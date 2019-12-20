İki yıl altı ay önce bu sütunda “Kuraklık tehlikesi” başlığıyla yazmıştım. O günlerde dünyanın ve ülkemizin birçok yerinde, yoğun yağışlar sonucu sel baskınları olduğu için bazıları beni “felaket tellallığı” yapmakla suçlamıştı.

Ben o tarihlerde de çok korkmuştum kuraklık denilen olaydan. Çünkü okuduğum bilimsel yayınlar bu tehlikeyi gösteriyordu. Bunlara göre çöller ve kurak alanlar bütün dünyada genişliyordu.

Şimdi daha çok korkuyorum. Çünkü kuraklık ülkemizde yaygınlaşıyor.

Aralık ayında Nisan’ı yaşıyoruz. Yağış yok..

Üstelik Küresel Isınma sonucu buharlaşma ile su kaybı sürekli artıyor.

Dereler kurudu, göllerin ve barajların suyu çekildi. Ve bu süreç devam ediyor.

Bizim toplumumuzda “El ile gelen düğün bayram” gibi acayip deyişler vardır. Bu deyişe dayanarak kendimizi teselli ederiz, önceden hiçbir tedbir almayı düşünmeyiz.

Kuraklık bütün dünyada tehlike yarattığına göre yapacak bir şey var mı? Yok!…O halde neden umursayasın!

Ama bu öyle umursamazlık ki sormayın…

Bunun tek nedeni var: Bilimsel kuraklık.

Bu olgu “yıllık yağışın bitkilerin hayatını riske edecek kadar azalması” olarak tanımlanan kuraklıktan daha tehlikeli. Çünkü “Bilimsel Kuraklığın” olduğu yerde geleceğin en yakını bile görülmez ve bilimsel uyarılar dikkate alınmaz.

Bu yüzden ağaçlar kadar olamadık! Onlar gerekli tedbirleri alıyorlar; Geçtiğimiz yaz mevsimini hatırlayınız. Ağaçlar sıcak hava nedeniyle transpirasyon (yapraklarından buhar halinde su kaybı) ile fazla su kaybetmemek için daha temmuzun ortasından sonra yapraklarının büyük bir kısmını döktü. Ama bunlar olurken ve içme suyumuzu sağlayan barajın suyu azalırken bizim mahallede belediyenin arazözleri basınçlı su ile caddeleri yıkıyordu

Bildiğimiz kuraklık devam ederse beslenmemizi doğrudan etkileyen bitkisel üretimde düşüş olacak. Yiyecek kıtlığı riski doğacak. Çünkü FAO kayıtlarına göre dünyada tüketilen gıdanın %60’ını üreten ekili alanın yaklaşık % 80'i yağmurla beslenmektedir. .

Bütün hayvansal varlıklar da kuraklıktan olumsuz etkilenecek.

İçecek temiz su bulmakta zorluklarla karşılaşacağız.

Kolera gibi salgın hastalıklar çıkacak.

Yani tehlike çok büyük ve daha da büyüyebilir.

Biz “El ile gelen düğün bayram” deyişine sığınmışken bakalım Avrupa ne yapıyor?

Kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı tarımsal bitki türlerinin seçimi yapılıyor.

Onlar bu konuda çalışmalarını kent ağaçlarına kadar getirmişler:

Kentlerindeki ağaç türlerinden hangilerinin kuraklığa dirençli olduğunu belirleyip artık onları kullanıyorlar.

Biz ise kentteki sedir ağaçları kururken merasimle sedir ağaçları dikiyoruz.

İnanmıyorsanız her iki belediyenin ilgili birimlerine sorun; Kentteki ağaçlar kuraklık nedeniyle bu yaz dönemi boyunca son derece olumsuz ve belirgin arazlar göstermiş olmasına karşın, ekolojik şartlara uyumlu ağaç türleri içinde kuraklığa dirençli hangi ağaç türlerini belirlemişler ve aldıkları sonucu nerede uygulamaya koymuşlar?

Evet…Hiç şüpheniz olmasın; asıl tehlike “Bilimsel kuraklık”.

Kaynak:

FAO. Per uno sviluppo sostenibile fondamentale che tutti abbiano accesso all’acqua potabile