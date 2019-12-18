Sadun Gemici’den ‘Ötekileştir-me’ çığlığı!..

Kocaelispor’un beyefendi ve usta futbol efsanelerinden, 70’li yılların sonundaki ‘Yerli’ şampiyon takımın çekirdek oyuncularından Sadun Gemici, bir süredir Roman gençlere futbol öğretiyor ve onları topluma kazandırma projesine tam destek veriyor. Kolay kolay sinirlendiğini görmediğim Sadun Gemici, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak ‘sahte oyuncu’ iddiasını sert bir dille yalanladı ve hem yönetim kurulu adına, hem de kendi adına açıklamalarda bulundu. Gemici açıklamasında ‘Ötekileştirme’ konusuna değinirken, aslında ülkenin değil dünyanın da gündeminde olan ‘Irkçılık’ olgusuna vurgu yaptı. Haberi okumak ayrı bir şey, bir de bu çığlığa ses vermek lazım. Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ferhat Yüksel, önemli bir projeye tam destek verirken, buna hakemlerin, rakip kulüplerin, KASKF’nin, TÜFAD’ın da sahip çıkması gerekiyor… Zira kentin en hareketli semtlerinden biri olan Yenidoğan’da, özellikle sportif çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çığlığa kulak verin…

Bekir Halefler ile ‘Barış köprüsü’…

Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım ve sevdiğim bir isimdir Bekir Halefler… Vatansever, çağdaş, Mersin asıllı olmasına rağmen koyu bir Kocaelili ve Kocaelisporludur… Bugünlerde yönetimde görev alman Halefler, bugünlerde üzülüyor. Yönetim içerisinde zaman zaman çıkan tartışmaların sağlıklı olduğuna, ama bunun yüksek derecelerde olmasına üzülüyor. Çünkü, tabii ki alışık değil. Sirmen ve Erenkaya’nın prenslerinden olan Halefler, bankacılılık sektöründen ayrıldıktan sonra, kendi işlerini yürütürken, bu boşlukta da yeniden yönetime dönüp, önemli işlere imza atmaya başladı. Mesela, Üzülmez-Araç krizinde geçekten de en önemli rolü oynayan oydu. Tecrübesi ve uzlaşmacı tutumuyla, her zaman için kulübün yararına işler yaptığına inandığımız ve şahit olduğumuzu Bekir Halefler’in kaybedilmemesi gerekir. Benden uyarması…

En az 3 Burak Süleyman, 3 Gökdeniz, 3 Ercüment lazım…

Haydi bakalım, görelim sizi transferciler… İkinci yarı şöyle eze eze şampiyon olup, direkt 2.Lig’e yükselmek ve orada da kalıcı olmak istiyorsanız, benden söylemesi, size bir Burak Süleyman, Gökdeniz ve Ercüment yetmez. Hepsinden 3’er tane almalısınız ki, alternatifleriniz olsun. 90’ların efsane Kocaelispor’un da, en az iki hazır takım vardı. Selahaddin Dinçel hocanın elini güçlendirirseniz, Karabükspor’da Yücel İldiz’in yıllar önce yaptığı ve Emenike gibi bir adamı kazandırdığı gibi, aynı kadroyu bulur ve 3.Lig’den Süper Lig’e kadar yükselirsiniz. Sezon sonunda da hazır şampiyon takımınız varken, 2.Lig için öyle ahım şahım transfer yapmanıza da gerek kalmaz… Aklın yolu birdir…

SPORTİF GÜLMECE:

Atlet hastalığı…

Atlet hastalanmıştı. Doktor getirdiler. Ateşler içinde yanan atleti muayeneye başladı doktor. Çantasından dereceyi çıkardı, koltuğunun altına yerleştirdi. Az sonra, çıkardı, aldı, baktı:

“Ooo,” dedi. “Dereceniz tam 39,6”

Atlet heyecanla fırladı yataktan:

“Nee? 39,6 mı? Dünya rekoruna yaklaşıyorum desenize!”

GÜNÜN SÖZÜ:

Kötülere acımak, iyilere zulümdür. Zalimleri affetmek, mazlumlara zulmettir…

DEDE KORKUT…