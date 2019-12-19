Türkkan gündem olmasını biliyor!

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyayı aktif kullanan vekillerin başında geliyor. Özellikle twiter’da “tt” olmasını bir şekilde beceriyor. Sanırım reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünerek eleştiri oklarının da hedefi haline gelebiliyor.

İyi Partili vekilin geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım da buna örnek gösterilecek şekildeydi. Mecliste gördüğü bir fotoğraf üzerine konuya bodoslama dalan Türkkan, bu kez baltayı taşa vurdu. Hem de öyle bir vuruş ki, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Gördüğü her fotoğrafı araştırmadan, buradan ne malzeme çıkar diye düşünerek bakmanın ne kadar yanlış olduğunu sanırım bu paylaşımı ile görmüştür.

Mevzu şu; bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçilere kapalı olan meclisin kapısı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası için açılınca, Türkkan bu durumu sosyal medyasına taşıyor. Aynı zamanda hoca olan Şehit Kaymakam’ın babası Asım Safitürk’ün sakallı ve sarıklı görüntüsü sanırım Türkkan’ı rahatsız etmiş olacak ki, “bu sarıklı-cübbeli arkadaşın burada ne işi var?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Elbette o şahsın şehit kaymakamın babası olduğunu bilse bu paylaşımı yapmazdı! Ancak burada konuşulması gereken bir şekilde gündem olmak için yapılan paylaşım mı, yoksa kıyafet karşısında duyduğu rahatsızlık mı? “Efendim, görüşme yapılırken içeride ne işi var” diye sordu şeklinde düşünmezseniz, sorunun altında başka anlamlar yattığı algısı çıkıyor ki, bu da muhafazakar İyi Parti seçmenini oldukça rahatsız ediyor.

Türkkan gündem olayım derken, muhafazakar seçmenle partisi arasına set çektiğinin de farkına varmıştır umarım…

Kar festivali geliyor

Kartepe’de bu yıl ilki yapılması planlanan kar festivali haberi heyecan yarattı. Kayakseverlerin sıklıkla tercih ettiği kayak merkezlerinden biri olan Kartepe, artık yalnızca kayağın değil, eğlencenin de gözdesi olmaya hazırlanıyor. Kayak sonrası partileri, konserler, eğlenceli aktiviteler derken, festival zirvede dolu dolu birkaç gün geçirmenizi sağlayacak.

Festival eminim ki beraberinde Kartepe turlarını ve yerli yabancı birçok turisti de getirecektir. Bu yüzden festivale aynı zamanda bir kültür etkinliği olarak da bakmak gerekir. Doğa gezileri, reklam filmleri, çeşitli tanıtımlar hem Kartepe’yi, hem de festivali öne çıkaracak adımlar olacaktır.

Ülke çapında diğer kayak merkezlerinde yapılan festivallere gençlerin ilgisi büyük. Burada da iyi organize olunur ve birkaç dönem arkasında durulursa, festivalin ilçenin tanıtımına ve kış turizmine büyük katkı sağlayacağı kesin. Ancak şuna da dikkat etmek gerekir ki, tesis eksikliği hizmette sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilir. Bu da turistin sevmediği bir durumdur. Eminim kimse gelen turisti “kaçırmak” istemez. Hem tesis olarak, hem de yaklaşım olarak buna hazır olmalıyız. Turiste müşteri değil misafir gözüyle bakmamız gerektiğini de, bunun önemini de artık biliyoruz diye umuyorum.