D100’deki duraklar, bir kafe için mi taşındı?

Başlığın hemen ardından ikinci bir soruyla devam edeyim:

Taşınan Halkevi durakları, kimin işine yaradı?

Bu soru durduk yere aklıma gelmiş bir soru değil.

Aslında bir süredir özellikle Körfez tarafında yaşayan vatandaşlardan sıklıkla aynı şikâyeti duyuyordum. Körfezli vatandaşlar İzmit’te eski durak yerleri olan Halkevi duraklarını geri istiyor.

Tütünçiftlik, Yarımca ve daha ötesinden toplu ulaşımla İzmit’e gelen halk otobüsleri, D100 üzerinde bulunan durakta yolcularını bırakıyorlar.

Birkaç ay öncesine kadar Halkevi’nin tam karşısında bulunan durak, D100 trafiğini rahatlamak amacıyla, yaklaşık iki yüz metre ileriye alındı. Yeni durağın yeri Mimar Sinan Köprüsü’nün yanına geldi.

Artık İzmit’te inen yolcular da Halkevi’ndeki Turgut Özal Köprüsü yerine, durağın dibindeki Mimar Sinan Köprüsü’nü kullanarak, Yenicuma Camii önünden şehre girmeyi tercih eder oldu.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerimizden Yasemin Kaya’nın yaptığı esnaf röportajları sırasında, konuyla ilgili bir başka sıkıntı daha ortaya çıktı. Sadece vatandaşlar değil, esnaf da bu konuda şikâyetçiymiş meğer.

Halkevi bölgesi, yıllardır çevre ilçe ve semtlerden İzmit’e gelenlerin ve yeniden geri dönenlerin toplu ulaşım için en çok tercih ettiği bölgeydi.

Hatta, yıllardır Halkevi’nde bulunan balık pazarı esnafı da yerinden edilmiş, esnaf deyim yerindeyse ağlaya ağlaya sahil tarafına gönderilmişti. O günden beri esnaf, müşterilere uzak kaldığı için, eski işlerini yapamamaktan şikayet ediyor.

Muhabirimize sorunlarını anlatan bölge esnafı da, tıpkı orayı terk eden balıkçı esnafı gibi dertli.

En çok da, durakların taşınması nedeniyle işlerinin düştüğünden şikâyet ediyorlar.

Hatta yalnızca halk otobüslerinin değil, yolcu otobüsleri ve işçi servislerinin de artık bölgede durmadığını ve bunun olumsuz etkilerini yaşadıklarını söylüyorlar.

Çok enteresan bir fikir de oluşmuş kafalarında.

Onlar bu durak değişiminin D100’deki trafiği rahatlatmak için değil, Yenicuma bölgesi esnafını, ki özellikle Tramvay Kafe’yi canlandırmak için yapıldığını iddia ediyor.

Esnafın çoğu aynı fikirde.

Bazı işletme sahiplerinin, siyaseten desteklendiklerini, kendilerinin ise bölgede kaderlerine terk edildiklerini düşünüyorlar.

Bu konuda son derece öfkeli ve dertliler.

Büyükşehir yetkililerinin bundan haberi var mı bilmiyorum ama Halkevi bölgesiyle ilgili atılan adımlardan şu ana kadar memnun olan pek kims yok gibi görünüyor.

Tramvay inşaatı sırasında, güzergâh üzerinde olduğu için yıkılın barların sahipleri, ne kadar mağdur edildiklerini anlatmaya çalışmışlardı haftalarca.

Sanırım onlara bir yer hala bulunamadı.

Aynı şekilde bölgeye büyük hareket katan balıkçı esnafı da artık orada yok. Yeni yerlerinde çok mutsuzlar.

Geride kalan esnaf da, işlerinin giderek düşmesinden ve yalnız bırakılmaktan şikâyet ediyor.

Yani Halkevi esnafı, yaşadıkları süreçten hiç mutlu da değil.

İşin enteresan tarafı, balıkçıların ardından bölge bir mezbelelik gibi kaldı öylece.

Hala o bölgeye tek bir çivi bile çakılmış değil.

Mezbelelik deyince, tam karşısındaki Halkevi binasını da unutmamak gerekir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan tarihi binaya da, nedense bir türlü el atılamıyor.

Her tarafı dökülen binaya, para bulunup da bir türlü onarım yapılamıyor.

Tüm bölgeye olduğu gibi, bölgeye adını veren binaya da hoyratça bir bakış açısı var yani.

Sanki İzmit’in, ‘Kerbelası’ Halkevi.

Hep bir yıkım, hep bir taşınma, hep bir kaderine terk edilmişlik hali…

Gerçekten de bazen merak ediyorum: Bu Halkevi’yle derdi olan birileri mi var diye.

Şöyle bir bakınca, insanın aklına başka da bir şey gelmiyor.

***

Ulaşımpark boştaki taksilere, neden durak vermiyor?

Ben oturduğum Çenesuyu bölgesinde, taksi konusunda yaşanan sıkıntılara sık sık şahit oluyorum.

Aslında o bölgenin ulaşım sorunu sadece taksilerle sınırlı değil.

Örneğin ben evime bazı akşamlar, yaklaşık bir kilometre tırmanarak çıkıyorum.

Çünkü, benim de oturduğum Basın Sitesi’ne, günde yalnızca 5 otobüs seferi var.

Birini kaçırdın mı, diğeri için birkaç saat beklemek zorundasın ya da başka bir hatla Çenesuyu’na gelip, oradan yukarıya taksiyle gidiyorsun.

İşte orada da bir başka sorun başlıyor.

Çünkü Çenesuyu’ndaki taksi durağında yalnızca 4 taksi var.

Biri izinli ya da hasta olsa o da 3’e düşüyor.

Geceleri ise nöbete yalnızca bir araç kalıyor.

Yani aracınız yoksa, başınıza bir şey geldiğinde, Çenesuyu’ndan taksi bulamıyorsunuz.

Ben de eve Çenesuyu’ndan taksiyle çıkmak zorunda kaldığım zamanlarda, çoğu sefer aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Taksi yok.

Binlerce kişilik nüfusa sahip Çenesuyu, Mersincik Mahallesi bölgesine, gece boyu sadece tek bir taksi hizmet veriyor.

Taksiciler de bu durumdan dertli.

Ulaşımpark’ın taksi plakası vermediğini söylüyor durak esnafı.

Örneğin Real, Carrefour gibi kapanan birçok duraklardaki taksilerin, şimdi duraksız ve başıboş gezindiklerini söylüyorlar.

Onların da İzmit taksisi olduğu için, başka ilçelerde çalışmalarına Ulaşımpark izin vermiyormuş.

Belki Ulaşımpark, daha çok yeni taksi plakası satarak, daha çok para kazanmak istiyor olabilir.

Ama belediyelerin asli görevi kâr etmek değil, vatandaşa hizmet etmektir.

Çenesuyu’nda insanlar taksi konusunda büyük sıkıntı çekiyor.

Eğer siz bu sorunlara çare olmazsanız, bu kez korsan taksiler türemeye başlıyor.

Farklı mağduriyetler ortaya çıkıyor.

İnsanlar kamu kurumlarının para kazanmasını değil, hizmet etmesini bekliyor.

Unutan varsa, buradan hatırlatmış olalım.

-----SOSYAL MEYDAN-----

Yahya Kaptan’daki ağaçlar neden kesildi?

Sosyal medyada denk geldiğim en üzücü olaylardan biri de, maalesef kesilen bir ağacın başına gelenlerle ilgili. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi G-13 blokta geçtiğimiz hafta sonu birçok ağacın kesilmesine blok sakinleri tepki göstermiş. Selma Sönmez Barut isimli bir mahalleli durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, “ G-13 blokta ağaç düşmanlarının hafta sonu mesaisinden sonra geriye bıraktıkları...Aradan 24 saat geçmiş olmasına rağmen hala sinirler tepemde. Yıllar önce küçük bir fidanken beğenip aldığımız ,gün gün büyürken izlediğimiz, bakmaktan keyif duyduğumuz defne ağacımızı; ağacı odun sayan yeşilin kıymetini idrak edemeyen bir beyinsizin emriyle başka bir beyinsizin eline aldığı silahıyla kuşa çevirdiğini görünce şok olduk. Buna sebep olanlar dilerim Allahları’ndan bulurlar” ifadelerinde bulunmuş. Biz fotoğrafları incelerken, dikkatimizi çeken bir detay da, blokların içindeki bu ağaçların, bina sakinlerine bildirilmeden ya da hissettirmeden nasıl kesildiğiydi… Bu ağaçlar neden kesildi sorusunu cevabını beklerken, kime sorulup kesildiği de ayrı bir muamma şu durumda.

KÖKSÜZ KELİMELER

İki doğru birbirine teğet geçtiğinde, maksimumdur mutluluk…