Değerlerimize sahip çıkmalıyız

Merhaba dostlar…

Karamürsel’de gençlik yıllarımızda Karamürsel Spor sayesinde basketbola, Karamürsel İdman Yurdu sayesinde de voleybola meraklıydık. Abartısız her maça gider zevkle takımları seyrederdik.

O kadar alışmıştık ki bazen kendi arasında oynayan öğretmenlerin voleybol maçlarına dahi gider olmuştuk.

İlk orada tanımıştım müthiş smaçları olan takımı sürükleyen uzun boylu zıpkın gibi öğretmen abimizi. Sonra sevdiğim birçok öğretmen ağabeyim vasıtası ile tanışmış sohbetlerine katılır olmuştum. İyi bir sporculuğunun yanında mükemmel bir matematik öğretmeniydi.

Geleceği parlak birçok öğrenciyi hiç para almadan çalıştırması ile adını duyurmuştu.

Emekli olduktan sonra okulların voleybol takımlarını çalıştırmaya başlamış bazı okulların ilçeler arasındaki turnuvalarda birinci olmasını sağlamıştı.

Ben öğretmenliğe başladıktan sonra da çok değer verdiğim ağabeyim oldu. Hayran olduğum az kişiden biridir.

Zaman geçti ben Karamürsel Belediyesine Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü oldum. Belediyenin Masa Takımını çalıştırdığını öğrendim. Olanaksızlıklar içinde aldığı görevi yerine getirmeye çalıştığına şahit oldum. Oradan buradan bulduğu formalarla bizlere yalvara yalvara zorla aldırdığı pinpon toplarıyla çocukları maçlara hazırlar kendi arabası ile bir kuruş almadan yarışmalara götürürdü. Bu kadar olanaksızlıklar içinde dahi başarılarına şahit oldum.

Başkan tarafından baştan beri anlaşmazlıklarımız nedeni ile görevden alındım Belediyenin Spor Müdürlüğüne getirildim. Zor bela başlattığım kurslarda ilk gönüllü çalıştırıcı o olmuştu. İlerleyen yaşına rağmen okullardan topladığı öğrencileri okul şampiyonalarına hazırlıyordu.

Öğrencileri toplar sonra da tek tek evlerine götürürdü. Hiçbir gün antrenmanını aksatmaz erkenden gelir cebinden aldığı topları her masaya ayrı ayrı koyar sporcuların okul önlüklerini değiştirip masa başlarına gelmelerini beklerdi.

Bu arada Belediyenin hafta içi dahi ful çalışan Spor salonu öğrendiğime göre sadece hafta sonu çalışır hale düşmüş. Halka vurulan en büyük darbelerden biri olduğunu görüyorum. Neyse ilerleyen zamanlarda bu konuya da değineceğiz.

Ağabeyimiz bu kadarla da kalmazdı.

Karamürsel Gazi Vakfı ( Kimsesiz Çocuklar Yurdu )’nda kalan özel öğretim öğrencilerini toplar üstün gayret ile çalıştırır. Onların yaşam sevinçleri, hayata bağlanma nedenleri olurdu.

Çocukları Dereköy de bulunan yurttan ya da devam ettikleri okullardan toplar salona getirir sonra yurda kendi bırakırdı.

Müthiş tutundu ona çocuklar. Adeta dedeleri, babaları, ağabeyleri olmuştu. O olmadığı zaman hayat kaynakları sönerdi.

Kimsenin ciddiye almadığı çocukların içindeki mücevherleri çıkarmış onları Milli Takıma kadar taşımış bir insan.

Hele Türkiye Şampiyonu olan Kamil’e çalıştırıcısına güvenir o olmazsa hayata küserdi. Karamürsel’den gönderildiği Niğde ilindeki yurtta hayata küsmüştü ve öğretmeninden kopmamak için büyük mücadele vererek Dereköy’ deki yurda geri gelmişti.

Bugün 75 yaşında ve hala çalışıyor. Ve hala çocukların peşinde koşuyor.

Öğretmenlerinin yetemediği yerde emekli matematik öğretmeni Hasan Başaran onlara destek oluyor.

Ve hala hiçbir ücret almadan çalışmaya devam ediyor.

Toplumun ihtiyaç duyduğu bir değer. Köşeye çekilmek yerine insanlığa katkı sağlamak için hala var gücü ile çalışan, ter atan bir değer.

Uzun yıllar yaşadım ve gördüm çabalarını. Başkalarını bilmem ama benim için çok değerli.

Toplumun motivasyonu için çalışan değerlere herkesin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bugüne kadar hiç takdir beklemeden çalıştı. Artık toplumun takdir etme zamanı geldi diye düşünüyorum.

Bizim sahip çıkamadıklarımıza sahip çıkan insanları ödüllendirme zamanı geldi diye düşünüyorum.

Anadolu topraklarında yaşamış ünlü felsefeci, düşün adamı Diyojen elinde fener gündüz dolaşıp adam aramıyor muydu?

Ve bizde günümüzde adam gibi adam aramıyor muyuz?

İşte önümüzde duruyor. Gelin değerli öğretmen ağabeyim Hasan Başaran’a hep beraber sahip çıkalım. Hep beraber yaptığı toplumsal katkılarını ödüllendirelim. Ne dersiniz?