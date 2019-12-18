Resmi Gazete’de yayınlanan “Cuma hutbesi gibi” tebliğ

14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’yi açın bakın.

Sayfa 40.

“Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin Etik Kurallar”

Onlarca sayfalık bir tebliğ…

Okuyun, ilk anda yazılanların bazı bölümlerini “Cuma hutbesinden alıntı” sanırsınız.

Kurallar içinde “Kuran’dan ayetler” var.

Kurallar, tamamen fıkha dayandırılmış.

“Denetimin etik ilkeleri ile fıkhın ne ilgisi var?” diyeceksiniz.

İlişkilendirilmiş ve bu ilişkiler tebliğ olarak Resmi Gazete’de yer alıyor.

Kim bilir, Türkiye çoktan “ikili hukuk sistemine” geçti de bizim haberimiz yok.

Nasıl olsa, ülkeyi yönetirken yıllardır anayasayı filan takmıyoruz.

“Kurumlar” ve “kurallar” yok edildi, bir kişinin emir ve direktifleri doğrultusunda kararlar alınıyor, uygulamalar yapılıyor.

Dikkat ediyorum da, yayınlanmasından buyana 5 gün geçti, “Cuma hutbesine benzeyen tebliğ” konusunda herkes suspus!

Tamam, vatandaşın Resmi Gazete okuması düşünülemez.

Vatandaşın bu tebliğden nasıl haberi olacak?

Gazeteler yazacak, televizyonlar söyleyecek, öyle…

Ortada bunu yazabilecek gazete ve televizyon da kalmadığına göre, o kurallar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Normalde “Cuma hutbesine benzeyen” böyle bir tebliğe hangi kesimin anında tepki vermesi gerekir?

Baroların…

Türkiye Barolar Birliği’nin…

Hukuk fakültelerinin…

Var mı tepki?

Yok!

Neden yok?

Çünkü eskiden “tek vücut” olan barolar parçalandı…

Türkiye Barolar Birliği, saray tarafından teslim alındı…

Hukuk fakültelerinin de artık “hukuk fakültesi” denecek hali kalmadı.

Ülkemizde 77 hukuk fakültesi var, 19’unun dekanı hukukçu değil.

İlahiyatçı, maliyeci, veteriner, ziraatçı, iktisatçı, kimyacı…

Yıllardır böyle, ama hiçbir mesleki kuruluşun itirazı yok.

Hepsi suspus!

Varlar, “varmış gibi” yapıyorlar, ama yoklar.

Metinde geçen kurallardan bazıları şöyle

– Allah-u Teâlâ’ya hesap verilecek olması Allah-u Teâlâ’nın yapılan tüm işleri gördüğü, küçük ve büyük her davranış için Kıyamet Günü’nde Allah-u Teâlâ’ya hesap vereceği inancıdır. Bu sebeple denetçi, Allah-u Teâlâ’nın kendisini cezalandırabileceği her şeyden kaçınarak buna karşı önlemler almalıdır.

– Denetçi, üstlerinin veya diğer insanların görüşü ne olursa olsun Allah-u Teâlâ korkusuyla hareket etmelidir.

– Hadis-i Şerifte şöyle buyrulmaktadır: Nerede olursan ol Allah’tan kork. Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap ki kötülüğü silip süpürsün.

Ayetler ve hadisler de var

Denetim standartlarıyla ilgili yayımda, Kuran-ı Kerim’deki Zilzal Suresi’nden “Kim ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” şeklinde örnekler de verildi.

İslam denetçilerinin sorumlulukları, “Her halde ücretle tutuklarının en hayırlısı ve güvenilir olan bu adam olacaktır… Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz” şeklinde hadisler eşliğinde vurgulandı.

Liyakat konusunda, “Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme” hadisi örnek verildi.

Bir ilki yaşadık

Sevgili okurlarım, başa dönersek…

Yayınlanan tebliğ; faizsiz finans kuruluşlarıyla ilgili.

Bu finans kuruluşlarının denetimlerini yürütecek denetçilerde ne gibi etik kurallar aranacağı, Resmi Gazete’de tebliğ olarak yayınlanıyor.

Denetçilerde, dürüstlük aranır, “Allah korkusu” aranıyor…

Tamam da, denetçi olsun olmasın, devlet görevinde çalışsın çalışmasın, her insanın dürüst olması gerekmiyor mu?

Her insanın “Allah korkusu” taşıması esas değil mi?

Bu durumda, faizsiz finans kurumlarını denetleyecekler için kural koyarken, dinimizdeki onlarca “iyi insan olma” unsurunu hatırlatmanın anlamı ne?

Yani “faizsiz finans” kuruluşlarını denetleyeceklerde “Allah korkusu” olmalı da, “faizli finans” kuruluşlarını denetleyeceklerde “Allah korkusu”nun önemi yok mu?

Faizsiz finans kuruluşlarını denetleyeceklerde “dürüstlük” önemli de, faizli finans kuruluşlarını denetleyeceklerde “dürüstlük” önemli değil mi?

Bu madalyonun bir tarafı…

Madalyonun diğer tarafına bakarsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zamandan beri “dini kurallara göre” yönetilmeye başlandı?

Veya yazımın başında belirttiğim gibi, ikili hukuk sistemine geçtik de bizim mi haberimiz yok.

İşte artık dini kurallar da Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım’da yapılan 6.Din Şûrası’nın kapanış konuşmasında ne demişti?

“Hayatımızı artık dini hükümlere göre belirleyeceğiz…”

Aradan iki hafta geçti, Erdoğan’ın bu sözü yaşam bulmaya başladı.

14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de “Cuma hutbesi gibi” bir tebliğ!

Faizsiz finans kuruluşlarını denetleyeceklerde, şu şu dini kurallar aranacak…

Bakalım, bu gidişin devamında daha neler göreceğiz?

Hafta sonu futbolda “gülme komşuna” yaşandı

Cumartesi akşam, Galatasaray 85’inci dakikaya kadar 2-0 önde olduğu Ankaragücü maçını son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere bitirdi ya…

Bu maç sonucu; Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların ve Trabzonsporluların çok hoşuna gitmişti.

Keyiflerine diyecek yoktu.

“Oh oh Galatasaray devre dışı kaldı” diyorlardı.

Ertesi gün saat 16.30’da Sivasspor-Fenerbahçe maçı vardı, ev sahibi takım maçı 3-1 kazandı.

Böylece ilk “gülme komşuna, gelir başına”yı Fenerbahçeliler yaşadı.

Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi, bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının keyfini ikiye katlamıştı.

Günün ikinci maçı Beşiktaş-Malatyaspor arasındaydı, Malatya maçı 2-0 kazanınca, bir şok da Beşiktaşlılar yaşadı.

Gülmüşlerdi komşularına, geldi başlarına…

Üç büyüklerin peşi sıra hezimetleri, dördüncü büyük Trabzonspor taraftarlarının mutluluğunu göklere çıkarmıştı.

Pazartesi günü Denizlispor’u nasıl olsa yenerlerdi, şampiyonluktaki şanslarını iyice artırırlardı.

Ve bir şok da Trabzonspor yaşadı.

Maçı 2-0 kaybettiler.

Böylece hafta sonunda peşi sıra “gülme komşuna” yaşandı.