Türkiye, yıllardır ABD ve Arap emperyalizminin kıskacında

Dün gazeteye geldim, amacım şöyle keyifli bir hafta sonu yazısı yazmaktı.

Günlerdir “Gebze Belediyesi’nin çöp kamyonu ihalesini”, “ MHP’deki rüşvet skandalını”, “Simit Sarayı’nın 500 milyon dolara kurtarılmasını” ve “Nihat Hatipoğlu”nu yazmaktan inanın gına gelmişti.

Gazeteleri karıştırmaya başladım.

SÖZCÜ’de iki haber dikkatimi çekti.

*”Devlet okullarında Arapça sevdası”

*”Üniversitede, Arapça İstiklal Marşı’na tepki”

Alt alta iki haber…

Birinci haberin içeriği şöyle:

“Devlet okullarında ‘Arapça Günü’ adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’nde, rektörlüğün onayıyla “Arapça Günü Etkinliği” düzenlendi. Davetiyesinde de ‘Etkinliğimiz hayırlara vesile olsun’ ifadesi kullanıldı. Ankara’daki bir imam hatip okulunda da öğretmen ‘Arapça aşığıyız’ yazılı afiş astı.”

İkinci haber, “Arapça İstiklal Marşı” haberi ise şöyle:

“Kırıkkale Üniversitesi, yine büyük bir skandala imza attı. Haziran ayındaki mezuniyet töreninde İstiklal Marşı’nın okutulmaması ile gündeme gelen üniversite, şimdi de İstiklal Marşı’nı Arapça okutacak. Üniversitenin Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu’nun Dünya Arapça Günü ile ilgili gerçekleştireceği etkinliğe ait broşürde, İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasının da programa alındığı görüldü.”

Haberler böyle.

Bu iki haber neyi anlatıyor?

Sevgili okurlarım, çok uzun ve sosyolojik bir konu.

Günlerce yazsam bitmez.

Bugün bir başlangıç yapacağım, ileride yeri geldikçe konuya döneriz.

Türkiye, sadece ABD değil, Arap emperyalizminin de kıskacında.

Türk halkı, yıllardır Araplaştırılmaya çalışılıyor.

Türkiye, Arabistan’a döndürülmek isteniyor.

Bu konuda epey yol aldılar.

Yukarıdaki iki haber de “yol alındığının” bir işareti.

Anadolu kültüründe, “Arap kültürü” diye bir şey yoktur.

Osmanlı döneminde bile Arap kültürü, sarayda dar bir kesim tarafından benimsenmişti.

Peki, Arap kültürü yoktu da Anadolu’daki en eski uygarlıklar hangileriydi?

Sümer, Asur, Urartu ve Hitit uygarlıklarıydı.

Bu uygarlıklardan sonra Anadolu’da sırasıyla Frigya, Lidya, Likya, Karya, Dorya, İyonya gibi antik Yunan uygarlıkları doğdu.

Sonra da Roma uygarlığı Anadolu’yu etkisi altına aldı.

Bu uygarlıklar yüzlerce yıl sürdü, o dönemlerde Hıristiyanlık ve Müslümanlık henüz ortada yoktu.

Daha sonra Anadolu’da Bizans dönemi yaşandı.

Her neyse, biz gelelim kendimize.

Türklerin, Müslüman oluşu

Bazı kesimlerde, “Türklük ve Müslümanlık” hep bir tutulur.

“Türkler, bildik bileli hep Müslümandır” algısı vardır.

Yanlış.

Türkler, Anadolu’ya göçmeden önce “Orta Asya”da yaşıyorlardı, Musevi, Hıristiyan ve Müslüman değillerdi.

Şamanizm’e inanırlardı…

9.Yüzyıl’da Orta Doğu’ya ve Anadolu’ya göç etmeye başlayınca, Araplarla ve Perslerle karşılaştılar.

O dönemde Araplar ve Persler, İslam dinini benimsemişlerdi.

Türkler de bu dönemde ilk defa İslam diniyle tanıştılar.

Türklerin bir kısmı kendi istekleriyle, bir kısmı da Araplar ve Persler tarafından zorla Müslümanlaştırıldılar.

Yani asimilasyona uğradılar.

Türkler Müslümanlığı seçti, ama Anadolu’daki İslam anlayışı hiçbir zaman Arabistan’daki İslam anlayışı ve İslam kültürü ile özdeş hale gelmedi.

Kendimize özgü bir Müslümanlık ve kültür ortaya çıkardık.

“Anadolu Müslümanlığı” denen, Müslümanlık…

Anadolu’ya gelen Türkler, bir taraftan kendi kültürlerini korudular, diğer taraftan da Anadolu’da kendilerinden önce var olan kültür ve uygarlıklarla kaynaştılar.

Böylece ortaya “Anadolu Müslümanlığı” denen bir Müslümanlık çıktı.

Bu Müslümanlık; Yunus Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli, Şeyh Bedrettin, Köroğlu, Karacaoğlan ve Dadaloğlu gibi ozanlar ve düşünürler tarafından “Anadolu topraklarına özgü” bir biçimde yorumlandı.

Anadolu halk kültürüne bakın, Anadolu folkloruna bakın, Arap kültüründen ve geleneklerinden iz bulamazsınız.

Müziğiyle, danslarıyla, giysileriyle, “çöl kültürü”nden çok farklıdır.

Kara çarşaf ve sıkma baş türban

Örnek vereyim…

Kara çarşaf ve sıkma baş türban, kesinlikle Anadolu kültürünün bir özelliği değildir.

Anadolu kadını başını örter, ama yazın “yazma” ile kışın “atkı” ile…

Benim çocukluğum ve gençliğim Anadolu’da geçti, kara çarşaf ve sıkma baş türbana rastlamadım.

Kara çarşaf ve sıkma baş türbanın geçmişi, şunun şurasında 20-25 yıl öncesine dayanır.

Siyasi İslam, Arap kültürünün bu simgelerini bize “milli kültür” diye dayatmaya başladı.

Özümüze dönüyormuşuz…

Hangi özümüze?

Bizim özümüz Arap değil ki!

Anadolu insanı, yüzyıllar boyunca düğünde dernekte birlikte eğlendi.

Birlikte yöresel oyunlar oynadı…

Birlikte horon tepti…

Şimdi “Kızlı erkekli horon tepmek günahtır” diye fetva veriyorlar.

Bırakın horon tepmeyi, bir salonda yan yana oturmayı bile günah sayıyorlar.

Bunlar, Türk halkını “Araplaştırmak” gayreti değil de nedir?

Türkleri Araplaştırma gayreti 1000 yıldır devam ediyor

Türkleri Araplaştırma gayreti yaklaşık 1000 yıl önce başlamış.

Bütün milli kimliklerin temelinde “özgün bir dile sahip olma” olgusu yatar.

Örneğin…

Türkler, her şeyden önce dilleri sayesinde Türk’türler.

Bu kural, her milli kimlik için aynıdır.

Türk halkını Araplaştırma gayreti, “Arap dilini kutsal gösterme” çalışmalarıyla başladı.

Dindar Araplar bile, dindar Türkler kadar “Arap dilinin kutsal olduğuna” inanmazlar.

Ama bizde bilerek böyle bir algı yaratıldı, böyle devam ediyor.

Bu algı nedeniyle ibadet dilimizi bile Türkçeleştiremiyoruz.

Anlamadığımız bir dilde ibadete devam ediyoruz.

Bir ara, Cumhuriyet kurulduktan sonra, 1000 yıllık Araplaştırma akımına karşı “karşı devrim” başlatıldı.

1950 yılına kadar bu konuda başarılı çalışmalar yapıldı, 1950’den sonra Araplaştırma akımını yönetenler tekrar ipleri eline aldı.

Şimdi bu Araplaştırma akımı, her geçen yıl artan dozda devam ediyor.

Bu konuda imam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri kullanılıyor.

Bir ara bu konuyu da açarız.

Yazı uzadı, özetle şunu söylemek istiyorum:

Biz hep “Türkiye, ABD emperyalizminin kıskacında” diyoruz ya…

Doğru, ABD ekonomik emperyalizminin kıskacındayız.

Ama Türkiye, aynı zamanda yüzyıllardır Arap kültür emperyalizminin kıskacında!

Türkiye, Araplaştırılıyor.

İşte yazımın başında sözünü ettiğim iki haber, bu çalışmaların birer parçası.

Okullarımızda “Arapça Günü” kutlamaları yapılıyor, İstiklal Marşı Arapça okunuyor.

Bütün gelenek ve göreneklerimiz Araplaştırıldı.

Biz, biz olmaktan çıktık.

Bütün çektiğimiz sıkıntılar, bundan!

İleride konuyu tekrar açarız.