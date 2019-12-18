MEVLANA’DAN GÜNÜMÜZE İNANÇ DÜNYAMIZ…

Mevlana, Türk-İslam medeniyetinin en önemli din bilgini ve filozofuydu. 1209’da, Horasan’ın Belh yöresinde Vahş kasabasında doğdu. Moğol istilası nedeniyle ailesiyle Anadolu’ya göçtüler ve Konya’ya yerleştiler.

13. yüzyılda Moğol istilası Anadolu’ya yöneldi. Yüz binlerce insan yaşamını yitirirken, Anadolu Selçuklu Devleti 1308 yılında çöktü.

Asıl adı Muhammed, lakabı Celalettin ve bilgeliğinden ötürü kendisine atfedilen “efendimiz” anlamına gelen adıyla MEVLANA, bu kan, gözyaşı ve kaos dönemlerinde yaşadı.

Bu koşullarda dine ve toplumsal yaşama yönelik bilge kişiliği ile büyük saygı gören Mevlana, 17 Aralık 1273 yılında vefat etti.

800 yıl öncesindeki Mevlana’yı 21. Yüzyıla taşıyan, yaşatan ve sonsuz değin yaşatacak olan özlü sözlerinden bazı örneklerle anlamaya çalışalım;

· “Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez!” “Bencillik çukuruna düşmüş, kendisini diğer insanların “efendisi” ya da “çobanı” olarak görenler acaba bu sözden bir şey anlayabilirler mi?

· “Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar!” 21. Yüzyılda siyasal ya da ekonomik gücüne dayanarak insanlara “diliyle” yaşamı zehredenler, iftira atanlar, yalan söyleyenler, bu sözden bir ders çıkarırlar mı?

· “Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak!” Siyasetten günlük yaşamdaki insan ilişkilerine kadar çamurlaşmadan yaşayabilenlere selam olsun!

· “Dün, dünle birlikte gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek (yapmak) lazım.” Başka ülkelerin ürettiği teknolojik ürünleri kullanıp, aklını kullanma zahmetine girmeden körü körüne ezberlenen çağdışı düşüncelerle dine hizmet ettiğini sananlar bu sözden nasiplerini alabilirler mi?

· “Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.” Şimdi bu sözün anlamını “Ben okumuş insandan korkarım, cahil insanın ferasetine güvenirim” diyen üniversite hocasına anlatabilir misiniz!

· “Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker.” İnsanca yaşamak için emek vermeyen, doğaya ve kendisi gibi düşünmeyen insana karşı hoyrat olan ve “üretimsiz yaşayan” bir softa bu sözden ders alabilir mi?

· “Cübbe ve sarıkla alimlik olmaz. Alimlik, insanın zatında (kişiliğinde) bulunan bir hünerdir!” Müslümanlığı kılık kıyafetle ölçenlere 800 yıl öteden bir mesaj! Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!

Sözün özü şu ki;

800 yıl öncesi, dini inancını Kur’an ve “sahih hadislere” dayandıran, inancıyla dünyevi yaşamını “İNSAN SEVGİSİ” üzerine kuran, “KİN ve ÖFKEYİ” inancına ve insan ruhuna yük ve ayıp sayan Mevlana’yı bir düşünün;

bir de, günümüz “sözde din adamı” kılıklı, kendisinden farklı düşünenlere “KİN ve ÖFKE” kusan,

küçük kız çocuklarıyla “sözde evliliği” öven, kendi kız çocuğundan bile tahrik olan,

hemen tün fetvalarını cinsellik üzerine kuran,

ama “yalan, iftira, kul hakkı yeme, hırsızlık, rüşvet, işin ehli olmayanların torpille çeşitli işlere getirilmeleri üzerine tek kelime etme cesareti ve feraseti olmayanları düşünün!

Hangisi 21. Yüzyılda yaşıyor?

Mevlana mı, günümüz “siyaset ve din bezirganları” mı?

Bedensel ölümünün 746. Yılında, çağdaşımız MEVLANA’yı saygı ve rahmetle anıyorum.