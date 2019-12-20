Atatürk Müzesi, İzmit’in tanıtımına katkı sağladı

31 Mart seçimleri sonrasında 17 yıllık AKP saltanatını yıkan CHP’li İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kendi görüş ve düşüncelerine göre İzmit’i yönetmeye devam ediyor…

Başkan Hürriyet’in öncülüğünde Nicomedia Lions Kulübü paydaşlığında İzmit’e getirilen ve 28 Ekim 2019 tarihinde İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” sergisinin ünü il sınırlarını aştı.

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Atatürk’e ait 150 adet fotoğraf ve 150 adet kişisel eşyanın sergilendiği ve açıldığı günden bu yana 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan sergi STAR TV ve NTV kanallarının ana haber bültenlerinde de yer aldı.

STAR TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in sunumunda gerçekleşen ana haber bülteninde müze hakkında bilgiler verdi. Ayrıca haberde müzenin 31 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacağı bilgisi de sunuldu.

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Atatürk anıtlarına,

Atatürk heykellerine,

Atatürk büstlerine saldırının olduğu,

Atatürk’e tahammülün azaltılmaya çalışıldığı bir ortamda

Atatürk müzesi, çok önemli bir kültür hizmetidir.

Atatürk müzesi hem İzmit’in, dolaysıyla Kocaeli’nin tanıtımına katkı sağladı.

Atatürk düşmanlarına inat, bu tür etkinliklerin sayısını artırmak lazım.

Birol Sağlam’ın çizgisi aynı

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde kurucular listesine giren Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Doğan Demir, gelen tepkiler üzerine genel başkanlıktan istifa etti. Doğan’ın damadı olan Anadolu Kültür Derneği (AKD) Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam’ın nasıl bir tavır içinde olacağı merak ediliyordu… Sağlam, “Ben siyasi çizgim ve görüşüm dün ne ise bugünde aynıdır. Ve yarın da öyle olacak" diyerek son noktayı koydu. Sağlam, bu açıklamasıyla bir nevi dernek başkanlığına ve mensubu olduğu CHP’de siyaset yapmaya devam edeceğini gösterdi.

Ajda Pekkan’ın koltuk takımı satış rekoru kırdı

Ajda Pekkan, 12 Şubat 1946 doğumlu… Çocukluğumuz onun şarkılarını dinlemekle geçti… 73 yayındaki Pekkan, şimdi de bir mobilya firmasının reklam yüzü oldu. Ergül Mobilya’nın marka yüzü olan Ajda Pekkan’ın oynadığı reklam filmindeki koltuk takımı, markanın; en çok satılan modeli oldu. Reklam filminin çıktığı hafta sonunda mağazalarda satış rekoru kıran oturma takımı, gold rengi kol aksesuarı ve pileli kumaş uygulamasıyla ön plana çıkıyor. Bu reklam gösteriyor ki, Ajda Pekkan hala efsane, insanlar kendisine güveniyor.

Bayrak, başkan yardımcısı oldu

Derince Belediyesi’nde yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Abbas Bayrak, belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Daha önce de Kemal Bayraktar, Adnan Pala ve İbrahim Şirin de başkan yardımcısı olarak atanmıştı. Bayrak’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Mezarlıklara taş duvar

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Kartepe ilçesi Serinlik ve Karamürsel Senaiye mezarlıklarında çevre taş duvar inşası gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu uygulamadan memnun. Mezarlığın etrafına taş duvar örülmesi güzel, ama bakımı da en iyi şekilde yapılmalı. Karamürsel’deki eski mezarlıkta bazı taşlar kırılmıştı. Bu konuya da dikkat çekilmeli.