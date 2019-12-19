Bu fotoğrafın büyüsü erken bozuldu!

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, önceki gün bir mekanda birlikte kahvaltı yaptı…

Fotoğraf çektirip, basına servis ettiler…

Etrafa gülücükler saçtılar…

Yapıcı ve uzlaşmacı bir siyaset yapacaklarını söylediler…

Kimisi bu buluşmayı olumlu, kimisi olumsuz buldu…

AKP’nin Gölcük İlçe Danışma Meclisi, Kongre Sarayı’nda yapıldı.

Toplantıda konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Darıca’daki seç imleri kastederek, muhalefetin demokrasi anlayışında kadınlara bile baskı, tehdit ve hakaret olduğunu söyleyip, CHP’yi FETÖ’ye kalkan olmakla suçladı…

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Yani Ellibeş, Sarıbay ile yaptığı uzlaşmacı siyasete aykırı konuşmalar yaptı…

Sarıbay, anlaşmayı bozan Ellibeş’e sert bir cevap verdi…

Sarıbay’ın Ellibeş’e verdiği cevabı birlikte okuyalım…

“ELLİBEŞ, DAHA DONANIMLI BİR AÇIKLAMA YAPMALIYDI”

17 yıldır kadınlarla ilgili tüm söylemlerinde cinsiyetçi dilinden taviz vermeyen bir partinin il başkanından bu açıklamaları duymak bizleri şaşırttı.

Ancak parti içi konularımıza müdahale ederken Sayın Ellibeş’in daha bilgili ve donanımlı bir açıklama ile karşıma çıkmasını beklerdim.

Öncelikle ifade etmek isterim ki “Dönek yaftası” çirkin bir itham olup, kadın erkek fark etmeksizin kabulü olmayan, partimizin lügatinde da yer almayan bir tabirdir.

Darıca’da olan parti tüzüğünde yer alan yüzde on kotasına bağlı olarak yaşanan bir olaydır. Siyaset yapan herkes bilir ki adaylık için delegenin yüzde on onayı alınmalıdır.

Bu çoğunluk sağlanamadığı için Sayın Ebru Tayanç arkadaşımızın resmi demokrasi yarışına katılması mümkün olmamıştır.

Ancak kürsüye çıkarak özgürce demokratik hakkını kullanmış ve konuşmuştur.

“AKP’LİLER SALONDA KADINA HAKARET ETTİ”

Sayın Ellibeş yıllar önce kendi partisinde yaşanılan bir sorunu biz yaşamışçasına anlatmış sanırım.

Biz milletvekilliğinde ilk sırayı Fatma Kaplan Hürriyet’e verirken, biz 2014 yılında Kartepe’de önseçim ile ilk üç sırayı kadın meclis üyelerimize verirken, sizin partinizin 2015 yılında bir kadına Sayın Hatice Kaya Bilecen’e söz hakkı bile vermediğini ve salondan hakaretlerle çıkarıldığını hiç unutmadık.

KADIN ADAYA BÜYÜK BASKI

Kartepe İlçe kongresinde yaşanan olay tam da sizin ifade ettiğiniz şekilde gelişmişti Sayın Ellibeş. Ama hesap sorar gibi “Sizin demokrasi anlayışınız bu mu?” diye bize sorduğunuz bu sorunun asıl muhatabı sizlersiniz.

Adaylığını açıklayan kadın adayın kendisine ve yönetimine yapılan baskılar sonucunda kongreye sadece 4 yönetim kurulu üyesi geldiğini, yedeklerden de 21 kişi itiraz dilekçesini divana sunduğunu hatırlatalım size.

“SİZİN DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ BU MUYDU?”

Dahası da var!

Bu kadın aday divanın kararına itiraz ederek bir konuşma yapmak istediğinde bazı partililerce, salondan ayrılması için alkış tuttular, o da yetmedi yuhaladılar ve kavga çıktı.

Peki, “Sizin demokrasi anlayışınız bu muydu?”

KANDIRILDIK” YA DA “ALDATILDIK”

Diğer bir taraftan da, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili hala konuşmanız ve bu işin asıl sorumluları olarak başkalarına yüklemeniz de hayli şaşırtıcı olsa da şaşırmamak lazım.

Bizler iktidar partisinin “Kandırıldık” ya da “Aldatıldık” diyerek işlerin içinden nasıl sıyrılmaya çalıştıklarını da gördük.

17-25 Aralık yolsuzluklarını yeni operasyon yaparak kimse kapatamaz.

O operasyonlarla ortaya çıkan yolsuzluklar tarihe mal oldu.

Aradan yüz yıl geçse de insanımız, çocuklarımız, torunlarımız onların torunları da bunu öğrenecekler.”

CHP’Yİ FETÖ İLE SUÇLAMAK

Sarıbay’ın Ellibeş’e verdiği cevabı yukarıda okudunuz…

Sert bir cevap…

Geçmişte Gülen Cemaati ile kol kola olan, onların her talebini yerine getiren AKP’nin CHP’yi FETÖ üzerinden suçlaması açıkçası pek inandırıcı gelmiyor…

AKP, bu FETÖ belasının siyasi ayağını ortaya çıkarmadıkça, hiç kimsenin vicdanını rahatlatmaz, söylemleri de pek inandırıcı olmaz…

KAHVALTININ BÜYÜSÜ BOZULDU

Ayrıca AKP eski İl Başkanı Mahmut Civelek döneminde, Gebze ilçe başkanlığına aday olan kadın adaya yapılanlar, hala hafızalarda…

Sarıbay ve Ellibeş’in 12 Aralık’ta kahvaltıda çektirdiği fotoğrafı büyüsü erken bozuldu…

Anlaşmayı Ellibeş bozdu, Sarıbay da Ellibeş’e misliyle karşılık verdi…

Anlaşılan bu ikili arasında zaman zaman düelloya tanıklık edeceğiz…

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Ümit Özdağ İzmit’e geliyor

İYİ Parti, düzenlediği konferanslar ve seminerlerle halkı bilgilendirmeye devam ediyor. İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün saat 19.00’da KYÖD Sosyal Tesisleri’nde “Saray Rejiminin Kaçınılmaz Çöküşü” adlı bir konferans verecek. 19 Ocak’ta genel başkan Meral Akşener’in katılacağı bir organizasyon daha yapılacak. 21 Şubat’ta da Nasuh Mahruki’nin katılacağı bir konferans düzenlenecek. Özdağ, siyasette çok deneyimli birisi. Bu konferansın izlenmesinde fayda var.