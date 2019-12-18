Kocaeli Emektarlar ve Kadınlar Satranç İl Birincilikleri 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi. 30 Kasım 1 Aralık ve 7-8 Aralık günlerinde oynanan Kocaeli Satranç İl Birinciliğinin ardından ilimiz, emektar ve kadın sporcuların mücadelesine sahne oldu.

1673 rating ortalamasına sahip ilimizin emektar sporcuları Mehmet Aşkın Taşan, Metin Hatipoğlu, Yusuf Ziya Kobyaoğlu, Özer Özakay, Cengiz Genç, Cem Coşkun Berger sistemle 5 tur üzerinden eşlendirildi. 60 dakika 30 saniye eklemeli tempoda oynanan maçlar sonunda 5 puan toplayan Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aşkın Taşan şampiyonluğa ulaştı.

1200 rating ortalamasına sahip Kadınlar İl Birinciliğinde ise 21 sporcu mücadele etti. İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden şlendirilen ve düşünme süresi olarak 60 dakika 30 saniye eklemeli tempoda oynanan birincilikte 5 puan toplayan Gizem Şişman şampiyonluğa ulaştı.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuda düzenlenecek.

>>> Kocaeli Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç İl Birinciliği 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuda düzenlenecek.

>>> Satranç Kulüpleri Çalıştayı 20-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. “Doğru Hamle, Doğru Karar” sloganı ile kulüplerle talep ve önerileri üzerine fikir alışverişi yapılacak, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) faaliyetleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** FIDE GP 2019

(11 - 23 Aralık 2019 / ISR)

GM Wei, Yi (ELO 2725/CHN - 1999 Doğumlu)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2754/RUS - 1990 Doğumlu)

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Vxd4 Ac6 4.Vc4 Af6 5.Ac3 Fb4 6.Fd2 0–0 7.0–0–0 d6 8.f3 Ke8 9.Ve2 Fe6 10.Vf2 a5 11.Age2 Ve7 12.Af4 Fxc3 13.Fxc3 Ab4 14.a3 Aa2+ 15.Sd2 d5 16.Fxf6 Vxf6 17.Ad3 dxe4 18.fxe4 Vg6 19.Fe2 b5 20.Vg3 Vf6 21.Ve5 Ve7 22.Vxb5 Kab8 23.Vc5 Vh4 24.Ff3 g6 25.g3 Vh6+ 26.Se2 Vg7 27.Sf2 Kxb2 28.Axb2 Vxb2 29.Kb1 Vc3 30.Vxc3 Axc3 31.Kb7 c5 32.Ke1 Kd8 33.Se3 Kd4 34.Ka1 Sg7 35.Ka7 Ka4 36.Kb7 Kd4 37.Kb6 Kc4 38.Kxe6 1–0

** FIDE GP 2019

(11 - 23 Aralık 2019 / ISR)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2767/RUS - 1990 Doğumlu)

GM So, Wesley (ELO 2760/USA - 1993 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 0–0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5 Axe5 11.Abd2 Axf3+ 12.Axf3 Fb7 13.Vd3 Ad7 14.Fe3 Ff6 15.Fd4 Fxd4 16.Vxd4 a5 17.h3 Ke8 18.Ke3 Vf6 19.Vc4 Ac5 20.e5 Vg6 21.Fa2 Fxf3 22.Kxf3 Kxe5 23.Kxf7 d5 24.Vxc5 Vxf7 25.f4 Vxf4 26.Fxd5+ Sh8 27.Kf1 Kxd5 28.Vxd5 Ve3+ 29.Sh2 Ve8 30.Kf5 h6 31.Ke5 Vf8 32.Ve4 c6 33.Ke6 Kc8 34.Ve5 Sh7 35.Ke7 Kd8 36.Ve4+ Sh8 37.b3 Kd4 38.Ke8 Kxe4 39.Kxf8+ Sh7 40.Kf5 Ke2 41.Kc5 Sg6 42.Kxc6+ Sf5 43.Sg3 Kd2 44.Sf3 g5 45.g3 Kh2 46.Kc5+ Sg6 47.Kxa5 Kxc2 48.Ke5 Kb2 49.Ke3 h5 50.g4 hxg4+ 51.hxg4 Sf6 52.Se4 Kg2 53.Sd5 Kxg4 54.a5 Kg1 55.Sc5 g4 56.a6 Kh1 57.Ke8 Kh5+ 58.Sxb4 Kh7 59.Kg8 Sf5 60.Sa5 Sf4 61.b4 g3 62.b5 Sf3 63.b6 Kh5+ 64.Sa4 Kh4+ 65.Sa3 1–0

** FIDE GP 2019

(11 - 23 Aralık 2019 / ISR)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2754/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Wei, Yi (ELO 2725/CHN - 1999 Doğumlu)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.a3 Fxc5 6.Vg4 Ae7 7.Fd3 0–0 8.Af3 f5 9.exf6 Kxf6 10.Vh4 h6 11.0–0 Abc6 12.c4 Vf8 13.Ac3 Ag6 14.Vh5 Age5 15.Axe5 Kxf2 16.Fe3 Fxe3 17.Kxf2 Fxf2+ 18.Sh1 Axe5 19.Vxe5 Vf6 20.Ve2 dxc4 21.Fc2 Vh4 22.Ae4 Fd4 23.Kd1 Fxb2 24.Ad6 e5 25.Axc4 Fd4 26.Vd3 Vf6 27.Vh7+ Sf7 28.Fd3 Se7 29.Kf1 Vg5 30.Fg6 e4 31.Kf7+ Se6 32.Vg8 1–0

** FIDE GP 2019

(11 - 23 Aralık 2019 / ISR)

GM Andreikin, Dmitry (ELO 2724/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2780/FRA - 1990 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Ac3 d6 3.Age2 Af6 4.h3 e5 5.d3 Ac6 6.g4 Fe7 7.Fg2 h5 8.g5 Ah7 9.h4 f6 10.Ad5 fxg5 11.hxg5 Axg5 12.Aec3 g6 13.Axe7 Vxe7 14.Ad5 Vd8 15.f4 Af7 16.f5 gxf5 17.exf5 Ad4 18.Fe3 Fxf5 19.Fxd4 Fg4 20.Ff3 cxd4 21.c4 dxc3 22.bxc3 Va5 23.Kb1 Ag5 24.Af6+ Sf7 25.0–0 Ah3+ 26.Sh1 Sxf6 27.Fxg4+ Af4 28.Ff3 Kag8 29.Kxb7 Kg3 30.Vb3 Kf8 31.d4 Va6 32.c4 Kh3+ 33.Sg1 Kg8+ 34.Sf2 Kg2+ 35.Se1 Va5+ 36.Kb4 Kxa2 0–1

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vd2 e1V 2.Kb4#



