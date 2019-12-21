Kanal değil, Tuvalet yapın (!)

Tutturmuş;

İstanbul’a Kanal yapacakmış !

İstanbul’a, “İhanet ettik” diyen kimdi ?

Recep Tayyip Erdoğan…

Şimdi ne diyor?

“İstanbul’a Kanal yapacağım ! “

Kim ne derse desin bu Kanalı yapacağız,

Diyor

Kanal, yapılmadan SUYU çıktı,

Baksanıza;

Kanal’ın yapılacağı araziler kapışılmış bile…

Kimler kapışmış?

Katar’lılar !

Eh, nasıl olsa yabancı sayılmazlar…

Katar’lılarla bir çok bağımız var.

Bu Kanal işi şimdilerin işi değil,

Rahmetli Ecevit’in de hayaliydi.

Ama, Ecevit etrafını dinledi

Sonra bu işten vazgeçti, Kanal işi rafa kaldırıldı.

Tayyip Bey, ülkede İZ bırakmak istiyor,

Çamlıca da kocaman Cami, yaptı, olmadı,

Ne Fatih, ne Selimiye gibi anılmadı…

Sevdam İstanbul diyor ya,

Sevdasını İmamoğlu diye biri çıktı,elinden aldı.

İmamoğlu’na karşı çıktı,yine olmadı.

İstanbul elinden gitti.

Sevdasından vazgeçemeyen Tayyip Bey ,

Şimdi İstanbul’a Kanal yaparak,

Aslında,

İstanbul’dan değil, onu elinden alanlardan intikam almak istiyor.

Yer bilimcileri,bilim,ilim adamları,mimar,mühendisler Kanala karşı çıkıyor,

Recep Bey bunların hepsine karşı çıkıyor!

Neden mi ?

Recep Bey’in İstanbul sevdasının yanına bir de KATAR- KATAR sevda eklenmiş!

Anlayacağınız;

Bu ülkede tek adam benim, ben ne dersem o olacak, diyor beyefendi.

Memlekette işsizlik, ekonomik bunca sıkıntı çözüm beklerken,

İstanbul’a KANAL yapmak, gündem değiştirmek için mi?

İstanbul’a kanal yapmak yerine acaba;

Anadolu da köylerde hala TEZEKTEN duvarları,üstü açık tuvaletler kullanıyor insanlarımız…

İstanbul’a Kanaldan önce bu köylerde tuvalet yapmayı neden düşünmüyorlar?

Sayın Erdoğan bu ülkede Dünyaya İZ bırakmak istiyor…

Öyle bir İZ bırakmak istiyor ki,

Belki de ATATÜRK gibi anılmak istiyor.

Hatta Atatürk’ten daha çok anımsanmak istiyor…

O yüzden İstanbul’u ikiye bölmek,parçalamak istiyor.

Tarihe geçmek istiyor…

Amma;

Arada bir fark var,

Atatürk bu ülkenin parçalanmış topraklarını geri, alarak tarihe geçti,

Recep Bey ise;

İstanbul’u parçalayarak tarihe geçmiş olacak !

Keşke;

Tayyip Bey,

Anadolu’daki köyleri bi gezse,o evlerin avlusundak,tezekten yapılmış üstü açık TUVALETLERİ görse de, o tuvaletlerin yerine insana yakışır tuvaletlerin yapımı için YASA çıkartsa ve tarihe geçse,

Olmaz mı?