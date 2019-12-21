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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

LİGUSTRUM OVALİFOLİUMDAN ÇİT YAPILMASI
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu aylarda bahçelerimizin etrafına dikmek istediğimiz çit nebatlarının da dikim zamanlarıdır. Bu çit nebatlarını köklü olarak dışarıdan fidan halinde satın alabildiğiniz gibi hiç para vermeden kendiniz çelik yaparak çit olacak yerlere dikebilirsiniz. Yapılan bu çeliklerin çok büyük bir kısmı da İlkbahar’da köklenip tutmaktadırlar. Bu çit nebatlarının en kolay ve en çabuk yetişen çeşitlerinin başında ise ligustrum ovalifolium gelmektedir. Ligustrum ovalifolium çit yapıldığı zaman görünüş olarak çok hoş görünmektedir. Ayrıca dalları çok sık olduğundan dolayı çit aralarında boşluklar da oluşmamaktadır. Çitin güzelliğini ve tazeliğini korumak için üst dallarını ve yan dallarını sık sık çit makasıyla makaslayarak formunun bozulmasına fırsat verilmemelidir. İyi bakıldığı zaman bu çit çeşidi, uzun süre kalıcı olanların başında yer almaktadır. Ayrıca hastalık bakımından da zararlı hastalık çeşidi bulunmamaktadır. Ayrıca Sonbahar ve Kış Aylarında diplerine yanmış çiftlik gübresi konarak çapalanıp toprakla karıştırılması, bitkilerin kuvvetli bir şekilde gelişmesine ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır. Yaz müddetince çit bitkilerini susuz bırakmamalı ve ara sıra ot çapası yapılmalıdır. Böylelikle hem dipleri temiz kalacak, hem de toprak neminin daha uzun süre kalmasına sebep olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda  buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe

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