. Pullara baktım, gerçekten de motifler çok güzel

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Boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı boyu 1.65 santim olanlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Özellikle boyu 165 santimetreden düşük olanlar, emniyet kemerlerini doğru bir biçimde bağlamalıdırlar ve ön koltuk yeterince geriye çekilmiş olarak seyahat etmelidirler. Araçta hava yastığı olsa bile, bir kişi emniyet kemeri yoksa çok ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da ölebilir. Bir çarpma anında emniyet kemeri takmak kişinin içeride bulunan şeylere çarpmasını engelleyebilir. Ön koltukta oturan sürücü uygun pozisyonda ve koltuk mümkün olduğunca geriye çekilmiş olarak oturmalıdır” denildi. Benim boyum 1.65 santimi geçiyor… Boyu 1.65 santim civarında olanlar, bu uyarılara dikkat etse iyi olur.