7 filozofun gözünden mutluluk!

Mutluluk nedir? Sevinç, anlık bir hal, ulaşılamaz bir nokta, yaşam boyu peşinden koşulan şey, ide ya da hiçbir şey. Mutluluk tarih boyunca bütün insanların en büyük sorunsalı olmuştur. Birçok filozof bu konuda görüş bildirseler de ortak bir düşünceye varamamışlardır. Peki peşinde olduğumuz mutluluğu filozofların sözlerinden yakalayabilir miyiz? İşte Filozofların gözünden mutluluk;

1-ARİSTOTELES

Mutluluğun hissedilebilir bir durumdan ziyade bir hayat tarzı olduğuna inanıyordu. Bu yaşam tarzının temel özelliği, sürekli olarak alıştırmada bulunarak her bireyin en iyi yanlarını ortaya çıkarmasıdır. Mutluluk egzersizlerini artırmakta fayda var anlayacağınız.

2-EPİKUROS

Antik yunan filozoflarından olan Epikür, mutluluğun denge ve ılımlılıkta olduğunu savunuyordu. Aşkta mutluluk olmadığını, mutluluğun arkadaşlıktan geçtiğini savunan Epikür der ki: “Akşam yemeğinde ne yediğiniz sizi mutlu etmeyebilir ama kiminle yediğiniz sizi mutlu eder. Bir elma, üzerinde yatacağımız bir post ve en önemlisi bir dost, mutluluktur.” Hadi durmayın en sevdiğiniz arkadaşınızı arayın.

3-KIBRISLI ZENON

Stoa felsefesinin kurucusu olan Kıbrıslı Zenon’a göre mutluluk ölçülü davranmaktır. Ve doğaya uygun yaşamaktır. Doğa bize doğruyu gösterecektir. Panteist görüşü benimseyen Zenon, doğanın içinde tanrının ve özümüzün olduğunu savunur. Mutluluk doğada ve sade yaşamaktır. En kısa zamanda doğanın kollarına o zaman.

4-NİETZSCHE

Nietzsche’ye göre mutluluk kısa ömürlüdür.Her an sona erebilir. Nietzsche, mutluluğu ideal tembellik durumu şeklinde tanımlamıştır. İnsanın, özgürlüğünü ve kendi fikirlerini kısıtlayan bütün engelleri aşacak büyük bir güç ve mücadele ruhuna sahip olarak hayattan memnun olabileceğini savunmuştur. Mutlu olmak, zorlukları aşıp hayatı yaşamak için orijinal yollar yaratarak bu güce sahip olduğunuzu kanıtlamaktır. Son tahlilde mutluluk arayışının sıkıcı bir israf olduğunu söyler. Bakıyorum da etrafımız müsrif insanlarla dolu.

5-GAUTAMA BUDDHA

Buddha’ya göre sonu mutluluğa varan bir yol yoktur. Yol mutluluğun kendisidir. Mutluluğu, bir yere, bir şeye ulaşmaktan ziyade; kişinin yaşamakta bulduğu doyum olarak tanımlıyor. Ulaşılması gereken, mutlak bir amaç olmadığını söyleyen Buddha, mutluluğu ancak yolculuğumuz sırasında bulabileceğimizi savunuyor.

6-KİERKEGAARD

O mutluluğun anı yaşamaktan, anın tadını çıkarmaktan geldiğine inanıyordu. Mevcut şartların getirdiği problemleri dönüştürmeyi bırakıp, onları deneyim olarak görmeye başladığımız zaman mutluluğa ulaşabileceğimizi savundu. “Yaşam çözülecek bir problem değil tecrübe edilecek bir gerçekliktir.” diyerek en büyük hastalığımıza işaret etti: Kuruntu.

7- HENRY DAVİD THOREAU

Mutluluk kelebek gibidir. Siz yakalamaya çalıştıkça o kaçar. Ne zaman ki dikkatinizi başka şeylere verirseniz, ancak o zaman gelip omzunuza konar. Thoreau’nun ilkesine kulak verin: “Basitleştir, basitleştir, basitleştir’

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Türkiye, dünyada en mutlu kaçıncı ülke?

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu, dünyadaki en mutlu ülkelerin, en zengin ekonomiler değil güçlü sosyal devlet ve kurumsal desteği bulunan ülkeler olduğunu ortaya koydu. Mutluluk Raporu, ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenlerine hazırlanıyor. İlk 10'a 5 İskandinav ülkesi girerken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden 9'unun bu aralıkta yer almaması dikkati çekti. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 19'uncu sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 93'üncü, Japonya 58'inci, Almanya 17'nci, İngiltere 15'inci, Hindistan 140'ıncı, Fransa 24'üncü, Brezilya 32'nci, İtalya da 36'ncı oldu. Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi Türkiye de listedeki 156 ülke arasında 79'uncu sırada yer aldı.

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İŞTE DÜNYADA EN MUTLU ÜLKELER

1-Finlandiya

2-Danimarka

3-Norveç

4-İzlanda

5-Hollanda

6-İsviçre

7-İsveç

8-Yeni Zelanda

9-Kanada

10-Avusturya

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EN MUTSUZ ÜLKE HANGİSİ?

Dünya Mutluluk Raporunda, 156 ülke arasında "dünyanın en az mutlu" ülkesi Orta Afrika ülkesi Güney Sudan oldu. Listede Güney Sudan'ı sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan, Tanzanya, Ruanda, Yemen, Malavi, Suriye, Botsvana ve Haiti izledi.

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MUTLULUKLA İLGİLİ SÖZLER

-Mutluluk; özgür bir toprak üstünde, özgür bir halk arasında, özgür iş görmektir. “Wolfgang Van Goethe”

- Dünyada herkes mutlu olmak ister. Fakat sizi mutlu eden şey ne olduğunuz ve ne yaptığınız değil, sizin görüş ve duyuşunuzdur. “Dale Carnegie “

- Mutluluk bizim dileğimizle, tanrının bizim için dilediği şeyin bir araya gelmesinden doğar. “Claude Roy”

- Mutluluk bile haddini aşarsa, azap olur. “L. Annaeus Seneca”

- Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. “Edward Newton”

- Mutluluğun, her zaman dostları vardır. (Euripides)