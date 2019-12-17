İzmit Belediyesi’nde sözleşmeli memurların maaşı yarım yatırıldı

İzmit Belediyesi’nde sözleşmeli memur olarak görev yapan yaklaşık 60 personelin maaşı yarım yatırıldı. Ayın 15’inde maaş alan personel, Ocak ayını kapsayan 15 günü alamadı. 31 Aralık’ta sözleşmesi bitecek olan personel, maaşları kalan kısmını sözleşmeleri yenilendikten sonra yatacak. Sözleşmesi yenilenmeyenlerin ise iş akitleri son bulmuş olacak.

Fatma Kaplan Hürriyet, seçime 2 ay kala sözleşmeli memur kadrosuna alınanların sözleşmesini yenilemeyeceğini söylemesi hüzünlü bir bekleyişe neden olmuştu. 31 Aralık’ta sözleşmesi bitecek olan personel, 1 Ocak’ta sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğini bekliyor. Bu güne kadar bu personellere, sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair bir tebliğ yapılmamış. Sözleşmelerin bitmesine 13 gün kalmasına rağmen sözleşmeli memurlara resmi bir tebliğin de bulunulmamış. Fatma Kaplan Hürriyet’in bu personelle ilgili kararının ne olacağı halen netlik kazanmadı.

Sanal mağazaların indirim yemi…

İnternet üzerinden satış yapan büyük markalar, indirimli ürün fotoğrafıyla internet üzerinden reklam yapıyor. 100 TL’lik gömleğe 39 TL’ye indiğini yazan firmanın internet sitesine girdiğinizde ise indirimli ürünlerin tamamının satılmış olduğu görüyorsunuz.

Site sizi bu defa diğer ürünleri görmeniz için davet ediyor.

Google ilanlarını yem olarak kullanan markalar ise böylelikle alışveriş portallarına müşteri çekiyor.

Tıpkı AVM mağazalarının, vitrinde farklı rafta farklı uyguladığı fiyatlar gibi.

İnsanları indirim var diye mağazalara çeken giyim mağazaları, böylelikle indirim yemini kullanarak kazandıkları müşterilerine, indirimsiz ürün satabiliyor.

Dünyanın en kolay alış veriş şekli olan internet, beraberinde türlü oyunlarla karşınıza çıka bilir. Bu yüzden internet üzerinden alışveriş yaparken daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

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Körfez’de ikinci halk meclisi Mimar Sinan Mahallesinde

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başladığı ve adına “Halk Meclisi” denilen toplantıların ikincisi Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak. Halkın beklentileri, istekleri ve memnuniyet derecesinin ölçüldüğü toplantılar Körfez’in tüm mahallelerinde yapılacak. “Halk Meclisi” toplantılarının ikincisi 19 Aralık Perşembe günü saat 18.00’da Camii Lokalinde yapılacak.

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Ferhat Göçer, MEDAR için Kocaeli’ye geliyor

İlimizde 20 yıldır sağlık sektöründe şifa dağıtan MEDAR Hastaneleri, bu yeni ismiyle görkemli bir lansman yapmaya hazırlanıyor. Gebze, Gölcük ve Sakarya’da bulunan MEDAR Hastaneleri 21 Aralık Cumartesi günü Sekapark’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği tanıtım gecesi saat 19.00’da ki kokteyl ile başlayacak. Kokteylin ardından MEDAR’ı anlatan bir tanıtım filmi gösterime girecek. Bu filmin ardından da Ferhat Göçer sahne alacak. Ferhat Göçer, eski meslektaşları ve MEDAR’ın konukları için sahne alacak. Bu arada bir hastanenin, konser için doktor bir sanatçıyı davet etmesini çok anlamlı buluyor.

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Nebi Özgentürk, BİLNET’e konuk oluyor

Gazeteci Nebi Özgentürk, ikinci defa BİLNET Okuluna konuk olacak. Veliler ve Kocaelili davetlilerle buluşacak olan Nebi Özgentürk, şiir ve edebiyat üzerine söyleşi yapacak. İlki geçtiğimizi yıl yapılan ve büyük ilgi gören söyleşinin ikincisi bugün saat 18.00’da BİLNET konferans salonunda başlayacak.