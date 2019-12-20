Bir haftalık Azerbaycan ziyaretimiz

Altı ay önce Kocaeli Televizyonu ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi ve Azerbaycan Vision Tv arasında yapılan protokole göre ortak yayın yapmaya başlamıştık. Kocaeli’ndeki çekimlerden sonra Azerbaycan’da da çekim yapılması gerekiyordu. Bu nedenle Kocaeli Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Tüysüz, Karabağ Azatlık Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Cafer Dal, Tekin Mansuroğlu ve ben Azerbaycan’a gitmiştik.

İlk ziyaret yerimiz Bakü’den sonra Azerbaycan’ın en büyük ili olan Gence’ye oldu. Orada organizasyonu yapan kişi Sakarya Üniversitesinden mezun olan Alik Bağırov idi. Gence Üniversitesinde, konferans salonunda 700 kişinin üzerinde ekseriyeti öğrenci olan katılımcı mevcuttu. Samimi bir karşılama yaptılar. Üniversiteye bağlı AR-GE Bölümlerini gezerek bilgi verdiler. Gence deniz kenarında olmamasına rağmen Bakü Port Bölümü için 20 öğrenci almışlar. Her türlü nazari bilgileri vererek kalifiye eleman ihtiyacı karşılanmış oluyor. Tabi ki bizde Kocaeli’nde niye yok diye düşündük. Konferans Türkiye Azerbaycan ilişkileri üzerine idi. Bizim Türkiye’deki çalışmalarımızı sanki bizimle beraberlermiş gibi çok iyi ve samimi bir şekilde tek tek sıraladılar. Bir takım soyut ve somut bilgilerle dinleyicileri bilgilendirmeye çalıştım. Burayla ilgili çekimleri yaptıktan sonra Göyçay Şehrine gittik.

Göyçay Belediyesi ile Körfez Belediyemiz Kardeş Belediyeler oldukları için karşılıklı ziyaretlerimiz olmuştu. Göyçay Valisi Mehdi Selimzade daha önceden Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eş Başkanı idi. Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan İbrahim Karaosmanoğlu’na selamlarını ileterek, hem belediyecilik döneminde hem de şu anda yapmış olduğu valiliği nedeniyle gerekli bilgileri vererek karşılıklı samimi söylemlerimiz oldu.

Göyçay Belediye Başkanı Cavit Rehimov kardeşlik ve dostluğu güçlendirmek için heyecanla hizmete hazır olduklarını belirttiler. Birçok konuda görüşmeler ve çekimler yaptıktan sonra heyetimiz Bakü’ye intikal etti.

Bakü’de Türk Büyükelçiliğine nezaket ziyaretinde bulunduk. Büyükelçimiz Erkan Özoral Beyle üçüncü kez ziyaret etmenin samimiyeti içinde önemli konularda görüş alış verişinde bulunduk.

12 Aralık Perşembe günü Haydar Aliyev’in ölüm yıldönümü nedeniyle Anıt Mezarına gül koyduktan sonra Nesimi Belediyesinde bir anım toplantısına katıldık. Orada Federasyonumuz adına bir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerimizi belirttim.

İzmit Belediyemiz ile Nesimi Belediyemiz Kardeş Belediyeler oldukları için birçok kere toplantılarda bulunmamız nedeni ile çalışanların her birini tanımaktayız. Belediye Başkanı Nazım Karahanov kardeşimiz ve dostumuz her aşamada ilgi ve alakalarını esirgemediler. 23 Aralık’ta Belediye Başkanlarının seçimi nedeniyle Nazım Beye başarılar diliyoruz. Nesimi Belediyesi için aday olmak üzere müracaatların sayısı 100’ü geçmiş olduğunu belirtmemiz gerek.

Bilahare bir ziyaret yerimiz de tarihi ve turistik bir yer olan Şamahı Şehri oldu. Buradaki kalabalık öğrencisi olan Şamahı Ortaokulu ile Derince Cumhuriyet Ortaokulu arasında olan Protokoller kamuoyuna ve basına açıklandı. Burada öğrencilerin hazırlamış olduğu İmameddin Nesimi’nin 650. Yılı nedeni ile o döneme ait tarihi söylenmiş sözler, şiirler ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yaparak Federasyonumuzun çalışmaları ile ilgili sorulan soruları cevapladım. Öğrencilerin samimi davranışları ve yılların tecrübesi ile kendilerini donattıklarını gördük. Bu arada kendimi öğretmenlik yıllarımda hissettim. Bilahare Visson Tv’nin sahibi Elvin Abbasov Beyin yapmış olduğu programlara katıldık ve gerekli görüşmeleri yaptık. Fırsat buldukça yıllardır tanıdığımız, ilişkilerimizi samimiyetle sürdürdüğümüz gazeteci arkadaşlarla sohbetlerimiz oldu.

Tasarladığımız ve düşündüğümüz birçok programı zaman kısalığı nedeniyle gerçekleştiremedik. Yeni yılla birlikte daha büyük zaman ayırarak talepleri karşılamak üzere Kocaeli Televizyonu adına çekim yapmak için söz verdik. Buradan bize zaman ayıran, samimi davranışları ile kucaklayan değerli kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.