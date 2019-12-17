Vali Bey, lütfen bu olayı düzeltin…

Evet, iki Dünya şampiyonu ve bir Dünya ikincisi… Yani üç altından ikisini almışız, bir de gümüş kapmışız…

Kentin en üst düzeydeki mülki amiri, yani halk deyişiyle ‘Devlet’in kentteki yöneticisi Hüseyin Aksoy, şampiyonanın bir gün sonrasında makamında engelli Dünya ve Avrupa şampiyonlarını ağırlıyor. Bu sırada orada bulunmayan ama Dünya şampiyonluğu haberi gelen Ahmet Talha Erdem, Down Sendromlular Judo’da Altın madalya kazanıyor. Vali Bey, bu ziyaret sırasında onun adını da zikrediyor… Bu harika bir şey. Ama ikisini unutuyor. O da Oğuzhan Coşar ve Mehmetcan Topal… Oğuzhan Dünya Şampiyonu, Mehmetcan ise gümüş madalya sahibi… Yani Dünya ikincisi… Sponsor bulamıyorsun, bari onurlandırırken skandal yaşatma, öyle değil mi?.. Vali Bey’in yanlış bilgilendirilmesi, daha doğrusu en azından eksik bilgilendirilmesi, bence en önemli skandaldır. Bunun da acilen düzeltilmesi lazım. Tabii ki bunu kimse bilerek, art niyetle yapmaz neden yapsın ki?.. Ama, ne olursa olsun, madem hata yapıldı, Vali Bey bunu hemen düzeltmeliydi… Çıt yok... Unutulan aileler ise kırgın… İki hafta geçti… Yazıktır, günahtır… Bari onurlandırırken skandal yaşatmayın da, insanları üzmeyin…

Komşu ile buluşuyoruz… Yazmak için hiç de erken değil…

Kimse ‘Daha çok erken’ demesin… ‘İnek altında buzağı aramayın’ demesin… Tecrübeyle sabittir… Bizim, Sakaryaspor ile maçlarımız Fener ve Galatasaray derbisi kadar dünyada ses getirmiştir. Yine getirir… Tabii ki olaylarıyla… Maç öncesi önlemleri, maç sonrası önlemleriyle... 15 gazetecimizin basın tribününde görev yaparken sırtından tekmelenmesi, itilip kakılması, Ahmet Akay’ın başının yarılması unutulur şeyler midir?.. Şimdi Kocaelispor şampiyon olup da direkt olarak 2.Lig’e yükselirse, Sakarya da 1.Lig’e çıkamazsa, yine bu iki efsane buluşacak. Şimdiden iki kentin yöneticileri kara kara düşünüyor… Ne mi olur?.. Karşılıklı tribün yasağı gelir, biz yine bir 50 yıl geriye gideriz… Olacağı bu… Bu kafayla başka bir çözüm beklemiyorum zaten…

Sabahattin Dinçel tatil yapmıyor…

Artık teknik direktörlük de böyle… Tatil yok. Kamp yerini kendin bulacaksın, transfer görüşmelerini kendin yapacaksın, yönetime rapor vereceksin, gidecekler kalacaklar belli olacak. Sonra da yola devam edeceksin. Yani durmak yok…