Hesapsız kitapsız stadyum yatırımları

Şahane değil mi, son yıllarda yaptırılan stadyumlar şahane!

31 stat yapımına toplam 1.9 milyar dolar harcamışız.

Türk parasıyla, 11 milyar lira…

Statların en küçüğü 15, en büyüğü 76 bin kişilik.

İzmit’te de yapıldı, 33 bin seyirci kapasiteli.

Galatasaray’ın stadı 52, Fenerbahçe’nin stadı 47, Beşiktaş’ın stadı 41 bin kişilik.

Elbette spora yatırım iyi bir şey.

Ama yaptığımız statları “spora yatırım” olarak kabul etmek, ne kadar doğru, tartışılır.

Türkiye, UEFA ve FİFA verilerine göre, Avrupa ve dünyadaen fazla stadyum inşa eden ülkeler sıralamasında ön sıralarda.

Son 10 yılda biz 26 stadyum inşa etmişiz, Polonya 27…

Türkiye, büyüklük bakımından ise 750 bin seyirci kapasitesi ile Rusya ve Polonya’nın önüne geçmiş.

Özetle, stadyum yapımında, özellikle “büyük stadyum yapımında” bütün ülkeleri geride bırakmışız.

UEFA’nın 2019 yılı başında açıkladığı “The European Club Footballing Landscape” başlıklı raporunda böyle yazıyor.

Şimdi iyi güzel de, diğer ülkeler statlarını nasıl kullanıyor, biz nasıl kullanıyoruz, buna bakmak lazım.

Yine böylesine güzel statları olan ülkelerin futbolu nerede, bizim futbolumuz nerede, bunu da görmemiz gerekir.

Bizde stadyumlar sadece futbol için kullanılıyor

Bizde statlar sadece “futbol” için yapılıyor.

İki haftada bir maç oynanacak, 90 dakikadan 180 dakika…

Kalan zamanda boş!

Şöyle bir hesap yapalım…

Süper Lig’deki bir takım bir sezonda kendi sahasında kaç maç oynuyor?

17 maç…

Bir yılda 52 hafta olduğuna göre, o stadyum 35 hafta sonu boş.

Dikkat edin sadece hafta sonunu, haftanın bir gününü düşünüyoruz.

Veya konuya gün bazında bakın!

17 maç oynandığına göre, 365 günün sadece 17 günü kullanılıyor.

Hadi kupa maçı yaptığını da düşünelim, etsin 20-22 gün.

Yazık değil mi?

Sen milyonlarca, milyarlarca lira harca, iki haftada bir 90 dakikalık maç yap.

O da stat dolu olsa, neyse.

Türkiye’deki statlarda bir önceki sezon seyirci ortalaması kaç, biliyor musunuz?

14 bin 50…

Derbisini koy, Avrupa maçlarını koy, onu koy bunu koy, ortalama bu!

Yani böylesine güzel ve büyük statlar yapıyoruz, ama seyircimiz yok.

Seyirci gelmeyince de statlardan yeterli gelir elde edilemiyor.

Statlar dolmuyorsa, bu kadar büyük stat yapmanın anlamı var mı?

Bir de stat dediğin bakım ister, öyle maçtan maça aç-kapa yapacağın bir yer değil ki!

Çim bakımı başlı başına bir dert.

Sorun bakalım bizim statta kaç kişi çalışıyor.

60-70 kişiden aşağı değildir.

Bizim stadyum 1 Eylül 2018 tarihinde açılmıştı.

Geçen sezon 17 maç oynadık, bu sezon da bugüne kadar 8 maç yapıldı.

Yani 1.5 yıl içinde yeni stadımızda 25 maç oynandı.

78 haftada 25 defa kullandık.

Diğer zamanlar boş.

Bütün statların durumu böyle!

Bir de şehirler arasında stat yapımı konusunda affedersiniz “sidik yarışı” var.

Onun stadı var, bizim de olacak…

Bize 66.7 milyon dolar harcanarak stat yapıldı, 25-30 dakika uzağımızdaki Adapazarı’na da 55.7 milyon dolar harcanarak bir stat daha yapıldı.

Bizimki 33, onlarınki 25 bin seyirci kapasiteli…

Şu hesapsız kitapsızlığa bakar mısınız?

Yahu şunu iki şehrin ortasında bir yere yap, bir hafta biri diğer hafta öbürü kullansın.

Yok, olmaz…

İki şehrin de stadı olacak, iki stat da haftalarca boş duracak.

Bizde böyle de Avrupa’da statlar nasıl?

Bir ikisi hariç bizde statlar, “sadece futbol oynamak için” tasarlanmış.

Sadece maç günleri açık…

Avrupa’da ise farklı!

Statlar 365 gün yaşayan, her türlü etkinliğe açık yapılar.

Çok amaçlı salonları var…

Hemen hemen bütün sporların yapılabildiği bölümleri var…

Günün her saati cıvıl cıvıl!

Futbol maçı seyircileri de bizden çok çok fazla.

Koltuk gelirleri çok yüksek…

Şunu söylemek istiyorum.

Avrupa ülkeleri stat yapıyor, ama o devasa yapıyı, tepe tepe kullanıyor.

Para yatırıyor, para kazanıyor…

Biz milyon dolarlar harcıyoruz, iki haftada bir sadece 90 dakika futbol oynuyoruz.

Statlar, onlarda “artı”, bizde hep “eksi” yazıyor.

Anlatmak istediğim bu!

Bir de “Etme bulma dünyası” var, unutmayın!

Son yıllarda, sonu “……dünyası” diye biten iş kollarının sayısı epey arttı.

*Simit Dünyası…

*Kahve Dünyası…

*Kebap Dünyası…

*Peynir Dünyası…

*Dondurma Dünyası…

Böyle uzayıp gidiyor.

Bunlara bir ekleme de ben yapmak istiyorum.

“Etme bulma dünyası”…

Şunu unutmayın!

Şunu unutmayalım…

Kim ne yaparsa, sonunda yaptığı onu bulur.

İyilik yapan, iyilik…

Kötülük yapan, kötülük bulur.

Yaptığı, kimsenin yanına kâr kalmaz!

3 görüş

*”İnsanın azınlıkta olması, tek kişilik bir azınlık olması bile, deli olduğu anlamına gelmez. Bir doğru vardır, bir de doğru olmayan; doğruya sarıldığın zaman, tüm dünyayı karşına bile alsan, deli olmuyorsun. Akıllılık çoğunluğa bakılarak ölçülmez.” George ORWELL

*”Adalet için en büyük talihsizlik, devlet idare edenlerin zalimliğidir.” Hz. ALİ

*”Belki de acı, yaşadığımızı hissettiren bir dosttur.” Magritte SCHREINER