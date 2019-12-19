Eriklitepe Tabiat Parkı’na ilgi büyüdü

Mehmet Ellibeş’in döneminde Gölcük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eriklitepe Tabiat Parkı’na ilgi her gecen gün büyüyor.

Özel sektör titizliğiyle hazırlanan ve insanları büyülü bir yaşama taşıyan Eriklitepe’ye ilgi her gecen gün artıyor.

Eriklitepe Tabiat Parkı, şehrin yorucu hayatından sizi kurtarıyor ve doğal güzellikler eşliğinde yaşamınıza renk katıyor.

Peki, Eriklitepe’de ne yapabilirsiniz?

Eriklitepe’nin en keyifli hali, konaklamalı hali…

Burada, Bungalov evlerinde kalarak, keyifli bir akşam, kaliteli bir uykuyla zinde bir sabaha uyana bilirsiniz.

2+1 şeklinde inşa edilen ahşap evlerin içerisinde mutfak, 24 saat sıcak su, televizyon, buzdolabı yani ihtiyacınız olan her şey bulunuyor.

Her odaya konan elektrikli ısıtıcılar sayesinde üşümeniz imkansız.

Bu evlerin verandasında oturabilir yada evlerin hemen önündeki ateş yakma haznelerinin başında keyifli zamanlar geçire bilirsiniz.

Ancak unutmanız gereken önemli bir detay var.

Eriklitepe’ye konaklamaya gidiyorsanız, yanınızda mutlaka bol miktarda odun götürün. Erikli tepe akşamlarının en keyifli yanı, kapı önündeki ateş yakma haznesi etrafındaki sohbet olduğunu unutmayın.

Bu ateşi yakabilmek içinde ihtiyacınız odun…

Bu arada Eriklitepe Tabiat Parkı içerisinde bulunan macera parkları da bakımdan geçti. Eriklitepe’ye çıkmışken, bu parklarda da egzersiz yapmayı unutmayın.

Konaklamanın dışında günü birlik ziyaretlerde de buluna bilirsiniz. Bu bir piknik, bir akşam yemeği ya da sabah kahvaltısı olabilir.

Eriklitepe’nin mutfağına da hayran kalacaksınız. Özellikle kahvaltısına.

Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren işletme, otelcilik anlayışıyla faaliyetini sürdürüyor. Yönetim ve personelin başarısı da Eriklitepe müşterilerini, birer müdavime çeviriyor.

Şu sıralar buradaki en büyük sıkıntı, yer bulamama…

Mevcut evler talebi karşılamıyor. Yeni belediye başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sayılarını artırması gerekiyor.

Eriklitepe Tabiat Parkı, ilçe turizmine inanılmaz katma değerler katabilir.

Bu eşsiz keyfi hepinizin tatmasını öneriyorum. Yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa mutlaka Eriklitepe’ye gidin derim…

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Gölcük MEDAR’da 23.00’a kadar çocuk doktoru

Gölcük MEDAR Hastanesi çocuk polikliniğini gece 23.00’a kadar açık tutuyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan uygulama vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Mesai saatlerini kanıran aileler, MEDAR Gölcük Hastanesi’ne giderek uzman doktorlara çocuklarını muayyene ettire biliyor.

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KYÖV’de 3.çocuk edebiyatı ödül töreni

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı tarafından 2017 yılında ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş olan “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışması, çocukların bilincini kirletmeyen, estetik algılarını geliştiren, edebiyattan zevk almalarını sağlayan Türkçe eserlerin ortaya çıkarılması sağlamış ve çocuk edebiyatına dikkat çekilmesi için amaçlanmıştı. Her yıl bu amaç doğrultusunda yapılan ulusal “Çocuk Edebiyatı Ödülleri” yarışmasının kazananları, ODTÜ KYÖV Okullarında yapılacak törenle sahiplerini buluyor. Bu yılda ödül törene bugün saat 16.30’da ODTÜ KYÖV Okulları Konferans Salonunda yapılacak.

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Lokantacıların sorunları masaya yatırılacak

Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası 22 Aralık Pazar günü önemli bir mesleki toplantı organize etti. Körfez Mahallesi Birlik İş Hanı Sosyal tesislerinde yapılacak olan toplantıda, üyelerin genel sorunları tespiti ve çözümü için yapılması gereken projeler konuşulacak. Yıl sonu istişare toplantısının başlama saati ise 13.00 olarak belirlendi. Oda başkanı Hikmet Özdemir, tüm üyelerini bu toplantıya davet ediyor.