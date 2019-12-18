AKP hükümeti, şehir hastanelerine yüzde 70 doluluk garantisi verdi!

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki gün basın toplantısı yaptı… Toplantıda ülke ve il gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu…

Yıldız’ın şehir hastaneleri ile ilgili açıklaması dikkat çekiciydi…

Bu açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum…

25 YILLIK İŞLETMA HAKKI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından Gama Holding ve Türkerler Holding iş ortaklığıyla hayata geçirilecek Kocaeli Şehir Hastanesi’nin temeli 20 Mayıs 2015 Perşembe günü atıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi toplam 350 milyon Euro’luk yatırım ile, Kocaeli Cephanelik Mevkii’nde kurulacak olan projeyi gerçekleştiren Gama Holding ve Türkerler Holding 25 yıllık işletme hakkına sahip olacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi içinde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı onkoloji hastanesi, 246 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi yer alacak. Toplam 956 yataklı.

YENİ PLANLAMA

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan planlamaya göre Derince EAH’ne bağlı 200 yataklı İzmit Alikahya hastanesinin tamamen taşınması (Kadın Doğum ve Çocuk ağırlıklıdır, ayrıca İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde başka hastanede Kadın Doğum ve Çocuk uzmanı yoktur), 320 yataklı Kocaeli Devlet Hastanesi (İzmit merkez), 320 yataklı İzmit SEKA Devlet Hastanesi (İzmit merkez) ve 469 yataklı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Derince ilçesinde, İzmit’e uzaklığı 10 km.) kısmen taşınmaları öngörülmüştür.

HASTANELER KAPATILACAK

Şehir hastanelerinden hizmet almak henüz paralı değil. Bu hastanelerde hizmet paralı olduğunda: Fark ücretini veremeyen vatandaşlarımız ya şehir hastanelerine gidemeyecekler ya da evlerinde ölecekler. Çünkü açılacak şehir hastaneleri için kentin içindeki kamu hastaneleri teker teker kapatılıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNDE BİLİNENİN AKSİNE GERÇEKLER

Şehir hastaneleri için bilinenin aksine gerçekler aşağıdaki gibidir:

- İhaleyi alan firmaya, hazine arazisi BEDAVA verilir.

- Devlet firmaya 25-30 yıl sürekli kira ödemesi yapmayı, hazine garantisi vererek kabullenir.

- Sözleşme süresi 49 yıla kadar çıkarılabilir.

- Hastane çevresindeki tesisleri yüklenici firma işletir, gelir onundur.

- Hastane ve çevresindeki yapılardaki işletmeler her türlü vergi-harçtan muaftır.

- Hastanelere devlet tarafından % 70 doluluk garantisi verilmektedir.

- Şehir Hastanesinin çevresindeki Devlet Hastaneleri kapatılacak ve kadroları Şehir Hastanesine devredilecektir.

- Kapatılan Devlet Hastanelerinin bina ve arazilerinin tasarrufu da yüklenici firmaya bırakılacaktır.

- Ödemeler dolar üzerinden yapılacaktır.

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Hazineden hiç para çıkmadan yatırım yapılıyor, yaklaşımı yanlıştır. Şu an yürütülmekte olan 25 kadar şehir hastanesinin yatırım maliyeti 10 milyar dolar kadar iken, bakanlığın 25 yıllık dönem için ödeyeceği kira toplamı 30 milyar doların üzerindedir. Şirketler yalnızca kiradan 25 yıl içinde 20 milyar dolar kazanacaklardır. Üstelik buna AVM, otel, otopark, eğlence merkezi vb. işletmesinden elde edilecek gelir ile Sağlık Bakanlığına satılacak görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinden kazanılacak para dahil değildir.

Bu hastanelerin çoğunluğu şehir merkezlerine uzaktır. Bu da ulaşım, otopark, yemek gibi sorunlar yaratacağı için, bu hizmetler şehir hastanesini işleten şirketten alınacağı için yüksek bedeller ödenecektir. Şehir merkezinde kalan ÖZEL HASTANELERE talep artacaktır.

Aynı hastane yatırımını şehir hastanesi modeliyle değil de klasik ihale yöntemiyle yine özel sektör üzerinden gerçekleştirmek bile daha tasarruflu bir yöntemdir. En doğrusu, inşaatı doğrudan kamunun kendisinin yapmasıdır.

HASTA GARANTİLİ HASTANE!

Yıldız’ın şehir hastaneleri ile ilgili düşünceleri böyle…

Köprülerde nasıl araç garantisi verildiyse, Şehir Hastanelerine de hasta garantisi verildi…

Devlet, Osmangazi Köprüsü’nde köprüyü yapan firmaya günde 40 bin araç garantisi verdi… 40 binden aşağı araç geçerse, farkı devlet karşılıyor…

Bu köprüden günde 18 bin aracın geçtiği ifade ediliyor…

Yani devlet günde 22 bin aracın geçiş parasını şirkete ödüyor…

Aynı şekilde Kocaeli Şehir Hastaneleri’nde yüzde 70 doluluk oranı ile hasta garantisi verildi…

u hasta sayısına ulaşılması için bası devlet hastaneleri kapatılacak…

İnsanlar Şehir Hastanelerine mahkum bırakılacak…