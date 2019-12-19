İşte bu kadar Vali Aksoy!..

Kocaeli Valisi, gerçekten büyük bir erdemlik göstererek, dünkü yazımdaki uyarımı dikkate alarak, iki boynu bükük şampiyonumuzu daha onurlandırdı. Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda iki altın, bir de gümüş madalya kazanan Kağıtsporlu çocuklarımızdan Ahmet Talha Erdem’in adından söz ederek başarılar dileyen Vali Aksoy, diğer isimler kendisine iletilmediği için kutla(ya)mamış, bu da, o çocuklarımızın ailelerinin üzüntüsüne neden olmuştu. Bununla ilgili yayınımız üzerine hemen harekete geçen Vali Aksoy, anında müdahale edip, iki şampiyonumuz ve ailelerini ağırlayarak onurlandırdı. Bir gazeteci, bir yazar, bir spor müdürü olarak değil, 53 yıllık bir Kocaelili ve spor-sever olarak, kendisine teşekkür ediyorum. Böyle duyarlı çalışmaların devam etmesi en büyük dileğimizdir. Ancak, suçlular da hemen cezalandırılmalıdır. Çünkü, gerçekten de Dünya Şampiyonu’nu bile unutan bir bürokrat, cezasız kalmamalıdır. Bir daha böyle bir skandal da yaşanmamalıdır. En azından, engelli sporcularımıza sahip çıkan Vali Aksoy, bu hatalarla anılmayı hak etmiyor.

DİP NOT: Vali Hüseyin Aksoy’u Doruktakiler Spor Ödül Töreni’ne bekliyoruz. Şampiyonlarımız kendilerini orada görmek ve ellerinden ödül almak isterler.

Hani, Kocaelispor siyasete alet olmayacaktı?.. Nerede halkın takımı?..

Kardeşim, geçin bunları geçin!.. Laf-ı güzaf… Eğer siyasi destek olmazsa, bu Kocaelispor, ‘Halkın takımı olamadığı!..’ için, siyasetin aracı olarak sürekli kullanılacaktır. Bahri Yavuz da işini siyasetle götürdü, Hüseyin Üzülmez de aynını yapıyor. Halk sahip çıkmadıkça, kulübün geleceğinde de siyaset üstü gibi bir kavram olması mümkün değil. Tahir Büyükakın Derince’de büyümüş bir belediye başkanıdır. Büyükşehir’in başında ve Kocaelispor’a inanılmaz rakamlar aktarmaktadır. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kocaelispor’a desteklerde bulunmaktadır. Ancak kendisi yıllardır maça geldiği için, bu pek şaşırtıcı olmuyor elbette. Yine de, kentin sokaklarını süsleyen siyasi afişlere karşıyım. Hangi parti olursa olsun, koca koca fotoğraflarla afiş asmak bence çok hoş görünmüyor. Kocaelispor öne çıkarılmalı ve afiş asanların isimleri küçük kullanılarak (Gerekirse hiç konmayarak) propaganda yapılmalıdır. Yoksa ‘Siyaset-üstü’ Kocaelispor’ söylemi, sadece lafta kalır. Lafla da peynir gemisi yürümez…

Haydaaaaaa… Keleş olmadı…

Gazetemizde, Mehmet Üstün’ün açıklamalarını görmüşsünüzdür. Başiskele Doğantepe Kulüp Başkanı Üstün, Naci Keleş ile anlaştıklarını açıkladı. Biz de bunu haber yaptık. Ancak anlaşma olmamış ve Naci Keleş de teşekkür edip görev alamayacağını söyleyerek, nazikçe reddetmiş. Bu kafa karışıklıkları ve bilgi kirliliklerini bir daha yaşamak istemiyoruz. Kulüp bu noktada dikkatli davranmalı… Aksi takdirde kulüp güvenilirliğini yitirir.

SPORTİF GÜLMECE:

Fenerbahçeli sanık…

Hakim sanığa sormuş:

- Uluslararası kaçakçılık suçu ile suçlanıyorsun. Tüm deliller aleyhine. Söyleyecek bir şeyin var mı?

Sanık boynunu bükmüş ve şöyle demiş;

- Aman hakim bey, ben Fenerbahçeliyim. Uluslararası ne gibi bir faaliyetim olabilir ki?..

GÜNÜN SÖZÜ:

Psikolojik rahatsızlık başka şey, terbiyesizlik başka şeydir…