Nihat Hatipoğlu, benden 10 bin lira istedi

Nihat Hatipoğlu’nu bilmem tanıtmama gerek var mı?

Profesör doktor…

İlahiyatçı…

YÖK (Yükseköğretim Kurumu) Üyesi…

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü…

Sabah Gazetesi yazarı…

ATV’nin dini programlar sunucusu…

11 ayın sultanı Ramazan ayının en çok kazananı…

Yurtiçi ve yurtdışı konferanslarının aranan ismi…

Her yerel seçimde, adı AKP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen kişi…

Benim bildiğim, bunlar.

Mutlaka bilmediklerim de vardır.

“Konferans başına şu kadar, TV programı başına bu kadar alıyor”, diyorlar…

“Gayrimenkul zengini, otelleri var” diyorlar…

Onu diyorlar, bunu diyorlar…

Özetle, çok tanınan biri, çok ünlü biri, çok popüler biri!

O bir “İslam şovmeni”!

Nihat Hatipoğlu için yazdığım o yazı

Televizyon kanallarını dolaşırken, tesadüfen karşıma Nihat Hatipoğlu çıkmışsa, tüylerim anında diken diken oluyor.

Kimyam bozuluyor.

Yüzünü görmeye, sesini duymaya dayanamıyorum.

“Din ticareti” yapıyor.

Anlattıklarının İslam’la ilgisi yok.

Halkımızın temiz dini duygularını istismar ediyor, kötüye kullanıyor.

2017 yılı mart ayıydı…

Nihat Hatipoğlu, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Üyeliğine atandı.

Böyle biri… Ödül gibi atama…

Çok geçmedi, adı Diyanet İşleri Başkanlığı için de anılmaya başladı.

O günlerde, tam tarihini vereyim, 16 Ağustos 2017’de, “Diyanet İşleri Başkanı kim olmalı?” başlıklı bir yazı yazdım.

Nihat Hatipoğlu ile ilgili görüşlerimi açıkladım.

Din ticareti yaptığını, anlattıklarının İslam’la ilgisi olmadığını, şaklabanlık yaparak insanlarımızın dini duygularını istismar ettiğini yazdım.

Baktım, avukatları Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuşlar.

Nihat Hatipoğlu’na hakaret ettiğimi iddia etmişler.

“Din ticareti”, “din yerine hurafe anlatıyor” ve “şaklaban” ifadelerine takılmışlar.

20 Şubat 2018 tarihinde Saraybahçe Polis Karakolu’ndan çağırdılar, gittim ifade verdim.

Yazdıklarımın eleştiri olduğunu, “şaklaban” ifadesinin de “hakaret” unsuru taşımadığı belirttim.

“Şaklaban” sözcüğünü bilerek kullanmıştım, Türk Dil Kurumu’nun deyimler sözlüğündeki karşılığı “esprili, yaratıcı, eğlenceli ve komik olmak için çabalama hali” şeklindeydi.

Nihat Hatipoğlu’nun TV programlarındaki görüntüsü de tam buydu.

Sonuçta, Nihat Hatipoğlu Diyanet İşleri Başkanı yapılmadı, ama 8 Ocak 2019’da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Şaka gibi…

Üniversitenin adı “Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” idi, Nihat Hatipoğlu’nu oraya rektör atayabilmek için başına “İslam” eklediler.

Bizdeki “devlet ciddiyeti”ni görüyor musunuz?

Benden nasıl 10 bin lira istedi?

Yeni yasal düzenlemeler gereği, benzer suç duyurularında, savcılık dosyayı önce “Uzlaşma Masası”na gönderiyor.

Birkaç ay sonra, “Uzlaşma Masası” tarafından görevlendirilen bir bayan avukat aradı, gazeteye geldi.

Konuyu açtı, “Nihat Hatipoğlu’nun avukatları, hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş… Sizden 10 bin lira istiyorlar… Eğer bu parayı öderseniz şikâyetten vazgeçecekler” dedi.

Kabul etmedim, uzlaşmaya gerek olmadığını söyledim.

Tutanak tuttuk, gitti.

“Demek” dedim kendi kendime, “ben hakaret etmedim, ama onların hakaret kabul ettiği ifadelerimin değeri 10 bin liraymış. 10 bin lira verince hakaret de ortadan kalkıyormuş…”

Dava açıldı, Asliye Ceza’da yargılanacağım

Ben uzlaşmaya yanaşmayınca, savcılık dosyayı tekrar ele almış.

İncelemiş, ifadelerimde suç unsuru bulmuş, dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde…

26 Aralık’ta, önümüzdeki hafta Perşembe günü ilk duruşmamız var.

Sağlam bir savunma hazırlıyorum.

Hakkında bilgi toplarken, iyi bir “Nihat Hatipoğlu uzmanı” olduğumu söyleyebilirim.

Kendisiyle ilgili her bilgiye ulaştığımda, “A aa” diye gözlerim faltaşı gibi açılıyor.

Tabii, dinimizin ve üniversitelerimizin kimlerin elinde bulunduğunu görüp, üzülüyorum.

Rektör seçildiğinde, “İslam şovmeni Nihat Hatipoğlu, artık rektör” başlıklı bir yazı daha yazmıştım.

Bu yazımla ilgili henüz bir suç duyurusu yok.

Ya görmediler, ya da kendilerine göre suç unsuru bulmadılar.

İçinde ilk yazdığım yazı da vardı, dava açıldığı için ilk yazımı çıkarıp, diğerini sizlerle paylaşıyorum.

Bakın bakalım, Rektör Nihat Hatipoğlu’nu nasıl anlatmışım.

Bu dava ile ilgili savunmamı ve gelişmeleri yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım.

İslam şovmeni Nihat Hatipoğlu, artık rektör

20 OCAK 2019

Biliyorum, Nihat Hatipoğlu bu yazımı okuyunca da kızacak, hakkımda suç duyurusunda bulunacak.

“Bana hakaret ediyor” diyecek.

“Beni din ticareti yapmakla suçluyor” diyecek.

Yine ya polis karakoluna ya da savcılığa gidip savunmamı yapacağım.

Nihat Hatipoğlu’nun adı 2 yıl önce “Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilecekler” arasında geçiyordu.

16 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan yazımda, adaylardan Nihat Hatipoğlu’nu şöyle tanıtmıştım:

(Dava konusu olduğundan o yazımı atlıyorum. Okumak isteyen, internete “Diyanet İşleri Başkanı kim olmalı” yazıp, okuyabilir.)

O şimdi rektör

Nihat Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanı yapılmadı, ama o şimdi rektör.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü…

Haberi duyunca güldüm.

Nihat Hatipoğlu…

İslam…

Bilim…

Ve teknoloji…

Nihat Hatipoğlu’nun anlattıklarıyla “İslam” bağdaşmıyor ki, “bilim” ve “teknoloji” nasıl bağdaşsın?

“Terör eylemlerinin nedenini” soruyorsun…

Terörün esas nedeni olarak, “medreselerin kapatılmasını” gösteriyor.

“Bölgede medreselerin ve dini değerlerin geri plana itilmesi, teröre zemin yaratmıştır” diyor.

Katıldığı televizyon programında şunları söylüyor:

"Siz benim sözlerime katılmayabilirsiniz, ama bence bunda medreselerin kapatılması etkili olmuştur. Devlet manevi alanı boşaltınca bunun yerini ırkçı terör aldı."

Ve laiklik karşıtı sözleri:

“Din ve siyaset birbirinden ayrılamaz. Peygamberlerimiz hem namaz kıldırırlardı, hem de devleti yönetirlerdi. Din bütünleştirici bir unsurdur.”

Nihat Hatipoğlu ile bir kesim kendini iyi hissediyor

Ben beğenmesem de…

Epey ilahiyatçı kendisini eleştirse de…

Nihat Hatipoğlu bu memleketin bir gerçeği.

Tam “nabza göre şerbet” vererek mesleğini icra ediyor.

Belirli bir kesime “duymak istediklerini” duyuruyor.

O belirli kesim, duyduklarıyla kendini iyi hissediyor.

Konuşurken hem ağlıyor, hem ağlatıyor.

Sunduğu iftar programları, reytinglerde hep üst sıralarda!

O, halkın görebilmek için kuyruğa girdiği, uzun yolları aşıp geldiği bir fenomen!

O, bir film yıldızı ya da rock yıldızı kadar ilgi odağı!

Bu nedenle kendisini “İslam şovmeni” olarak tanımladım.

Din adına şov yapıp para kazanıyor.

Başarılı bir şovmen.

Toplumun belirli bir kesiminde böyle bir ihtiyaç hissetmiş, insanlara “duymak istediklerini” söyleyerek, yolunu buluyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu “yaşam tarzında” önemli bir “figür”!

Yanlış anlaşılmasın, kendisini suçlamıyorum.

Ticarette kuraldır…

Bir malın alıcısı varsa, satıcısı da olur.

Madem saygıdeğer ahalimiz, bazı masal ve hurafeleri “dini bilgiymiş gibi” duymak istiyor…

Madem yönetim sistemimiz, dini duyguların istismar edilmesine izin veriyor…

Bu toplumda Nihat Hatipoğlu’lar eksik olmayacaktır.

Nihat Hatipoğlu’na rektörlük görevi hayırlı olsun!

İnşallah sayesinde “bilim” ve “teknoloji”de büyük ilerleme kaydederiz.