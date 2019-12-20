Karamürsel Stadı yayınlarımızda yerini buldu…

Karamürsel Stadı’nın tribünlerindeki ilkel görüntüler sona eriyor. Stadın sahibi gözüken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, pazar çadırıyla maça gelerek kendini korulaşa çalışan ve gazetelere haber olan taraftarların çığlığına yanıt vererek, tribünlerin önce tel örgülerini onardı ve devre arası tatilinden yararlanarak, açık tribünün de üzerini kapatmak için harekete geçti. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Down Sendromlu çocukları Valinin huzuruna çıkarırken bir artı puan almıştı. Şimdi bu yazının üzerine de harekete geçerek artılarını, arttırdı. Şimdi olayı takip ediyoruz. Karamürsel’in geçmişine bakarsanız, neredeyse 80 yıllık bir geçmişe uzanırsınız ve Türkiye’de böyle bir Anadolu kulübü zor bulursunuz. Bunun için de, bu kulübün tarihinin değerinin yerine gelmesi, tribünlerin üzerinin kapanması, tuvaletlerin de elden geçirilerek, bayan taraftara saygı gösterilmesi gerekiyor. Belediye başkanı İsmail Yıldırım (Başkan seçildikten sonra evinde, ilk röportajı ben yapmıştım), olayın aciliyeti üzerine daha da hızlı çalışarak, kendi oy verenlere hakkını iade etmelidir. Karamürsel İlçesi böyle komik görüntülerin yaşanamayacağı kadar binlerce yıllık bir onurlu geçmişe sahiptir. Beni bakana şikayet ederek mahkemeye verilmeme sebep olanlar (iki kez verildim, ikisini de kazandım), şimdi beni daha iyi anlıyorlar. Amacımın spora hizmet olduğunu daha iyi belliyorlar. Ne güzel!..

MUZAFFER ÇİNTİMAR DEVAM ETMELİ…

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yayınlara duyarlılık gösteriyor. Ama devamı gerekiyor.

Vali Bey, lütfen devamı gelsin…

Sezon öncesinde, ferdi sporcuları bir araya getirerek bir sponsorluk çalışması başlatan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, gazetemizin yayını üzerine, unutulan Dünya Şampiyonumuz ve ikincimizi alelacele konuk ederek, gönüllerini aldı. Ancak, tabii ki bu kesinlikle yeterli değil. Sadece günü kurtardı. Asıl sponsorluk kısmı önemli. Kocaelispor için kampanya başlatıp 200 bin lira civarında para toplayan ve hayli canı sıkılan Vali Aksoy, bu parayı amatör sporculara dağıtsaydı, daha makbule geçerdi. O para çoktan har vurup, harman savruldu bile. Vali bey, şimdi yeniden kampanya yapmalı ve basını da kesinlikle yanına alarak, fabrikaları tek tek gezmeli ve Dünya şampiyonlarımızı ödüllendirmelidir. Yurtlar kurumunun da kendine bağlanmasıyla başını kaşıyacak vakti kalmayan Çintimar’ın gücü, zaten dev kartellere yetmez. 2 bin irili ufaklı sanayi kuruluşunun bulunduğu bu Dünyanın sanayi merkezinde, her kurum bir sporcuyu finanse etse, batar mı?.. Vallahi, verdikleri parayı hatırlamazlar bile. Bir saatlik kazançlarının yüzde biri bile değil. Kocaelispor’dan söz etmiyoruz. Onu zaten ‘siyaset’ finanse ediyor. Biz diğer ferdi ve takım amatör sporlardan söz ediyoruz. Haydi Vali bey. Top sizde. Biz de bu noktada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız… Her zaman söylüyor ve yazıyoruz: Doğrularda yanınızda, yanlışlarda karşınızdayız…

AKSOY DEVAMINI GETİRMELİ!..

Vali Aksoy, ihmal edilen şampiyonları makamında ağırlayarak, bağrına bastı ve geç de olsa yanlıştan dönüldü.

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Yine Milli Eğitim… Yine sahaya çıkmayan takım sıkıntısı…

Milli eğitim müdürlüğü; bir türlü yaranın kanamasını durduramıyor. Koskoca sanayi kenti ve metropol olma yolunda ilerleyen Kocaeli kentinin ayıbıdır, haber vermeden sahaya çıkmayan takımların görüntüsü… İşte voleybol maçları… Bir takım, evet tek bir takım, bir maç oynayarak, grubundan çıkabiliyor. Çünkü diğer takımlar çekilmiş durumda. Bu nasıl bir iştir?.. Bu çocuklar nasıl spor yapacaklar?.. Günlerce heyecan yaşayıp, maç için sahaya gelen çocuklar, hevesleri kursaklarında kalarak geri dönerken, bunun hesabını kim verecektir?.. Sayın Vali Bey, belki bir günlük çok yüklendik size ama, lütfen bu sorunu da acilen çözünüz. Devletin parası boşa harcanıyor. Çünkü maça gelip görev yapmayan hakemler, yasal gereklilik nedeniyle paralarını alıyorlar. Yani oynanmayan maçlara para ödeniyor. Bu yara 50 yıldır kanıyor… Artık durdurulsun!.. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Liseler futbol ve futsalda, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak, İsrail ve Brezilya’dan Dünya ikinciliğini getiren Hasan Alemdaroğlu ve kadın futbolculara şapka çıkarıyorum…

CUMHURBAŞKANI SÖZ ALDI

Dünya liseler futbol ve futsalda dünya ikinciliklerini ülkemize getiren ve kıl payı şampiyon olmayan kadınlarımız, bu yıl için söz verdiler bile.

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Sportif gülmece:

YUUUUH ARTIK!..

Yüzme eğitmeni kızgın bir şekilde genç adama yaklaştı:

- Derhal çıkıp gidin buradan. Suya çiş yaptığınızı gördüm!

- Ama bunu ilk ya da tek yapan ben değilim herhalde?

- Haklı olabilirsin, ama ötekiler hiç değilse suyun içinde yapıyorlar. Sizin gibi tramplen tahtasının üzerinde değil!..

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GÜNÜN SÖZÜ:

Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. M.K.ATATÜRK